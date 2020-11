Seth Godin, el gurú del marketing, comparte sus pensamientos, experiencias y enseñanzas en una Masterclass. El autor comparte las tres enseñanzas que más lo impactaron.

A Seth Godin se lo llama el “empresario definitivo de la era de la información”. Es autor de 19 best sellers internacionales que tratan sobre marketing, negocios y cultura.

Godin escribe todos los días. Su blog es uno de los más famosos de Internet, con millones de visitas mensuales. Puedes suscribirte a su boletín gratuito, inscribirte en un MBA alternativo y comenzar una de las clases magistrales de Udemy.

El marketing moderno con Seth Godin es una clase muy popular en Udemy, con más de 2000 estudiantes. El curso viene en 45 videos, lo que se traduce en 6 horas de material.

Cada centavo gastado en las ideas de Seth Godin es dinero bien gastado. Sus ideas pueden ayudarte a llevar tu negocio a la vanguardia de nuestras vidas. Aquí están mis tres ideas más valiosas de la masterclass.

El marketing tiene que ver con el cambio

Los negocios y el marketing tienen que ver con el cambio. La única constante en la vida es el cambio. De lo contrario, tu trabajo podría volverse aburrido.

Tienes que crear un cambio para mejorarte a ti mismo, a tu producto y a la cultura laboral. En este contexto, el cambio significa mejor. Pero, ¿Qué es mejor exactamente?

Mejor está en el ojo del espectador, según Seth Godin. Solo tu audiencia puede decirte qué es mejor. Estás produciendo cosas, contenido y servicios para otros, siempre para otros.

El mayor enemigo es el promedio. La mayoría de las empresas crean productos promedio para llegar a una audiencia promedio.

Nadie quiere comprar una clase magistral promedio. Nadie quiere ver una película normal. Y nadie quiere leer un libro promedio o una publicación de blog promedio.

Tu enemigo es normal y tienes que cambiar y ofrecer un mejor valor.

Micro-nicho para MVA (Audiencia Mínima Viable)

Apuntar a un nicho es más importante que nunca, según Seth Godin. La audiencia mínima viable es un tipo de audiencia que necesita productos extremadamente específicos.

Las empresas que tratan de dar servicio a todo el mundo a menudo no sirven a nadie. Los bufetes de abogados de servicio completo son el tipo incorrecto de bufetes de abogados para contratar para un problema específico, dice Godin. La empresa de 2000 personas puede especializarse en un campo y dominar el mercado. Una empresa del mismo tamaño difícilmente puede ser el líder de pensamiento en 20 industrias.

Cuando conoces a tu consumidor, puedes producir exactamente lo que necesitan. Si sabes cómo crear algo valioso para solo tres personas en este planeta, crea solo para ellos. El micro nicho crea más valor para los consumidores y, en última instancia, brinda más recompensas.

Psicografía

Seth Godin es un inventor y pionero de nuevos términos en negocios y marketing. Seguramente aprenderás algo nuevo sobre el mundo que te rodea cada vez que lo escuches.

La demografía está desactualizada y los especialistas en marketing modernos se centran en la psicografía, según Godin. La psicografía es el estudio social de estilos de vida, actitudes, aspiraciones, intereses y valores.

Puede que no seas como otras personas de tu edad. Puede que seas diferente a tus compatriotas. No soy como otros jóvenes de 20 años, pero soy como algunos de 20 años. No me interesa exactamente lo que hacen todos los de mi generación; quizás no me interese lo que hace la mayoría de los de mi generación.

La demografía es un factor menor a la hora de conocer a los consumidores y crear estrategias de marketing valiosas.

Las abuelas de 70 años que aman los autos deportivos pueden escapar del radar demográfico. Pero Internet de las cosas le brinda la oportunidad de encontrar y enfocarse en rasgos de personalidad específicos.

La psicografía ofrece herramientas perfectas para encontrar una audiencia mínima viable y crear cambios constantes en su campo.

Conclusiones

La masterclass de Seth Godin es una sabia inversión. El curso tiene más valor del que puedes encontrar en años de estudio de marketing. Personalmente, las tres ideas más valiosas de este curso son:

El marketing tiene que ver con el cambio

Micro-nicho para una audiencia mínima viable

Utilice la psicografía para descubrir la audiencia adecuada

Seth Godin cambia la forma en que ves el mundo que te rodea. Está desafiando el status quo en cada minuto de la lección. Y puedes poner estas ideas en práctica de inmediato.

El marketing no es lo mismo que la publicidad, y puede crear una estrategia que se sienta fácil y moralmente correcta. No estás gritando sobre tu producto mediocre desde los tejados. La masterclass de Seth Godin vale cada centavo.

Toni Koraza. Better Marketing