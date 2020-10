El interés de las mujeres por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (CTIM) no creció en los últimos 12 meses, según surge de un informe elaborado por J.P. Morgan Argentina y Chicas en Tecnología.

Según el informe, un 35% de las mujeres entrevistadas manifestó estar estudiando o tener intención de estudiar carreras CTIM, mientras que, en un estudio encargado por el BID a Chicas en Tecnología hace exactamente un año, esa cifra había sido del 33%, es decir casi la misma.

Entre las principales causas de que este interés no haya evolucionado, surgen en el estudio la existencia de estereotipos respecto de las posibilidades de las mujeres en este campo y de la falta de información sobre todo lo vinculado con las carreras CTIM.

Mientras que un tercio de las mujeres consultadas dicen creer que las mujeres tienen menos interés en estas disciplinas que los hombres, la mitad dijo no tener relaciones cercanas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y el 71% dijo que no puede admirar mujeres que se destaquen en estos campos simplemente porque no conoce ningún caso.

Sin embargo, el estudio muestra también un amplio abanico de oportunidades, de entre los cuales el más relevante es el que tiene que ver con una interesante coincidencia entre las habilidades las a desarrollar y la demanda de trabajo.

Tanto las mujeres como las organizaciones contactados durante el estudio, coincidieron que las habilidades que hay que desarrollar y que se van a demandar, son transversales, amplias e integrales, y el 80% de las cinco más mencionadas, que son inteligencia social, creatividad, formación técnica, capacidad de adaptación y resolución de problemas, no tienen que ver con cuestiones técnicas.

El trabajo presentado por J.P.Morgan y Chicas en Tecnología concluye con una serie de recomendaciones muy puntuales: promover el interés y la confianza en las carreras CTIM mediante la información y las experiencias inmersivas; capacitar a los educadores en conceptos de género e igualdad y asignarles un rol relevante en el trabajo de motivación; impulsar la formación continua mediante el fomento del aprendizaje autodirigido; y apoyarse en el propósito y el impacto social a la hora de interesar a las mujeres a sumarse al campo CTIM.