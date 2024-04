RCD, la cadena de hoteles de lujo presentó tres nuevas adiciones a su cartera corporativa.

El Caribe es uno de los destinos más solicitados a la hora de pensar en vacaciones paradisíacas, por lo que las propuestas en hotelería all inclusive y tradicional es amplia y se encuentra en crecimiento ante la demanda del público.

Es por este motivo que la cadena RCD Hotels, en busca de responder a las necesidades de los viajeros, presentó sus nuevos hoteles en México y República Dominicana.

Nuevos hoteles de RCD Hotels

AVA Resort Cancun: Abrirá sus puertas en junio de 2024, elevando el estándar de los hoteles all inclusive. Todas las habitaciones tienen vista al mar, cuentan con actividades para todas las edades día y noche, además de amenidades de lujo como gimnasio con equipamiento de última generación y un spa de lujo.

Se trata de un concepto elevado de “todo incluido” con servicios destacados como un bar NFT, una bahía sostenible, 6 piscinas, 1.622 habitaciones, suites & villas y mucho más, a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Otro de los aspectos que diferencia y distingue a AVA Resort Cancun entre otros resorts del caribe es la alta calidad de la oferta gastronómica que ofrece a sus huéspedes mediante el sistema todo incluido. Posee una colección de 17 restaurantes y bares diseñados exclusivamente para el hotel. Desde elegantes restaurantes de cocina francesa hasta cafeterías con pastelería casera y heladerías artesanales, los huéspedes van a poder encontrar una opción exquisita para cada momento del día.

Aloft: Situado estratégicamente en la capital del país, Aloft Santo Domingo Piantini ofrece una ubicación ideal para que el viajero contemporáneo explore la ciudad. Por su parte, Piantini es la combinación perfecta de lujo, comodidad y vida urbana.

En un gesto al enfoque de la marca, la tecnología y el uso audaz del color, la propiedad adopta la tendencia de diseño «glitch» que se materializa en los detalles característicos en los espacios públicos y las habitaciones.

Cada una de sus 192 habitaciones Dog-Friendly, cuentan con camas Aloft ultra-cómodas, diseño tipo Loft artístico ordenado e innovador con televisores de 49 pulgadas con tecnología Plug & amp; Conectividad de juego, Wi-Fi rápido y gratuito. Las amenidades adicionales incluyen el gimnasio Re:charge y la piscina Splash; Tactic, es un espacio interactivo privado para reuniones creativas con luz natural equipado con moderno equipo audiovisual; y Re:fuel de Aloft℠, una cafetería abierta las 24 horas para tomar un refrigerio rápido durante el viaje.

Santo Domingo Marriot Hotel Piantini: Dentro de esa misma zona, se une a las nuevas aperturas Santo Domingo Marriot Hotel Piantini, un hotel de diseño elegante que recibe a viajeros corporativos y de placer, ofreciéndoles un servicio personalizado e instalaciones de alta gama, disponiendo de varios lugares versátiles para que celebren una ocasión especial, así como de un amplio salón de 890 m² perfecto para un evento inolvidable.

Además, la cadena RCD Hotels, es la compañía encargada del marketing y comercialización de propiedades de lujo en México, el Caribe y EE. UU., incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel all inclusive del mundo) en República Dominicana; nueve propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu Hotel Los Cabos, UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya – el primer concepto de lujo todo incluido only adults-, así como Residence Inn by Marriott® en Mérida, Cancún y Playa del Carmen; y Nobu Hotel Chicago en Estados Unidos de América.