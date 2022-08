Gates escoge los 8 mejores entre el enorme número de libros que ha recomendado en su blog a lo largo de los años.

por Jessica Stillman – INC

Cuando se le preguntó qué consejo tenía para los jóvenes que quieren tener un impacto positivo en este mundo como parte de un reciente Reddit AMA (Ask Me Anytihing ‘pregúntame cualquier cosa’) recientemente, la primera sugerencia de Bill Gates fue: «Lee mucho».

Desde luego, ha seguido su propio consejo. El multimillonario empresario convertido en filántropo y superlector no deja de recomendar libros en su blog.

De las docenas y docenas de títulos que ha mencionado a lo largo de los años, ¿cuáles son sus favoritos? En el transcurso del AMA Gates también responde a eso, nombrando ocho títulos diversos que considera entre sus mejores libros de todos los tiempos.

1. Las grandes transiciones, de Vaclav Smil

Cuando Gates reseñó este libro allá por 2019, lo calificó de «obra maestra» de «uno de mis pensadores favoritos». Si bien advirtió que el libro «no es para todos» y que «las secciones largas se leen como un libro de texto o un manual de ingeniería», también insistió en que el examen de Smil sobre el crecimiento de casi todo, desde los dinosaurios hasta el número de transistores en un chip de computadora, es nada menos que brillante. «Nadie ve el panorama general con una apertura tan amplia como Vaclav Smil», concluyó Gates.

2. Cómo funciona realmente el mundo, de Vaclav Smil

Otro título del profesor checo-canadiense y autor favorito de Gates, este es aparentemente una lectura ligera en comparación con otros tomos más técnicos de Smil. El libro «representa la destilación altamente legible de toda una vida de erudición», según The Wall Street Journal. Ofrece a los lectores una visión general de cómo se fabrica exactamente nuestro mundo material, desde el hormigón hasta el fertilizante.

3. Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, de Steven Pinker

«Los mejores ángeles de nuestra naturaleza: Por qué la violencia ha disminuido, de Steven Pinker se destaca como uno de los libros más importantes que he leído… no solo este año, sino siempre», escribió Gates allá por 2012. Al parecer, su opinión no ha cambiado en una década.

Gates también tiene cosas buenas que decir sobre Enlightenment Now, el libro de seguimiento del profesor de Harvard que sostiene que, a pesar de las apariencias, nuestro mundo no solo se está volviendo menos violento, sino también más racional, próspero y, en general, mejor. Si busca un rayo de sol en medio de la tristeza actual, tal vez pueda elegir uno de estos títulos.

4. The Coddling of the American Mind, de Greg Lukianoff y Jonathan Haidt

En su AMA, Gates dice que acaba de terminar este libro de un experto en la Primera Enmienda y psicólogo social sobre la creciente falta de disposición a comprometerse con las ideas difíciles en los campus universitarios, declarándolo «bueno». Muchos críticos parecen estar de acuerdo.

Los autores «hacen un gran trabajo al mostrar cómo el ‘seguritarismo’ está acorralando a las mentes jóvenes. Los estudiantes son tratados como velas, que pueden apagarse con un soplo de viento», escribió Edward Luce en el Financial Times, y concluyó: «su libro es excelente. Los padres liberales, en particular, deberían leerlo».

5. Por qué estamos polarizados, de Ezra Klein

Este libro de actualidad del conocido periodista y analista político también es considerado «bueno» por Gates. El libro, profundamente investigado, analiza lo que está impulsando la división de los estadounidenses en campos políticos altamente partidistas.

«Leer Por qué estamos polarizados es como tener una conversación con un amigo brillante y extremadamente persuasivo que lo ha leído todo y que está armado con decenas de estudios que es capaz de destilar en bocados accesibles», afirma Amy Chua en Foreign Affairs.

6. Un caballero en Moscú, de Amor Towles

Gates admite que lee mucho más de no ficción que de ficción, pero eso no significa que no se conmueva profundamente con una novela de vez en cuando. De hecho, incluye tres en su lista de mejores libros de la historia. En su reseña de 2019 de este sobre un conde ruso condenado a 30 años de arresto domiciliario en un hotel por los bolcheviques, confiesa que la novela le hizo llorar.

«Un caballero en Moscú es una historia sorprendente porque consigue ser un poco de todo. Hay romance fantástico, política, espionaje, paternidad y poesía», escribe, y la sugiere no solo para los estudiantes de historia rusa, sino para todos los que gusten de una gran historia bien contada.

7. El corazón, de Maylis de Kerangal

Tengo que confesar que no estoy del todo seguro sobre este, ya que Gates dice que solo «El corazón» es uno de sus favoritos y hay muchos libros por ahí con la palabra «Corazón» en el título. Pero creo que es probable que se refiera a esta novela sobre la muerte prematura de un joven y la decisión de su familia de donar su corazón, porque Gates escribió una crítica elogiosa sobre ella hace varios años.

«Es poesía disfrazada de novela», dijo Gates sobre el libro en su momento, señalando: «A veces me encontré leyendo más despacio de lo habitual, simplemente porque la forma en que describe las cosas es muy hermosa», y añade que el libro le obligó a enfrentarse a la profundidad del dolor de los padres que han perdido a un hijo con el que se encuentra en el curso de su trabajo filantrópico.

8. Toda la luz que no podemos ver, de Anthony Doerr

Esta novela ganadora del premio Pulitzer sigue la historia de un soldado alemán y una chica francesa ciega cuyas vidas chocan durante la Segunda Guerra Mundial. Los críticos utilizaron palabras como hipnotizante, exquisito, asombroso, conmovedor e inquietantemente bello para describirlo. Al parecer, Gates también cayó bajo el hechizo de la novela, ya que fue el último libro de su lista de favoritos de todos los tiempos.