Evita quedarte sin dinero y aprende a administrar tu cash flow de manera adecuada al pronosticar, mantener registros, hacer que los clientes paguen a tiempo y más

El flujo de caja es lo primero que debes acertar al iniciar un negocio. De hecho, un asombroso 90% de las fallas de las pequeñas empresas se deben a un cash flow deficiente.

Es posible que tengas un producto o servicio fantástico, clientes maravillosos y un plan de negocios brillante, pero si no obtienes su flujo de efectivo en el momento apropiado, tu empresa se arruinará. Es tan aterrador y así de simple.

Cómo funciona

El cash flow es una medida de la cantidad y el momento en que el efectivo ingresa y sale de tu negocio cada semana. Es una instantánea de tu posición de efectivo real en cualquier momento. Necesitas equilibrar el tiempo y las cantidades de tus costos e ingresos en tu negocio, o te encontrarás rápidamente con problemas. Una empresa con un buen flujo de caja creará un patrón de ingresos y gastos que te permitirá tener siempre suficiente efectivo disponible para pagar las cuentas a tiempo.

El flujo de caja no debe confundirse con los ingresos, que es simplemente la cantidad de dinero que se le ha prometido, pero que puede o no haber aparecido realmente todavía. Es la diferencia entre sostener un pedazo de papel con un número escrito y sostener billetes y monedas en la mano. Es posible que hayas vendido muchos productos en una semana, pero a menos que también hayas recibido el dinero por ellos, eso no pagará la factura de electricidad o la factura del equipo. El momento en que se te paga por un pedido es tan importante como tomar el pedido en primer lugar.

Hay seis formas de administrar su flujo de efectivo y asegurarse de que siempre tengas suficiente efectivo en el negocio para poder pagar tus facturas.

1. Hacer un pronóstico de cash flow

El pronóstico de flujo de efectivo permite predecir picos y valles en tu saldo de efectivo. Te ayuda a planificar cuánto y cuándo pedir prestado y cuánto efectivo disponible es probable que tengas en un momento dado. Un pronóstico de flujo de efectivo identifica las fuentes y los montos de efectivo que ingresan a tu negocio y los destinos y los montos de efectivo que salen durante un período determinado. Debe haber dos columnas separadas, una con la cantidad que pronosticas y la otra con la cantidad real una vez que la sepas.

Tu pronóstico debe cubrir el año próximo y dividirse en semanas o meses. Debería mostrar:

1. Recibos: cualquier dinero que ingrese durante el año

2. Pagos: cualquier dinero que salga durante el año

3. La diferencia entre recibos y pagos, con suerte una cifra positiva

4. El saldo de tu banco comercial al final del año

Se realista cuando calcules las cifras para tu pronóstico: no tiene sentido hacerlo si no es así. Y separa el cash flow para las operaciones comerciales del de financiación para que tengas una idea clara del desempeño real de tu negocio en el día a día.

Tip

Crea un pronóstico continuo, de modo que a medida que se finalice la información real de cada mes y se agregue a la hoja de cálculo, agregues los pronósticos de un nuevo mes al final. De esa manera, siempre tienes una proyección de 12 meses para mirar.

2. Anime a su cliente a pagar a tiempo

Establezce términos y condiciones de pago claros que se muestran claramente en las facturas.

Emite facturas puntualmente y persigue los pagos pendientes con diligencia

Considera cobrar intereses por multas por pagos atrasados ​​o establece el financiamiento de facturas: todas las empresas ahora tienen el derecho de cobrar intereses de morosidad sobre los montos pendientes de acuerdo con la Ley de pago tardío de deudas comerciales (intereses). A menudo, simplemente recordarles a los clientes que puede cobrar esto les animará a pagar.

Considera ofrecer descuentos por pronto pago, o si un cliente se registra para pagar mediante el esquema de débito directo

Insistir en un depósito y pagos por etapas para contratos grandes

Mantén una buena relación con tus clientes para que pueda detectar si tienen problemas lo antes posible

3. Considera alquilar en lugar de comprar equipo

Comprar equipos y otros activos directamente puede suponer una gran pérdida de efectivo en los primeros años de negocios, por lo que a veces puede ser más rentable arrendarlos o comprarlos mediante leasing.

4. Mantenga buenos registros

Como empresa, puede ser responsable de varios impuestos, incluidos el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA, las tasas comerciales, etc. Si no tienes suficiente dinero para pagar tus impuestos cuando vencen, podrías poner en riesgo tu negocio. Por lo tanto, debes mantener buenos registros para ayudarlo a calcular tu obligación tributaria y permitirle completar sus declaraciones con precisión.

5. Identificar posibles problemas de flujo de caja

Estate atento a las condiciones cambiantes del mercado que podrían descarrilar tus pronósticos. Estos pueden incluir cambios en las tasas de interés y tasas de cambio; la acción de los competidores; la llegada de nuevas tecnologías e innovación a tu mercado. Es importante estar alerta ante posibles cambios y modificar pronósticos y planes para compensarlos.

Mantén una buena relación con tu banco, si encuentras dificultades de flujo de efectivo, es más probable que vean con simpatía su caso

Estate atento a los clientes que podrían estar en problemas y tener dificultades para pagar sus facturas. Hay varios signos a tener en cuenta, como:

1. Tardan más en pagar sus cuentas

2. Hacen pedidos más pequeños de lo habitual

3. Se niegan a atender tus llamadas telefónicas

4 . Solicitan en forma inesperada una extensión de su límite de crédito