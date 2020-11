La sinergia es la integración de partes que conforman un nuevo objeto. Sin sinergia un proyecto puede completarse, pero con la sinergia el éxito está garantizado

Se busca la verdad diferenciando la opinión del conocimiento. Para hallarla el razonamiento divide el todo en sus partes. Al desarmar su juguete el niño advierte que ya no funciona y empieza a entender que la unión produce su utilidad y detecta la esencia del todo.

El holograma es una ilusión. La intersección de las luces que lo reflejan se procesa en el cerebro como un objeto tridimensional por la información tendenciosa que los ojos reciben.

El holograma social

Los hombres tienen patrones para comunicarse y accionar en una red de expectativas mutuas. El todo social no surge en soledad sino del contacto entre todos, así se genera el potencial para el cambio. Tampoco la sociedad es una conciencia colectiva con normas, cultura, ideología a la que todos se someten. En el holograma social las partes no se mimetizan con el todo, lo constituyen. La sociedad es flexible y creativa, se construye y reconstruye. Puede sorprender o engañar; en un holograma perfecto no existiría la libertad.

Un tsunami financiero, comienza con una visión individual que genera una avalancha imprevista. Cada uno colabora o entorpece. A mejor holograma menor libertad.

El cambio renueva la sociedad holográfica

La sociedad es cada día más compleja, la metáfora holográfica es solo un recurso para entenderla. La intencionalidad genera los procesos. La intención es un fenómeno creativo, que en lugar de desordenar a la sociedad, origina nuevas estructuras no sometidas directamente al control de los que ayudaron a crearlas.

Sistemas disipativos

Es posible crear el orden del desorden. Para Einstein, Dios no juega a los dados, Prigogine no admitía esa concepción determinista. Su teoría del caos tiende un puente entre los campos biológicos y sociales. Al darle un papel protagónico al azar, no existen las certezas absolutas. En el mundo hay una creación simultánea de orden y desorden. El caos posibilita la vida y la inteligencia, el universo es provocativo y creador. Desarrolló una hipótesis sobre la aparición de formas de organización de la materia viva, son las estructuras disipativas.

El todo supera a la suma de las partes

Cada parte, por pequeña que sea, puede aportar, busca poder y autonomía. A mayor variedad mayor riqueza, cambio y desarrollo del conjunto.

Un sistema se comporta distinto por sus relaciones, sean obvias o invisibles. La sinergia es positiva o negativa. Si las partes armonizan el todo es superior a la suma, pero en una pareja desavenida 1 + 1 = 0. En la sinergia influyen las personas, hay que estar atentos a sus ideas. Para optimizarla hay que tener conocimientos, establecer relaciones y lograr la visión global. Un científico del siglo xvii dominaba el saber de su época, hoy es imposible, lo importante es lograr un orden que aproveche el saber para crear estructuras completas a través de analogías. Así los puntos convergen y los descubrimientos permiten avanzar por el mismo camino.

El método científico con su visión causal y mecanicista no concuerda con los principios que rigen los sistemas vivos. El método holístico, de holos = entero, como el pensamiento sistémico, une la intención, el contexto y el tiempo. Preparados para ver sólo las partes, no percibimos los patrones ocultos en el todo, que nos afectan sin que nos demos cuenta, paralizando esfuerzos o haciendo fracasar las soluciones. Los patrones se repiten, hay una ley que gobierna las partes y el todo, que el pensamiento sistémico busca descubrir y desarrollar.

Adam Smith interpretó la productividad laboral según la división del trabajo: «Un obrero trabajando hace un alfiler por día. Pero si uno estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto hace la punta. Dijo que había visto una pequeña fábrica que producía 48.000 alfileres diarios con diez operarios: Serían en promedio 4.800 cada uno.

El estudio de Taylor de tiempos y movimientos del obrero, facilitó dividir la tarea de modo sencillo. Se pudieron combinar las capacidades de intuir, juzgar, crear, relacionar.

Estas ideas permitieron a EEUU triunfar sobre Hitler reconstruyendo velozmente su marina mercante destruida tras el ataque japonés a Pearl Harbor, convirtiendo a sus obreros en fabricantes de barcos. El Taylorismo evitó la lucha de clases. También un invento de Ford perfeccionó la coordinación de las tareas individuales. Fue la línea de ensamble.

Sinergia

(Del griego: syn o simultaneidad, y ergon obra) es la integración de partes que conforman un nuevo objeto. La coordinación de dos o más causas o elementos tiene un efecto superior a la suma de los efectos individuales. Es una propiedad emergente de los sistemas. Cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente en su dinámica, crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno. La sinergia en un equipo, logra llevar el rendimiento del 100% a un nivel óptimo del 140% al 200% por una compenetración o amalgama que los anima y estimula. Lograr ese rendimiento debe ser el objetivo de todo líder.

Sin sinergia un proyecto puede completarse, pero con la sinergia el éxito está garantizado

El ingrediente clave de la sinergia es la afinidad y su contrapartida, el odio: la primera es unión de energía, el segundo su destrucción. Un ejemplo de sinergia es el reloj: cada componente (maquinaria, agujas, esfera), por separado, no indicaría la hora, pero interrelacionadas se la obtiene con exactitud. Otro ejemplo es el alfabeto donde las letras combinadas crean palabras. La oración es la siguiente unidad lingüística con sentido; oraciones que unidas pueden llegar a ser una obra maestra de literatura. Todas participan y en conjunto potencian su capacidad.

La sinergia también permite entender el sentido completo de este jeroglífico.

El valor de la lectura

La sinergia que provoca la lectura quedó evidenciada en esta frase de Newton: “Si he visto más lejos es porque estoy sentado en los hombros de gigantes”.

Sería muy duro avanzar en la vida a los golpes, sólo a través de la experiencia. La lectura permite al cerebro hacer sinergia positiva con los grandes escritores de la humanidad.

El pensamiento estratégico le da sentido a la aventura humana. La coordinación de las mentes dentro de una perspectiva común, permite avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria. Es el recurso que surge contestando cuatro preguntas: ¿dónde estaba ayer?, ¿dónde estoy hoy?, ¿dónde quiero estar mañana? y ¿cómo haré para conseguirlo? El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está basado en el cálculo. El pensamiento estratégico reformulado, parte del futuro deseado y retrocede hasta lo que hay que hacer para que se produzca. Cuando la guía es el pasado, la experiencia nos condiciona y nos hace conservadores. Para saber qué ocurrirá en el futuro, la mejor manera de averiguarlo es inventándolo.

Pensamiento sistémico

La forma más sencilla para explicar la sinergia es examinar las partes de un todo, y si aisladas, no dan una explicación del objeto, entonces se trata de un objeto sinérgico, ya que se requiere de la combinación de todas. Cuando se trata de organizaciones, los gerentes deben transformarse en líderes con pensamiento estratégico.

Es necesario que exista sinergia para ser administradores integrales con principios y valores, que permitan responder adecuadamente y llevar a las organizaciones al éxito. Una sinergia descontrolada y ambiciosa entre el pensamiento estratégico y el liderazgo puede generar un efecto negativo que no favorezca a la empresa, sino que la perjudique, ya que la puede llevar a ejecutar acciones que tal vez sean rentables, pero que ocasionen estragos en otras áreas.

Se suele ver la sinergia como una combinación de partes que en su unión forman algo nuevo. Es un concepto ligado al trabajo en equipo que consigue resultados sobresalientes como producto de la suma de los atributos de los participantes. La sinergia es el concurso activo y concentrado de varios órganos para realizar una función y, dicho término se puede observar en diferentes contextos, dependiendo de lo que se desea expresar. En biología, la sinergia es el acto en el que varios órganos o músculos se mueven con el mismo fin o con el mismo objetivo, por ejemplo: gracias a la sinergia entre los órganos podemos respirar, comer, etcétera.

En medicina, el efecto sinérgico es la interacción entre los medicamentos donde se obtiene un resultado diferente al que se alcanzaría si fuesen suministrados de modo independiente. En el ámbito psicológico, la sinergia es la unión de conocimientos y habilidades para cumplir un objetivo de manera eficiente y eficaz. Esto se logra mediante la unión de varios esfuerzos, donde cada uno aporta lo que mejor sabe hacer y existe complementariedad entre todos.

También, el término de sinergia, se puede emplear en una comunidad, en el ámbito laboral, en hogar y entre otros contextos ya que el desarrollo y el esfuerzo del individuo para conseguir un objetivo puede ser medido por la sinergia existente, es decir, son las ventajas que se consiguen por el trabajo en equipo que va en una sola dirección. Ahora si se observa desintegración y, no aportes para lograr el éxito, se verifica una sinergia negativa. La sinergia es un concepto muy importante en un contexto de negocios, ya que dentro de una empresa, es importante que haya sinergia, para que la acción conjunta tenga como resultado el éxito

El cerebro es un todo

Leer es asociar un concepto abstracto a una realidad tangible. El hemisferio derecho es analógico con lo real, el izquierdo lo interpreta. Una mesa es parte de la realidad, el símbolo “mesa” es un signo que la representa. Los hemisferios se conectan por el cuerpo calloso, un cable de millones de fibras nerviosas. Al aprender a leer, el niño avanza de lo conocido y concreto a lo desconocido y abstracto. La educación debe encauzar su desarrollo.

Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por eso lo dotó de su poder creador.

El niño es un gran imitador. Mantener, en la edad de los principios, su curiosidad lo hará joven para toda la vida, porque el niño es el padre del hombre. La educación no está haciendo sinergia positiva con el principio creador, esto es así porque no dota a su cerebro de la capacitación necesaria. El cerebro no crece como la lechuga sino que la materia gris se desarrolla según la educación que reciba. Por ejemplo los chicos se aficionan hoy más a las pantallas que a los libros.

Las personas que leen por placer son más propensas a manifestar satisfacción con su vida, a sentirse más creativas, menos tendientes a la depresión y a tener más elevada su autoestima.

Leer nos hace sentir menos solos

La lectura ofrece modelos más ricos y una perspectiva renovada. Ensancha el repertorio de vías de acción y de actitud. La gente que lee encuentra la toma de decisiones más fácil, como también planificar y fijar prioridades. En 20 minutos menos de recorrer Facebook se pueden leer 50 páginas de un libro. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, lanzó un desafío. Propone leer un libro cada 2 semanas con énfasis en lecturas que permitan comprender nuevas culturas, creencias, historias y tecnologías. “Uno llega a ser grande no por lo que escribe, sino por lo que lee”, dijo Borges. Somos lo que somos por lo que leemos. Desde la década del cerebro (1990-2000) las neurociencias observan al cerebro mientras piensa y saben cómo funciona. La neuroeducación podría aplicar sus saberes para optimizar el rendimiento, entrenando la mente en procesos de aprendizaje, creatividad e innovación.

El sentido común

Mediante un pensamiento sistémico integrador de las funciones de Percepción, Memoria, Comunicación e Inteligencia, un desarrollo holístico de la actividad mental para potenciar y coordinar los hemisferios cerebrales y enseñando la fórmula de Nietzche: “los métodos son la mayor riqueza el hombre”; se genera una sinergia positiva en la cual el todo, que es el cerebro, con el trabajo en equipo coordinado, resulta muy superior a las partes que lo conforman.

Las neurociencias han descubierto en los lóbulos frontales una zona de convergencia, un espacio neuronal global que permite realizar estas actividades: 1- sintetizar la actividad de los cinco sentidos, 2-memorizar lo que ocurre después de que algo sucede, 3- reflexionar e imaginar nuevas formas de alcanzar un objetivo. Todo esto gracias a una red de conexiones neuronales de larga distancia basadas en la neuroplasticidad que es la capacidad del cerebro para autoformatearse. Es una fábrica de ideas donde todo se mezcla y donde surgen las invenciones. Fue la lectura la que posibilitó que los signos se conectaran con representaciones auditivas y orales de la lengua y que se pudieran asociar en cadenas de pensamientos con un don clave: la recombinación mental. Tomar a la lectura como una ciencia es el aporte más valioso que como herencia podemos legar a las nuevas generaciones.



Equipos ganadores

Existen tipos dominantes. Un miembro al menos, debe tener un lóbulo frontal derecho activo, creativo y generar ideas. Otro, debe poseer el izquierdo dominante, analítico para fijar prioridades y elegir las mejores ideas. El tercero debe ser alguien de acción, que sepa llevar a la práctica el proceso, seguir rutinas y reglas, lograr que las cosas ocurran, por fin, el último, es el creador de armonía, el que privilegia a las personas, el socializador que vende lo que el equipo produce. Si todos fuesen iguales harían lo mismo y el grupo fracasaría. Cada ser tiene un tipo dominante, para generar sinergia positiva y que el grupo supere a la suma de sus partes hay que ser auténtico y no desviarse para acomodarse con razones baladíes.



El modelo propuesto para generar sinergia positiva es holístico, esto implica poner en juego los mejores recursos, es sistémico, es decir que el todo resultante supera a la suma de sus partes, es combinatorio, las partes se conectan fácilmente usando los mejores métodos, es ecológico, opera sin utilizar la fuerza bruta conservando la energía y mantiene alta la autoestima individual y colectiva, un capital invisible que está presente en cualquier proyecto exitoso y significativo.



Dr. Horacio Krell Director de Ilvem, horaciokrell@ilvem.com