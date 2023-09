Si eres un emprendedor como yo, seguro que te ha pasado alguna vez:

Acabas de lanzar una nueva función o un nuevo contenido y quieres que se corra la voz.

Así que compartes un enlace en tantos sitios como sea posible. Sobre todo en las redes sociales.

Entonces llegas a Reddit, la red oscura de las redes sociales. Resulta que Reddit tiene 1.600 millones de usuarios activos mensuales. Eso es más que TikTok y Snapchat juntos.

Así que publicas un post en un subreddit. Unos minutos más tarde, recibes una notificación de que tu publicación ha sido autoeliminada por un bot o eliminada por un moderador.

¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre siempre eso?

Reddit es uno de los mayores y más desaprovechados canales de marketing de Internet, pero los vendedores y los empresarios no tienen ni idea de cómo utilizar Reddit con eficacia. Yo incluido.

Así que quise averiguarlo. Y lo hice.

El fundador de OneUp, Davis Baer, compartió un gran hilo en Twitter sobre cómo ha sido capaz de generar 750.000 dólares en ingresos recurrentes anuales en Reddit.

Lo más importante de su hilo:

El producto de Baer es una herramienta de programación de redes sociales, por lo que, lógicamente, publicó en r/SocialMedia. «Si alguna vez surge un post que pide una recomendación para un producto o un servicio que hace X, y eso es lo que hace tu producto, entonces es cuando respondes y enchufas tu producto».

Confieso que cometí uno de los errores que aborda Baer: Fingí que acababa de «descubrir» un gran producto cuando en realidad era mi propio producto. Pero esto es exactamente lo que Baer dice que no hay que hacer.

So once again, it’s better to have no links in your post most of the time.