Tras concretar esta primera ronda de financiamiento, la EdTech Desafío Latam busca explorar nuevos mercados, aumentar ventas, sumar partners estratégicos y ejecutar su proceso de expansión por Latinoamérica.

La academia de talentos digitales, Desafío Latam, acaba de concretar su proceso de levantamiento de capital por US$ 660 mil a través de la plataforma de crowdfunding Broota.

“Hemos tomado la decisión estratégica de expandirnos a México, para posteriormente iniciar nuestro proceso de escalamiento por Latinoamérica. Estos US$ 660 mil nos permitirán poder financiar la exportación de nuestros servicios, formación de equipos de trabajo locales, automatización de procesos, adaptaciones y mejoras en nuestra oferta de valor”, señala el socio fundador de Desafío Latam, Diego Arias.

En sus ocho años de funcionamiento, Desafío Latam exhibe cifras de crecimiento sostenido y métricas que generan impacto en el pujante mercado de los bootcamp de programación que se han desarrollado en Chile: 10 mil estudiantes han pasado por sus aulas de clases, 300 docentes imparten a diario sus conocimientos en Tecnologías de la Información, 120 millones se han levantado en fondos públicos y desde su fundación ya han concretado ventas por más de 7 millones de dólares.

Actualmente, está valorada en más de 5,3 millones de dólares y según sus últimas proyecciones, dentro de los próximos 5 años buscan multiplicar su impacto y generar un exit por al menos US$ 50 millones.

Los inversores

La ronda ha despertado gran interés en el ecosistema. Entre los inversores se destacan el CEO de Políglota, Carlos Aravena; el cofundador de Capitalizarme, Francisco Ackermann; el fundador de Pago Fácil, Cristián Tala; el cofundador de Go Place it, Pablo Espinace; el cofundador de BUK, Jaime Arrieta; el fundador de Ocular, Danilo Naranjo; el CEO de IT Talent, Marco Muñoz; el fundador de Migrante, Ignacio Canals; el cofundador de Comunidad Feliz, David Peña y directivos pertenecientes a grandes empresas del rubro tecnológico como Mercado Libre, Globant y Mujeres Empresarias.