El sector de las fintech está frente a una ventana de oportunidades enorme en esta crisis del Covid-19. Tiene la «cintura», la tecnología y la visión para aprovechar el momento

La crisis sanitaria por COVID-19 trae consigo un inevitable golpe a la economía. Los mercados mundiales –y en particular, el mexicano– entrarán en una etapa de recesión que afectará a todos los sectores de la industria. La recesión apenas está comenzando, pero las proyecciones prevén dificultades importantes incluso a corto plazo. Las empresas están sufriendo una pérdida significativa de ingresos, y ya son visibles ciertas consecuencias, como el despido de personal, la reducción de sueldos y el cierre de algunas compañías.

No obstante, el confinamiento generará oportunidades interesantes para algunos sectores. Uno de esos sectores será el financiero y, especialmente, las plataformas Fintech. Para conocer los efectos de la crisis en este sector, hablamos con Daniel Mizrahi, director de Propeler, Bruno Ramos, director de Swap, y Rodrigo Sánchez, director de Fondeadora.

Ventajas del sector Fintech a partir de la contingencia

Debemos prestar atención a los retos que enfrentan las entidades financieras ante la disminución del consumo y del poder adquisitivo de los consumidores, porque son un elemento clave para el desarrollo y la recuperación de la economía. Mizrahi comenta que las dificultades radicarán en el proceso de «digitalizar sus productos, conseguir dinero, financiamientos e inversión. Específicamente, para las financieras que otorgan créditos, el desafío será analizar a profundidad qué empresas son solventes realmente, cómo manejar carteras vencidas, y similares».

Es aquí donde las empresas Fintech han encontrado una oportunidad en el mercado: al estar restringido el contacto entre personas, la posibilidad de hacer operaciones financieras de manera digital –solicitudes de crédito, préstamos, transacciones bancarias, inversiones o fondeo– se ha convertido en una necesidad para consumidores y empresas.

Las plataformas Fintech ya habían demostrado un crecimiento importante durante los últimos años. Según datos del reporte de Business Insider Intelligence 2019, el 49% de los usuarios digitales en Latinoamérica realizaron compras o transacciones en línea el año pasado. De acuerdo con los datos de Ernst and Young en su Global Fintech Adoption Index, en México se espera de los usuarios un índice del 72% en la adopción del consumo de estas plataformas.

Mizrahi destaca que durante las últimas semanas «se han hecho varios análisis de la industria en nuestro país, que estiman un crecimiento de hasta un 20% en las transacciones online de entidades financieras tradicionales, y más de 15% de aumento en las operaciones vía empresas Fintech».

Ramos resalta que la ventaja de las Fintech es que «estaban listas para un mundo donde todo se maneja de manera remota o a través del celular». Como director de esta wallet digital, se ha dado cuenta de que «las transferencias digitales han aumentado, así como las iniciativas para el envío por medios que antes no se utilizaban, como el envío de dinero vía Whatsapp a cualquier persona». Estas nuevas posibilidades no solo facilitan los procesos de los usuarios antiguos, sino que también atraen al sector Fintech a nuevos clientes con perfiles diferentes.

El rol de las Fintech en la reactivación de las empresas mexicanas

En México las pequeñas y medianas empresas generan el 30.6% de los empleos (INEGI, 2019) y, en conjunto, representan más del 50% del PIB nacional. Dado que son impulsoras de empleo y crecimiento económico, es de suma importancia contribuir a su operación y desarrollo para mitigar las consecuencias de esta recesión que apenas comienza.

El principal reto de las empresas en México será la necesidad de liquidez para la reactivación de sus operaciones. Ante la falta de apoyos gubernamentales y los escasos –o poco atractivos– planes de crédito por parte de las entidades financieras tradicionales, las Fintech podrían posicionarse como la mejor alternativa de financiamiento. Además de las facilidades que ofrece el ámbito de lo digital, el sector tiene otros beneficios como préstamos y créditos empresariales con tasas mucho más accesibles.

Una excelente opción para las empresas serán las plataformas de fondeo colectivo de capital, como Propeler, por medio de las cuales pueden capitalizarse a través de cualquier persona que quiera convertirse en inversionista. También están los bancos digitales, como Fondeadora, que permiten llevar a cabo transacciones de manera sencilla, rápida y sin comisiones. En el particular escenario que supone esta contingencia, hay posibilidades que podrían abrir un sinfín de oportunidades y satisfacer muchas necesidades financieras.

La creación de alianzas estratégicas entre diversas empresas Fintech también podría fortalecer al sector. Por ejemplo, al iniciar la contingencia Fondeadora se apoyó de la plataforma de Propeler para fondearse a través de 174 inversionistas, los cuales además de ser accionistas de la Fintech, se han convertido en embajadores de marca orgánicos impulsando así el crecimiento de la empresa. Con alianzas de este tipo se podría detonar la reactivación económica y la apertura de nuevos canales de la misma industria.

Rodrigo Sánchez ve con esperanza en futuro de la economía mexicana: «creo que saldremos adelante. Esta crisis económica será temporal y nos vamos a sobreponer a ella, quizá no de inmediato, pero sí en unos años. No van a desaparecer sectores completos de la industria, pero sin duda hay nichos que se están viendo favorecidos; entre ellos la industria Fintech, que podría tener un repunte precisamente por las ventajas de no tener que hacer nada de forma presencial».