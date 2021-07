He aprendido por experiencia que hay ciertas señales de alarma que indican que podría ser el momento de invertir en formación en liderazgo.

No pasa nada malo cuando se pone energía en convertirse en un mejor líder.

Si diriges un equipo, tu trabajo más fundamental es preparar a los demás para el éxito, un concepto que se pierde fácilmente entre el millón de tareas que requieren tu atención.

Como fundadora de una empresa que ayuda a guiar y apoyar a otras mujeres fundadoras, he aprendido por experiencia que hay ciertas señales de alarma que indican que podría ser el momento de invertir en formación en liderazgo para poder ayudar mejor a tus equipos a prosperar.

Alerta de spoiler: no pasa nada malo cuando se pone energía en convertirse en un mejor líder. Tu equipo, tu cultura de trabajo e incluso tus resultados te lo agradecerán.

1. No tiene claro su propio papel

Para liderar, necesitas una claridad absoluta sobre quién eres dentro de tu organización y tus objetivos. A veces perdemos de vista el propósito de nuestro papel. Cuando esto ocurre, no conseguimos inspirar y motivar a los demás porque no tenemos la visión necesaria para destacar como líderes.

Cuando mi empresa, Fearless Foundry, comenzó a crecer a un ritmo mucho más rápido, me sentí fuera de contacto con lo que eran exactamente las capas de liderazgo dentro de la organización. Con una visión nublada de quién hacía qué, no estaba en absoluto preparada para responder a las preguntas esenciales de mi equipo.

Darme cuenta de que no tenía las respuestas a temas como los rangos salariales, los cambios de título y los informes directos me inspiró a reunirme con mi equipo de liderazgo y aclarar nuestro organigrama, introducir bandas salariales transparentes y, lo que es más importante, comunicar eficazmente toda esta información a los empleados.

Pro-tip: Utilizar el código de colores del arco iris en el organigrama fue un gran éxito – no es sorprendente para un equipo de creativos.

2. Su equipo se frustra fácilmente

No te pongas a la defensiva; pregunta por qué ocurre. Un equipo frustrado es un problema común de los fundadores que veo cuando trabajamos con nuestros clientes a medida que escalan. Están acostumbrados a hacerlo todo, pero todavía no están acostumbrados a sentarse en una posición de liderazgo. Si estás haciendo bien tu trabajo como fundador, deberías dedicar la mayor parte de tu tiempo a la estrategia, y para ello debes delegar el trabajo.

Delegar significa algo más que asignar tareas a medias y sin detalles; esto sólo hará que no se cumplan los plazos. Si no inviertes tiempo en entrenar a tu equipo para que se haga cargo de los proyectos, acabarás trabajando para tus empleados en lugar de al revés.

Si estás pensando: “Pero invertir ese tiempo en entrenar a mi equipo suena a más trabajo”, no te equivocas. Al principio, será más trabajo que menos. Sin embargo, vale la pena delegar como corresponde, en lugar de delegar parcialmente y luego tener que hacer llamadas y enviar correos electrónicos para compensar los detalles que faltan.

Los mejores líderes de mi red son los que saben cuáles son sus puntos débiles, y cuándo dar un paso atrás y dejar que su equipo brille.

3. Los puntos de referencia de tu equipo para el éxito se sienten borrosos

Como alguien que ha ayudado a escalar negocios incipientes y empresas de la lista Fortune 500, me he dado cuenta de que los empleados se desenganchan cuando los puntos de referencia no están alineados con el trabajo que tienen entre manos. Los miembros del equipo no se sentirán capacitados en sus funciones si no reciben una retroalimentación real, no se fijan objetivos y no se establecen incentivos para el éxito.

Estos puntos de referencia no son estáticos: Deben evolucionar con la empresa. Pregúntese: ¿Le parece correcta la cadencia de las revisiones periódicas de su equipo? ¿Tiene reuniones trimestrales? ¿Se programan revisiones anuales? ¿Cuenta con las métricas adecuadas? Nueve de cada diez veces, se trata de un problema de proceso que hay que resolver, no un problema de personas.

Madeline Pratt es CEO y fundadora de Fearless Foundry, un conducto para hacer llegar los recursos a los fundadores menos representados – fuente: Business Insider