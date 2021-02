Juani Calvo se suma a R/GA BA para continuar consolidando el trabajo creativo de la compañía, tanto a nivel local, como regional y con el network, en un año de grandes desafíos y proyecciones de crecimiento.

Tras cuatro años como Director Creativo en Wunderman Thompson Argentina, en su nuevo cargo, Juani estará a cargo de liderar la creatividad de marcas como Cerveza Patagonia, Nike, TECO, y Johnson & Johnson, reportando a Mariano Jeger, VP Chief Creative Officer SS LATAM.

“Siempre me atrajo R/GA y me siento orgulloso de poder formar parte de este equipo, tanto por su historia y su cultura, como por su gente. R/GA no solo tiene un gran músculo creativo, sino también una visión del trabajo colaborativo con múltiples áreas como Data, Tech y Estrategia, que convergen para dar lugar a ideas culturalmente relevantes e innovadoras”, expresó Juani.

Por su parte, Mariano comentó: “Estamos felices de incorporar a Juani a nuestro equipo. Su apertura natural a la colaboración, así como su curiosidad y sus ganas constantes de innovar, le aportan una visión integradora que se nutre en la intersección de diversas disciplinas. Todas estas cualidades lo convierten en un perfil ideal para R/GA”.

Con más de 10 años de experiencia en la industria, Juani se incorpora al equipo de líderes creativos de R/GA, integrado por Federico González, Josefina Casellas, Eloy Krioka y Virginia Saldaño.

Durante su carrera, Juani formó parte de agencias como Tribal DDB, Leo Burnett y Wunderman Thompson, donde trabajó con marcas como Movistar, Tuenti, Volkswagen, McDonald´s, Peugeot, Heineken y Unilever. Además, fue reconocido en los principales festivales internacionales y locales, entre ellos: Cannes, One Show, Clio, New York Festival, Art Directors Club, Ojo de Iberoamérica, Diente, Effie, entre otros.