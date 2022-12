Vemos constantemente pequeñas imágenes o logotipos en los stands publicitarios de las ciudades, en los vídeos de las redes sociales y en los productos de recuerdo.

Su objetivo es informar a la gente sobre una empresa, un equipo deportivo o un acontecimiento. Un cierto porcentaje del éxito empresarial y, en consecuencia, de la rentabilidad depende de este elemento. Un elemento importante del logotipo es el tipo de letra de la inscripción. Considere el concepto de logotipo con más detalle, desarrolle un plan de acción para la selección de fuentes, hable sobre la simplificación del proceso de selección a través del recurso Turbologo.

¿Qué es un logotipo?

Un logotipo es una imagen compuesta por un fondo, un símbolo y un texto. Sirve tanto para informar como para promocionar. Un buen logotipo debe ser vistoso para atraer la atención de los clientes, original para ser recordado durante mucho tiempo e informativo para comprender el objeto de la publicidad. La combinación de colores del fondo debe personificar psicológicamente a la empresa, por ejemplo, blanco – limpio, negro – estable, rojo – enérgico, amarillo – creativo. Un símbolo de un animal, un hito cultural o histórico o una figura geométrica deben guardar relación con el ámbito de actividad de la empresa. El texto en forma de eslogan o nombre de empresa desempeña una función puramente informativa. Algunas empresas no ponen un eslogan en sus productos. Las pequeñas empresas de nueva creación no deberían hacerlo. Sólo se permiten las empresas grandes y bien establecidas, en las que no es necesaria la presentación al cliente.

Cómo elegir el tipo de letra de un logotipo

La fuente del logotipo es muy importante; debe hacer que el cliente quiera leer la letra. Tenga en cuenta los siguientes consejos para elegir un tipo de letra:

– tenga en cuenta los productos de sus competidores, no debe copiarlos, debe analizarlos y elegir las mejores soluciones;

– establezca el ambiente con el espíritu de su empresa, serio, activo, modesto, aristocrático, acelerado;

– siga la regla de no más de dos fuentes en la letra;

– No persiga las tendencias, no debe copiar fuentes empresas más famosas, como usted sabe que no son eternos y cambian a menudo;

– mantenerlo simple, fuentes simples se ven muy bien en todo tipo de superficies, que son leídos automáticamente por un hombre, para leer la inscripción con los garabatos complejos tienen que descargar un cerebro pocos, no todos los hombres lo hará.

– Para elegir las mejores letras, reúna a un equipo de personas de distinto sexo, edad y nivel educativo;

– para la selección de fuentes, utilice herramientas digitales, el directorio contiene absolutamente todo tipo, el proceso es lo más rápido y fácil posible.

Conclusión

Un logotipo es fundamental para el éxito de una empresa. Debe dedicarse tiempo suficiente a la elaboración de todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Hay que prestar especial atención al tipo de letra del texto, ya que de ello depende que el cliente quiera leerlo. Es mejor dar preferencia a las opciones clásicas. Cambiar rápidamente los tipos de letra del texto ayudará a las herramientas digitales. Una de las mejores opciones es el servicio Turbologo.