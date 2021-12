Más de 250 inversores se conectaron para escuchar a 17 de las startups invertidas por Newtopia en su primer Demoday.

Se trató de un evento virtual transmitido desde Purmamarca, donde emprendedores provenientes de Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Perú y Argentina presentaron sus compañías a inversores de todo el mundo.

Newtopia es un fondo de inversión disruptivo de USD$ 50 millones, que selecciona e invierte en los más prometedores emprendimientos de toda Latinoamérica con potencial global. Su foco está en startups de base tecnológica, en estadíos pre-seed y seed a las que no sólo brinda financiación sino que las acompaña en su crecimiento a través de un intenso modelo hands-on.

Durante el Demoday, 17 de las startups pertenecientes a la primera camada, presentaron sus pitches, con el objetivo de contagiar la pasión por las soluciones que están desarrollando y conseguir nuevas inversiones que los impulsen a crecer y escalar.

El evento es la culminación de 10 semanas en las que trabajaron enérgicamente en el programa de acompañamiento y mentoría que les ofrece Newtopia VC junto a su comunidad de advisors.

El Demoday, a su vez, formó parte de un increíble viaje de 3 días por la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural y Paisajístico de la Humanidad de la UNESCO, que compartieron 44 integrantes de Newtopia; emprendedores, mentores y Partners. Esta experiencia sintetiza el espíritu de Newtopia, propicia la colaboración entre pares (peer to peer) y afianza el vínculo de comunidad entre los founders de la startups y los General Partners del fondo.

Apenas finalizó el Demoday, los emprendedores comenzaron a recibir pedidos de reuniones de parte de numerosos Inversores de la región. Se espera acompañar a que las startups continúen su camino de escalamiento global por lo que es importante contar con la inversión Seed y comenzar la Serie A (primera ronda de expansión de capital)

El VC está liderado por 6 actores clave dentro del ecosistema emprendedor de la región: Patricio Jutard (Co-fundador de MURAL, uno de los unicornios argentinos); Mariano Mayer (Ex Secretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina y fundador de Marea Venture Partners); Sacha Spitz (Co-fundador y socio de Yavu Ventures, y ex director de la Incubadora de la Universidad de San Andrés); Jorge Aguado (Ex Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Argentina), Juan Pablo Lafosse (Fundador y ex Director general de Almundo, uno de los las principales OTA en la región) y Diego Noriega (Mentor y Emprendedor Endeavor,

Fundador de +23 startups, Co-Fundador de alaMaula y ex GM LatAm eBay).