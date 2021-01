Siemens ha nombrado a Hanne Casasola Rodenbach como CFO para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Hanne asumió el cargo de Chief Financial Officer de la compañía y Head of Finance de la división Digital Industries desde el 1º de enero de 2021 en sustitución de Julio Alberto Serrano Valdés quien asumirá una función global.

“Estoy muy agradecido por todas las oportunidades de crecimiento que nuestra compañía ofrece, ya que ahora podré experimentar un rol global que sin duda me dejará muchos nuevos aprendizajes. No me cabe duda de que Hanne no solo continuará con los planes y estrategias en los que hemos trabajado estos últimos años, sino que brindará mucha frescura y nuevas ideas a este maravilloso equipo.”, mencionó dentro de su discurso de despedida Julio Alberto Serrano.

Hanne Casasola tiene una amplia trayectoria de más de dos décadas en Siemens siendo tan solo una de las historias de mujeres profesionistas que han forjado una carrera firme y consolidada en este gigante tecnológico alemán; Hanne se ha desempeñado exitosamente en puestos directivos de manera estratégica en el área de Finanzas para Siemens.

“Asumo esta posición con mucha alegría y responsabilidad. Este nombramiento representa un gran reto en mi carrera profesional y un compromiso con todas las mujeres que formamos parte de Siemens para impulsar el liderazgo femenino dentro de la organización, que sin duda ha permitido desarrollarme como profesional a lo largo de más de 20 años, en los que el trabajo colaborativo ha sido la clave para estar el día de hoy en uno de los cargos más importantes de la compañía”, mencionó Hanne Casasola, CFO de Siemens México, Centro América y el Caribe.

Por su parte, Alejandro Preinfalk, Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe dijo que “Las personas que se comprometen, son innovadoras y destacan son un factor clave para el éxito de una empresa. Estamos muy contentos con el nombramiento de Hanne, una integrante de la familia Siemens que tiene toda la experiencia y conocimiento de la región. Su nombramiento es también un paso importante en la consolidación del equipo directivo de Siemens”.

“Bajo el liderazgo de Hanne, Siemens continuará expandiendo nuevas formas de colaboración en esta era cada vez más digital. Sin duda Julio sentó grandes bases para que Hanne continúe con la construcción y desarrollo del equipo que nos permita seguir construyendo el futuro día con día.” agregó Preinfalk.

La nueva CFO será pieza clave dentro del equipo directivoen la región, asimismo tendrá la encomienda de fortalecer al equipo financiero de Siemens ante los retos actuales del mercado. Hanne cuenta con estudios en Administración de Empresas Industriales en la Escuela de Formación Dual Alemana de Guatemala, posteriormente obtuvo un posgrado en la Universidad Francisco Marroquín y con un MBA por la Escuela Europea de Administración y Tecnología.

“Uno de mis principales motores es el crear equipos de trabajo resilientes con base en el espíritu de adaptación, por lo que en esta nueva etapa nos fortaleceremos de cara a los nuevos retos que el mundo nos demanda” finalizó Casasola.