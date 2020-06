Cuando el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, renunció al directorio de la compañía la semana pasada, generó titulares inmediatos. Pero al hacerlo, también creó un legado para sí mismo como líder. En palabras reales de Ohanian:

“Creo que la renuncia puede ser un acto de liderazgo de personas en el poder en este momento. Renuncié como miembro de la junta de Reddit, los insté a llenar mi asiento con un candidato negro, y utilizaré las ganancias futuras en mis acciones de Reddit para servir a la comunidad negra, principalmente para frenar el odio racial, y estoy comenzando con una promesa de $ 1 millón al Campamento Conozca sus Derechos de Colin Kaepernick “.

Cientos de miles de personas en Twitter, Instagram e incluso Reddit han aplaudido la medida. ¿Y por qué no? En la superficie, aborda las preocupaciones planteadas por numerosos escritores afroamericanos que exhortan a las personas blancas que realmente se preocupan por la diversidad a mostrarla haciendo más que incluir hashtags de tendencia en sus publicaciones en las redes sociales. Tiffany Ashley Bell, fundadora de The Human Utility, escribió un artículo en Medium en el que preguntó a los líderes empresariales: “¿Qué estás dispuesto a hacer de manera diferente ahora? ¿Hablarás con tu gente, o será como siempre? Los líderes de la empresa deben hacer más que usar hashtags y cambiar fotos de perfil de redes sociales. Tu gente te está mirando y tomando señales de ti ”.

Ohanian, quien está casado con el ícono del tenis Serena Williams, hizo más. A los ojos de muchos, era la definición de liderar con el ejemplo.

Sin embargo, no todo el mundo lo ve así, y no tiene que mirar mucho en los comentarios para encontrar a esas personas. Acusan a Ohanian de complacer o usar los disturbios sociales como una cortina de humo para distanciarse de la controvertida plataforma que ayudó a crear.

Su anuncio podría terminar siendo un momento histórico en la tecnología, inspirando un efecto dominó de los cambios de actitud y políticas con respecto a la diversidad. O, para el punto de los escépticos, no podría generar una diferencia significativa y, en cambio, representa una gran oportunidad perdida para quedarse y lograr un cambio desde adentro hacia una compañía que lo necesita desesperadamente.

El liderazgo, tanto dentro como fuera del negocio, es un arte, no una ciencia. Tiene más que ver con los sentimientos que con las fórmulas. Requiere conciencia situacional aguda y empatía. Estamos inundados de artículos que nos dicen lo contrario (diablos, probablemente incluso soy culpable de escribir algunos yo mismo), pero no hay muchos consejos o capacitación que mágicamente garanticen que tomes las decisiones correctas.

Incluso cuando haces algo que se siente intuitivamente, objetivamente correcto, otros lo cuestionarán. Por otro lado, podrían pasar años antes de que se aclare el alcance de sus errores. No importa qué, enfrentará desaprobación en cada paso del camino. Esto es, sin duda, algo que Ohanian conoce muy bien. Y es por eso que, en medio de los acontecimientos actuales, Ohanian podría haber evitado cualquier debate sobre si tenía razón o no simplemente no haciendo nada. En cambio, tomó una decisión que consideró correcta, sabiendo que generaría cierto desacuerdo y disgusto. En ese sentido, diría que con su renuncia él es más líder que nunca como miembro de la junta de Reddit. Ahora, ha cumplido con un requisito de todos los verdaderos líderes: hacer algo cuando nada es una opción.

Ya sea en casa, en el trabajo o en público, ese es un aspecto del liderazgo al que todos podríamos aspirar más.

Tom Popomaronis – Entrepreneur.com