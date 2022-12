por Yannina Krbavcic,- CMO y founder de We are Phenix

Por primera vez en la historia y con motivo de su 100° aniversario, desde We are Phenix(**)y con la colaboración de la Asociación Argentina de Polo (AAP), entregamos el pasado 29 de noviembre Copas digitales a los ganadores históricos de la Triple Corona de Polo.

Se trata de una Copa digital original creada especialmente por el artista argentino Alejando Moy y por We are Phenix como una nueva Copa Triple Corona, que resume en una pieza única y real las tres copas obtenidas por los equipos Santa Ana, Coronel Suárez, La Aguada, La Dolfina y Ellerstina. Con ello, se homenajeó a los equipos ganadores históricos de la Triple Corona.



Para ello, desde We are Phenix -hub tecnológico multidisciplinario que desarrolla, produce y comercializa coleccionables deportivos digitales únicos- acercamos a la AAP esta iniciativa en pos de impulsar una propuesta innovadora para la comunidad de fanáticos y coleccionistas del deporte. En ese sentido, implementamos una colección limitada de NFTs coleccionables para los ganadores de la Triple Corona, que están perfectamente curadas con imágenes y/o videos proporcionados por la AAP.

Como fundadores de la empresa, creemos que la innovación es parte fundamental de nuestro proyecto, por eso elegimos entregar este reconocimiento muy merecido a los equipos, que integra el mundo físico con el digital. Creada por el artista Alejandro Moy, a quien elegimos por ser un referente del arte en el polo, la Copa digital es única, nueva y original en su forma.

Como dialogamos con Moy, los tres torneos de polo más importantes de Argentina, (Abierto de Polo de Tortugas C.C, Abierto de Polo de Hurlingham Club RUS y el Abierto Argentino de Polo HSBC; este último, el más importante del mundo), conforman la llamada Triple Corona. Hay cinco equipos que han ganado las tres copas en un mismo año a través de la historia, pero no han recibido un trofeo que reúna a los tres torneos.

Esta iniciativa que hoy se concreta era una materia pendiente. El trofeo fue diseñado y entregado en un momento donde la tecnología nos permite desarrollar propuestas diferentes y novedosas. Así, destacamos a las nuevas tecnologías como herramientas que promuevan y desarrollen el arte. Por lo tanto, este trofeo expresa la unión entre el arte, la tecnología y el deporte.

(**) Las experiencias que desarrollamos en We are Phenix mediante NFTs permiten a los fans y apasionados por el deporte compartir momentos, dentro y fuera de la cancha, con los equipos; y lo más emocionante, poder pasar tiempo con jugadores y exjugadores icónicos dentro de la élite del polo y otros deportes como el tenis.