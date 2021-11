Actualmente todo el mundo necesita contar con una cuenta bancaria en la que depositar el dinero o domiciliar su nómina. No obstante, pese a que todas presentan la misma funcionalidad, lo cierto es que no todas funcionan de la misma forma ni benefician tanto al cliente. En algunos casos, incluso perjudica al usuario, asfixiándolo con comisiones y pagos, por no llegar a lo que se supone que son los requisitos. Por ello, la competencia se ha vuelto brutal entre las entidades, proporcionando a cada cliente nuevo la oportunidad de acceder a una cuenta con mejores condiciones y que se adapte mejor a cada situación personal.

Comisiones. Las comisiones son uno de los requisitos que se deben tener en cuenta, a la hora de contratar una cuenta bancaria, la cuenta sin comisiones existe que no te mientan. Gracias a la competencia con los bancos digitales, las comisiones se han convertido en un punto de interés para los clientes y de negocio. Estás en condiciones de exigir que no te cobren comisiones por tu cuenta. Que no te engañen, es posible tener una cuenta sin comisiones, solo hay que buscar bien la entidad bancaria que esté dispuesta a ofrecer esto.

Tarjeta. Es importante que la cuenta bancaria, permita sacar dinero en cualquier cajero sin ningún tipo de problema, además de incorporarla de forma automática a la cuenta, sin necesidad de tener que pagar por ella o solicitarla. También hay que revisar bien cuáles son las comisiones de mantenimiento la tarjeta con el objeto de estar al tanto y de poder evitarlas si es posible.

Cajeros. Resulta esencial analizar si hay cajeros cercanos por la zona donde se reside para no tener que desplazarse muy lejos cuando se requiera dinero, además de observar si tiene una buena presencia en el resto de las ciudades.

Número de cuentas. Son muchos los que prefieren tener la nómina y los ahorros en cuentas diferentes. No obstante, no significa que sea la opción siempre correcta. Por ello, será esencial examinar cuáles son las necesidades reales. Es importante entender que muchas entidades bancarias pueden pasar comisiones sino se tiene la nómina domiciliada o si no se efectúan los movimientos mínimos con la tarjeta.

Tipos de cuenta. Antes de elegir una cuenta, se debe analizar cuál va a ser su uso real y a lo que va a estar destinada. No es lo mismo una cuenta de ahorros que una cuenta nómina que una corriente. Cada una tiene su funcionalidad y son de las más comunes en el mercado financiero.

Elegir una cuenta es un paso importante, puesto que es donde se va a depositar el dinero a corto y medio plazo, a largo plazo cuando sea para ahorros. Por lo es esencial tener en cuenta todos los aspectos que la engloban y elegir siempre la que sea más rentable. Por supuesto sino tiene ningún tiempo de comisión será un factor muy positivo para tener en cuenta, ya que no se tendrá que pagar nada por ella.