Funerariapp el primer marketplace del rubro que permite encontrar todas las funerarias certificadas por el Ministerio de Salud en un solo lugar, permitiendo cotizar y contratar 100% en línea de manera inmediata.

Si hoy te preguntaran ¿Sabes cuáles son los tiempos y los trámites que tienes que realizar en caso que un familiar falleciera? ¿Lo sabrías?

Probablemente no, de hecho, estudios afirman que más del 72 % de las personas no piensa en la muerte, y es entendible, pues aún es un tema tabú. Lo anterior, sumado al hecho de que el 70% de las funerarias en Chile no cuenta con un sitio web para ofertar sus servicios de manera online, lo que genera un proceso de cotización y contratación sumamente desgastante para las familias.

Este cuestionamiento impulsó a Vladimir Paredes, Ex director de comunicaciones de Easy Taxi y Andro Valdenegro Ex Gerente de operaciones de Liftit- ambos con experiencia tecnologizando rubros tradicionales- a investigar sobre este particular rubro, a fin de digitalizarlo y transparentarlo como propuesta de valor a todas las familias.

Así es como nace el primer marketplace del rubro funerario que permite encontrar todas las funerarias certificadas por el Ministerio de Salud en un solo lugar, permitiendo cotizar y contratar 100% en línea de manera inmediata.

En Latinoamérica el mercado funerario es uno de los rubros más tradicionales, el cual por más de 30 años no ha tenido grandes innovaciones a nivel tecnológico.

En Chile, particularmente, los decesos anuales sobrepasan los 100.000 casos, y la pandemia hizo crecer estas cifras en torno a un 20%, mientras que las ventas por internet de este tipo de servicios, han aumentado en torno a un 50 % en los últimos años. Todo esto, refleja la importancia de contar con funerarias que ofrezcan un servicio de calidad, que cumplan con los estándares impuestos por el Seremi de salud y sobre todo, que entreguen la mejor experiencia a los familiares que buscan despedir a sus seres queridos.

Éste es un tipo de servicio que no puede realizarse dos veces, y que en caso de salir mal, puede generar un recuerdo terrible a personas que están viviendo un momento de dolor.

Andro Valdenegro, Co-Fundador y Gerente de operaciones de Funerariapp comenta; “Nosotros creemos que la compra de la urna no es lo único importante del proceso, más bien, elegir a la funeraria correcta es un paso fundamental. La funeraria es el equipo de personas que te va a asesorar y a acompañar desde el inicio hasta el final del proceso de despedida de tus seres queridos. Una mala elección puede terminar en una experiencia terrible.

«No solo le agregamos valor a las familias, si no que también estamos digitalizando la industria y ayudando a muchas funerarias a subirse a la ola digital, dándoles acceso a la venta por internet y democratizando el rubro completo. Les creamos su propio perfil, donde pueden mostrar su funeraria, sus salones de velación e incluso todo su equipo de trabajadores. De hecho, muchas de ellas utilizan ese perfil como su propia página web. Para nosotros la funeraria cumple un rol fundamental y no es solo un proceso de venta de urnas», agrega.

Según Vladimir Paredes, director de Marketing y Comunicaciones de Funerariapp, “actualmente contamos con funerarias en las regiones más grandes de Chile, y busca abarcar todo el país en los próximos meses , visibilizando todas empresas certificadas por el Ministerio de Salud, con transparencia en cada uno de sus servicios para que las familias puedan cuidar a sus seres queridos hasta el último momento”.