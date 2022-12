Si tienes una billetera virtual y sabes los beneficios que traen para los usuarios, estamos seguros que te interesará conocer cuáles son las ventajas que le aportan a los emprendimientos.

Hay diferentes motivos que llevan a las personas a emprender. Muchos lo hacen a raíz de la pérdida de una fuente laboral, otros con el objetivo de incrementar sus ingresos y tantos otros, para satisfacer un gusto y un objetivo personal.

Independientemente de la razón que te lleve a hacerlo, montar un emprendimiento requiere prestar atención a diferentes cuestiones. Los métodos de pago de los productos y servicios que comercializarás es uno de ellos.

Muchos emprendedores apenas usan métodos tradicionales, como efectivo, transferencia o deposito bancarios y tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, otros adoptan medios más innovadores y efectivos como las e-wallets.

Si tienes una billetera virtual y sabes los beneficios que traen para los usuarios, estamos seguros que te interesará conocer cuáles son las ventajas que le aportan a los emprendimientos.

Qué son las billeteras virtuales y cómo funcionan

Se trata de aplicaciones que permiten efectuar pagos de manera 100% digital. Para usarlas, no es preciso tener una cuenta bancaria ni usar cajeros, basta con pagar las transacciones con tarjetas precargadas, enlaces de pago o a través de códigos QR.

A su vez, permiten efectuar pagos o recibirlos entre cuentas de usuarios diferentes, agilizando las operaciones entre personas físicas y comerciales.

Las billeteras virtuales aportan practicidad y protección para los usuarios, quienes pueden gestionar su dinero desde su propio teléfono celular o dispositivo móvil, colocando contraseñas y verificaciones de seguridad biométricas o con patrones. De modo que podemos decir que son un instrumento ideal para mejorar la gestión financiera.

Emprendimientos: qué beneficios tiene incorporar billeteras virtuales

Las ventajas de las e-wallets no se circunscriben solamente a los usuarios, sino que también alcanzan a los negocios y, específicamente, a los emprendimientos, a los cuales les brindan soluciones de altísimo valor.

Ahorro de tiempo

Con las billeteras virtuales, los pagos se efectúan rápidamente. En el caso de las tiendas físicas, basta con que el cliente apoye su celular en el código QR de la terminal de pago y efectúe la compra. Esto demora tan solo unos segundos.

Esto aporta velocidad para los comercios, que pueden procesar mayor cantidad de ventas en menos tiempo y, en consecuencia, aumentar su rentabilidad.

Reducción del fraude

Lejos quedaron los tiempos en los cuales era posible usar la tarjeta de otra persona y cometer estafas. En las billeteras virtuales los datos están encriptados de modo que es imposible que se produzca un robo de información para usarla con fines fraudulentos.

Además, dado que requieren verificaciones de seguridad como patrones, PIN y datos biométricos, refuerzan la seguridad y la privacidad de los clientes.

Eliminación de los errores humanos

La labor de los cajeros no es sencilla. Contar dinero, cobrar, dar el vuelto correspondiente, revisar que los billetes no sean falsos no es tarea fácil y, por supuesto, como toda función humana, no está libre de errores.

Las billeteras virtuales eliminan este tipo de incidentes ya que al usarlas los cajeros no manipulan dinero y, de esta manera, evitan cometer equivocaciones al momento de recibir cobros o dar dinero a modo de vuelto para los clientes.