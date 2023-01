Debido a la necesidad creciente de proteger nuestra privacidad en internet, cada vez son más los usuarios que tienen a su alcance diferentes herramientas para explorar por internet de forma anónima. Lo hacen desde navegadores como Tor hasta VPN con encriptación robusta, pasando por proxys para camuflar la IP.

De todas estas herramientas, las VPN están consolidándose como las más populares según un reciente estudio, tanto por su mayor fiabilidad como por su extenso abanico de funciones de protección digital. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez más gente opte por una VPN en México como solución para proteger su privacidad online.

Vamos a revisar las principales herramientas de protección de la privacidad digital, sus casos de uso y sus características más destacadas:

Los proxys

Los proxys se encuentran entre las herramientas de privacidad digital más antiguas de la red. Consisten en servidores informáticos intermediarios que te permiten conectarte a ellos para acceder a internet sin exponer tu IP.

Con los proxys puedes proteger tus dispositivos frente a posibles ataques DDoS, y se pueden utilizar también para acceder a contenidos que no están disponibles en un país o una región determinada. Sin embargo, no cuentan con una encriptación que garantice la privacidad de las comunicaciones, y son uno de los objetivos favoritos de los hackers a la hora de realizar ataques de man-in-the-middle.

Características principales:

✓Permiten navegar con una IP diferente.

✓Permiten el acceso a contenidos geolocalizados.

✖ No cuentan con encriptación.

✖ No garantizan la privacidad de tus comunicaciones.

El navegador Tor

Otra de las herramientas más usadas para navegar de forma anónima –sobre todo entre quienes tienen conocimientos más profundos de informática– es el navegador Tor. Este explorador utiliza un sistema de cifrado robusto y protege tu IP mediante un sistema de conexión por ‘capas’ llamado la red ‘Onion’.

Sin embargo, este navegador no está diseñado para consultar las páginas web normales, sino para navegar por zonas bastante más hostiles de internet. Aunque puedes abrir páginas web normales con Tor, no podrás cargar muchos de los elementos dinámicos que hay en ellas, de forma que en la práctica solo podrás usarlo en páginas especialmente orientadas a la dark web. Y estas páginas no son nada recomendables.

Características principales:

✓Cuenta con un sistema de cifrado.

✓Protege tu IP mediante la red Onion.

✖Es tremendamente lento.

✖No permite la carga de webs normales.

Las VPN

Las redes privadas virtuales, más conocidas como VPN, ofrecen las mejores características de los proxys y de navegadores robustos como Tor, a las que añaden una variedad de usos mucho más amplia. Por eso están consolidándose como las herramientas de privacidad online más populares en México.

Al navegar con una VPN puedes redirigir tu conexión a través de servidores externos que te permiten camuflar tu IP y acceder a contenidos que solo están disponibles en otros países. Además, las VPN cuentan con sistemas de cifrado robustos que no están presentes en los proxys, así como permiten navegar a una velocidad muy superior a la de Tor.

A todo esto, hay que añadir que las VPNs no solo funcionan con tu navegador web, sino que pueden cifrar la totalidad de tu conexión a internet, algo que Tor no puede hacer. De esta forma, puedes usar una suscripción VPN para proteger toda la información que envías y recibes a través de tus apps del celular, tus videojuegos online y mucho más.

Características principales:

✓Protegen tu IP.

✓Te permiten acceder a contenidos geolocalizados.

✓Cuentan con un sistema de cifrado robusto.

✓Te permiten cargar las páginas web con normalidad.

✓Protegen la totalidad de tu conexión a internet.

✓Cuentan con herramientas de protección extra.

La prudencia online es gratuita y también puede protegerte

Es evidente que en 2023 es más necesario que nunca contar con herramientas de protección de nuestra información digital. Pero no debemos olvidar que podemos protegernos todavía mejor si reducimos al mínimo la información que compartimos en internet.

Limitar nuestro uso de las redes sociales, reducir el número de cuentas que tenemos abiertas online, y desconfiar de las plataformas que te solicitan demasiados datos personales, son medidas que pueden reducir considerablemente tu riesgo de sufrir un hackeo.