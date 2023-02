Te decimos por qué es importante que seas un experto en administración de negocios para sobresalir en tu emprendimiento en Estados Unidos.

Hoy en día la comunidad hispana de Estados Unidos es una de las más dinámicas y emprendedoras en el país.



¡La creación y gestión de negocios is a path to success! Sin embargo, para que un negocio tenga éxito, es fundamental saber cómo administrarlo.



La relevancia de los emprendimientos hispanos en Estados Unidos

Cada vez son más importantes los emprendimientos de la comunidad hispana para la economía de USA, ya que contribuyen en la creación de empleos, promueven la diversidad y la inclusión y hacen más visible a la comunidad.

De acuerdo al informe “State of latino entrepreneurship” del 2021 realizado por Stanford University, los emprendimientos hispanos que han tenido un mayor desarrollo son aquellos que tienen que ver con el ámbito de la construcción, finanzas, seguros, transporte, almacenamiento y bienes raíces.

Sin duda, estos negocios están generando interés y curiosidad a nivel nacional, lo que a su vez puede atraer nuevos clientes y oportunidades de negocio e inspirar a otros entrepreneurs a seguir sus sueños y perseguir sus objetivos.

¿Por qué es valioso ser un buen administrador al emprender?

Ser administrador de empresas es importante para un emprendedor porque ayuda a tomar decisiones informadas y estratégicas que permiten alcanzar los objetivos planteados y asegurar la viabilidad a largo plazo de sus negocios.

Así que cursar la licenciatura en Administración de Negocios permite a los emprendedores adquirir los conocimientos necesarios para:

Planificar adecuadamente

Un buen plan estratégico es la base del éxito empresarial. Los emprendedores que no tienen este expertise tienden a tomar decisiones impulsivas y a correr mayores riesgos financieros.

Gestión financiera efectiva

Este es un aspecto crítico para cualquier negocio, ya que si no se manejan las finanzas de manera correcta se corre el riesgo de gastar demasiado dinero y no tener suficiente efectivo para cubrir los gastos corrientes, además de no obtener la rentabilidad esperada.

Identificación del mercado objetivo

Si no se tiene una comprensión clara del mercado objetivo, los emprendedores no podrán llegar a la audiencia adecuada. Por lo tanto, no se obtendrán ventas significativas.

Manejo eficaz del equipo de trabajo

El equipo de trabajo es un activo muy importante para cualquier negocio. Si no se sabe cómo contratar y mantener a los empleados adecuados, se pueden perder talentos valiosos y disminuir la productividad.

Facilidad de innovación y la adaptación al cambio

El mercado empresarial es altamente competitivo y siempre se está transformando. Por lo que es fundamental estar preparados y actualizados para no perder oportunidades de crecimiento ni quedarse out of play!

¿Dónde estudiar la licenciatura en Administración de Negocios en Estados Unidos?

Aunque existen muchas universidades en las que puedes estudiar un bachelor’s degree in Business Administration. La modalidad online es una gran alternativa para los hispanos que viven en USA, ya que ofrece una gran flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación. Esto es especialmente beneficioso para aquellas personas que tienen responsabilidades familiares, laborales o comunitarias.

Las universidades online permiten a sus alumnos diseñar sus horarios de estudio para que puedan adaptarlo a sus circunstancias personales. Además, suelen ser mucho menos costosas que las opciones tradicionales, ya que no hay gastos de alojamiento, comidas, transporte y otros costos relacionados con la vida en el campus.

Otra problemática común que dificulta a las personas asistir a una universidad tradicional es la falta de transporte o a la falta de universidades en la región en la que vive la comunidad hispana de Estados Unidos. La educación online ofrece la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se tenga acceso a una conexión a Internet.

Otro punto a considerar, es que las universidades online suelen atraer a una población diversa de alumnos, lo que permite interactuar con estudiantes de diferentes orígenes culturales y aprender de diferentes perspectivas.

