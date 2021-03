El 21 de marzo del 2006 el CEO de Twitter, Jack Dorsey, publicó el primer tuit de la historia, dando inicio a la fundación de la compañía. A modo de homenaje, esta nota nos explica cómo abordar una estrategia de redes sociales.

Se calcula que, en la actualidad, hay más de 3.200 millones de usuarios en las redes sociales, es decir, casi la mitad de la población mundial. Esta tasa continúa creciendo gracias a la disponibilidad de acceso a dispositivos móviles. Los usuarios pasan un promedio de 2 horas y 22 minutos por día, compartiendo artículos en los medios sociales, intercambiando mensajes, explorando páginas, etc.

Con una innumerable cantidad de contenido que se crea en cada minuto. ¿Cómo destacar sobre el resto? ¿Cómo puedes obtener engagement y atraer tráfico a tu página? ¿Cómo convertirás las visitas en interacciones, suscripciones y ventas? Aquí es donde entra en juego el hecho de tener una estrategia de gestión sólida y eficiente. La administración de las redes sociales es todo un hándicap y un gran desafío. No se trata simplemente de publicar artículos de opinión, vídeos o imágenes, y adquirir cierta presencia por el mero hecho de realizar dichas actividades.

La gestión más conveniente requiere de técnicas específicas para crear contenido, programar publicaciones, y analizar el compromiso social. Aportar la información idónea al público adecuado en el momento correcto es la clave de un negocio exitoso. ¿Listo para empezar?

1. Realiza una auditoria en RRSS

Haz un balance de tu desempeño actual realizando una auditoría integral. Considéralo como un trabajo de investigación para averiguar qué está funcionando realmente y qué no. Esto te dará una idea clara de dónde te encuentras actualmente en el ámbito de los medios sociales. Después de tu estudio, decide qué es lo más importante para tu marca. Encuentra información clave en base a los datos obtenidos. Verifica tus cualidades, fortalezas y soluciones que te ayuden en la captación de leads. A través de tu investigación previa, pregúntate: ¿Qué aporta más valor a tu negocio? Si tienes una respuesta clara, ya sabes por dónde empezar.

2. Determina tus objetivos clave

Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Esto forma parte del sistema de objetivos SMART que dirigirá tus actividades en las redes sociales y producirá resultados viables. Por ejemplo, puedes comenzar por aumentar el conocimiento de marca, generar nuevos clientes potenciales, aumentar la tasa de conversión, etc.

3. Haz un estudio de mercado

La creación de una estrategia en medios sociales efectiva y personalizada comienza por comprender dónde se encuentra tu marca en el entorno digital. Comienza mirando a tus principales competidores y desglosa el tipo de contenido que crean en cada plataforma. Luego, clasifique este contenido en temas y piensa también en cómo tu equipo puede mejorarlo. Formula una estrategia que diferencie a tu marca. Una vez que tengas una idea de dónde encajas, es hora de decidir cómo puedes lograr un mayor impacto.

4. Define a tu audiencia

En las redes sociales, la audiencia lo es todo. Si no estás apuntando a las personas adecuadas, el contenido perderá valor, la participación disminuirá y todo el trabajo duro pasará desapercibido. Por lo cual es muy importante tener una audiencia específica a la que se ha de apuntar para cada campaña que crees. La focalización reflexiva en los medios sociales te permitirá fortalecer y hacer crecer su base de clientes e incluso aumentar las ventas a través de anuncios. Ahora que has definido tu audiencia y creado tus objetivos, es hora de profundizar en los datos y descubrir cómo vas a rastrear el retorno de la inversión (ROI) de tus esfuerzos.

5. Establece tus KPIs

Una estrategia en redes sociales completamente desarrollada debe incluir KPIs y métricas específicas para cada objetivo o iniciativa que se cree. Sin dicha información, es imposible hacer un seguimiento de tu éxito. También se recomienda la investigación adicional en línea, y la documentación siempre es imprescindible en cada paso que encaminemos. La meta principal será incrementar el público objetivo y mantenerlo comprometido con tu marca. Establece puntos de referencia con estos pasos:

Usa la analítica para determinar tus estadísticas por día, por publicación y por seguidor.

Decide qué información es relevante en tu estrategia de redes sociales, como: la cantidad de me gusta, recursos compartidos, comentarios y clics.

Etc.

6. Elige las plataformas adecuadas

Define qué plataformas sociales vas a utilizar. ¿Te centrarás en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok? Pregúntate dónde se encuentra tu audiencia y qué plataformas están utilizando. Tener una fuerte presencia en múltiples canales es un gran activo, pero no tiene sentido crear un perfil en una red que tu audiencia no utilice, o comenzar una cuenta y dejarla inactiva. Recuerda que cada medio tiene un propósito, estilo y audiencia diferentes, y asegúrate de que esta sea la adecuada para tu negocio.

7. Crea contenido único

Ahora es el momento de crear el contenido necesario para llevar a cabo tu estrategia: blogs, imágenes, videos, gráficos, etc. Asegúrate de que este sea valioso, de buena calidad y adaptado a cada plataforma. No solo hay diferentes formatos de contenido para cada plataforma, también puede haber diferencias en el tono, redacción y carácter de los mensajes. Piensa en tu estrategia de forma global: ¿qué tipo de blogs escribirás?, ¿incorporarás contenido generado por el usuario?, ¿cómo reutilizarás el contenido perenne para múltiples usos? Planifica también el tiempo que dedicarás a cada apartado, en numerosas ocasiones y a lo largo del año.

8. Elabora un calendario editorial

Con un dashboard para redes sociales, puedes delinear tu contenido desde el principio de tu campaña hasta el final. El calendario editorial constituye el eje vertebral en el desarrollo de la mejor estrategia en redes sociales. Te ayudará a optimizar el tiempo invertido. Programar publicaciones en redes sociales, te ahorra buscar noticias y temas de tendencia constantemente, y te permite centrarte en las prioridades más altas, como la construcción del compromiso. Asimismo, generarás una consistencia más notable en lo que respecta a tu voz, marca y estilo que otras publicaciones que se realicen de una manera no receptiva o improvisada.

9. Implementa tu estrategia

¡Ahora estás listo para poner en práctica la estrategia en tus canales sociales! Aquí es donde llevarás a cabo tu plan previo siguiendo tu calendario de marketing: publicando contenido, lanzando anuncios, promocionando publicaciones y llevando a cabo todas las actividades previstas. Puedes, en este paso, buscar herramientas de programación social que te ayuden en el proceso de implementación, como Hootsuite, TweetDeck, etc.

10. Involucra a tu audiencia

Las redes sociales no solo te permiten compartir publicaciones y contenido, sino que también es importante propiciar la participación. La investigación ha demostrado que ese nivel de interacción o compromiso generado por una publicación determinará su alcance. Realiza encuestas, pregunta qué información necesitan los usuarios en base a tus productos o servicios, etc.

Tu audiencia también espera que interactúes y les respondas en las redes sociales. Al involucrarte con tu audiencia aumentarás la lealtad y conciencia de marca, podrás descubrir sus intereses, y generar nuevas formas de mejorar la experiencia de esta. Con esta conexión puedes establecer relaciones, empatía, lealtad y, lo más importante, ofrecer el producto ideal que el seguidor de tu marca precisa.

11. Mide y monitorea de forma constante

Mientras se implementa tu estrategia, es muy importante medir y monitorear continuamente los resultados para determinar el contenido y el enfoque que resulte más efectivo. En vez de publicar contenido y no volver a revisarlo nunca más, has de comprobar qué funcionó y qué no, y actualizar la información en consecuencia. En particular, cuando se ejecutan anuncios en redes sociales, es importante controlar los resultados, costes, etc. Si algo no funciona bien, detenlo, toma medidas y cámbialo.

12. Análisis y optimización

En este último paso es importante revisar tu actividad en varias etapas a lo largo del año, y en todos los canales sociales en los que te halles presente. Comprueba los resultados obtenidos, examina tus KPIs sociales, las visitas derivadas a tu sitio web y los datos de ventas para en un análisis íntegro de 360 grados. Con estos datos, podrás ajustar y optimizar tu campaña y obtener beneficios exponenciales.

Como hemos mencionado, para aumentar las posibilidades de tu campaña de marketing en redes sociales, necesitas establecer un plan sólido antes de comenzar. Has de exponer unos objetivos realistas. Más tarde, debes identificar a tu audiencia, elaborar un calendario editorial y usar las herramientas adecuadas para ejecutar tu campaña, y realizar un seguimiento del rendimiento de esta en todo momento. Al seguir estos pasos, estarás en camino de desarrollar una exitosa campaña.