Oblack caps es la marca de gorras españolas que triunfa en toda Europa. Sus tres creadores nos contaron la historia de la startup.

Los padres de la marca

Oblack es la creación de Rubén Conchillo, José Luis Sena y Nacho Arauz, tres jóvenes empresarios valencianos. No es una marca más de gorras ya que tiene un significado detrás con el que muchos se sienten identificados. La ‘o’ es oveja y ‘black’ es negra, es decir, “Oveja negra” que es como se han sentido Nacho, Rubén y José Luis, sus creadores en muchos momentos. Por ello, consideran que sus gorras son una filosofía de vida que ellos mismos han construido a base de esfuerzo y la búsqueda constante del camino en la vida por un claro objetivo: “hacer y trabajar en lo que realmente uno ama. Find your way.”

La startup nació en enero de 2019, coincidiendo con la entrada en el programa de aceleración de Lanzadera, aceleradora de Juan Roig. La inversión inicial de fue de € 3.000.

Los objetivos

Oblack cree en la igualdad, cualquier persona debería poderse permitir una gorra de diseño y de calidad. Por eso, el objetivo es hacer las mejores gorras del mercado al mejor precio.

Esto lo consiguen innovando en sus diseños y fabricación, dando lugar a gorras únicas y diferentes que consiguen adaptarse no solo a la evolución del sector de la moda, sino también a los diferentes estilos de ropa y marcas, así como a los diferentes tipos de personalidad. Son gorras de estilo urbano que combinan con todo tipo de outfits, se adaptan a cualquier temporada y siguen las tendencias del momento sin pasar de moda.

La clave

Jose Luis Sena, Ceo de la marca nos comenta las claves del éxito de esta marca valenciana:

“Al principio tuvimos varias barreras que superar pero la más importante fue que no conseguíamos monetizar la venta de productos, contratamos varias agencias de marketing que nos cobraron barbaridades y no hubo forma de conseguir los objetivos. A través de estos errores aprendimos una gran lección, teníamos que ingeniar algo para conseguir vender y dar mucha visibilidad a la marca en el menor tiempo posible, fue ahí cuando se nos ocurrió una estrategia que resultó mejor de lo esperado.

Cerramos un acuerdo de colaboración con Amazon para toda Europa y empezamos a distribuir nuestra marca a través de ellos, Hoy vendemos en mas de 25 países de la Unión Europea y hacemos entregas los 7 días de la semana a través de su logística, la estrategia esta siendo todo un éxito y estamos muy contentos.

Gracias a ella nuestras ventas se han incrementado exponencialmente en nuestros otros canales como son nuestra propia web y el canal de tiendas físicas multimarca. También hemos entrado en el marketplace Zalando.”

Consejos de emprendedor a emprendedor

“A nosotros nos dijeron que era imposible crear una marca como la nuestra, que era imposible vender gorras de alta calidad a precios competitivos y sobre todo que no era rentable presentar el producto con un packaging premium con papel de seda, tarjeta y pegatinas y sencillamente no nos lo creímos, agrega Sena.

“También nos dijeron que nuestro proyecto no duraría ni 2 meses de vida ya que no aportábamos ningún valor, realmente este directivo de una gran corporación no hablaba de nuestras limitaciones sino de las suyas propias. Si tu amas lo que haces ya tienes mucho ganado, se honesto contigo mismo y dedícate a algo que te apasione sino es probable que no consigas tus objetivos“.

El futuro

Jose Luis Sena comenta los 3 pilares del futuro de la marca:

1. Consolidar la marca en Europa.

2. Entrar en México y Estados Unidos.

3. Abrir nuestra primera tienda física en Madrid con un concepto innovador. Además nos comenta la facturación proyectada para 2021: “Prevemos vender alrededor de 40.000 Oblack (Gorras)”