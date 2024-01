El trading se ha convertido, a lo largo y ancho del mundo, en una actividad muy popular a través de la que se pueden ganar importantes cantidades de dinero. México no escapa a esta realidad, razón por la que son muchos los que se preguntan cuál es el encaje legal de este tipo de comercio.

En definitiva, el trading es una buena forma de conseguir ingresos extra, pudiendo convertirse, en algunas ocasiones, en la fuente principal de ingresos. En este sentido, este se ha convertido en el mercado más grande del mundo, moviendo diariamente un volumen de 6 billones de dólares.

¿Es legal el trading en México? ¿Qué regulación tiene esta actividad en México?

El trading, al igual que ocurre en otros países de Latinoamérica, es una actividad perfectamente legal en México. No obstante, a pesar de que esta actividad es legal, no se han de perder de vista los riesgos que entraña.

En este sentido, no existe ninguna ley en México que impida o regule la acción de los brókers. De hecho, cualquiera con un dispositivo con acceso a Internet puede abrir una cuenta trading en un bróker, existiendo únicamente las restricciones y limitaciones que pueda tener el bróker. Es por ello por lo que cualquier ciudadano mexicano podrá abrir su propia cuenta de trading, debiendo únicamente respetar las condiciones, términos y restricciones que imponga la plataforma en que registre la citada cuenta.

Como ya se ha mencionado, no existe ninguna ley en México que regule las operaciones de trading en el país, siendo los términos y condiciones dentro del mercado y de cada plataforma los que determinen la forma de proceder en el trading. Esto no significa que la actividad sea completamente libre. A pesar de que en México no exista regulación en este sentido, el trader mexicano que opere fuera de las fronteras tendrá que adaptarse y respetar las legislaciones y jurisdicciones de los países en los que lleven a cabo transacciones.

¿Está sujeto el trading al pago de impuestos en México?

Como cabe esperar, y debiéndose tener en cuenta que el trading no encuentra regulación legal en México, esta actividad no está sujeta al pago de ningún impuesto en México.

No obstante lo anterior, las transacciones mensuales que excedan de 15 mil pesos pueden llamar la atención de Hacienda. Esto significa que, en estos casos, es probable que la Hacienda Pública indague e investigue sobre aquellos ingresos que superen los 15 mil pesos mexicanos mensuales, analizando cuál es la procedencia de ese dinero.

A pesar de que las transacciones de más de 15 mil pesos están bajo el punto de mira de la Hacienda mexicana, lo cierto es que es fácil evitar el rastreo de este dinero a través del cobro mediante monederos digitales.

Que este mercado no se encuentre regulado significa, en definitiva, que tampoco lo están las ganancias que se obtienen a través de esta actividad. Sin embargo, esto no significa que las ganancias no se deban declarar en absoluto. Sin duda, lo mejor es que, en el momento de llevar a cabo a declaración, el contribuyente mexicano incluya las ganancias que hubiera obtenido con el trading bajo la definición de intereses. Además, se ha de tener en cuenta que las ganancias obtenidas con el trading solo serán de obligada declaración cuando se superen los 100 mil pesos mexicanos.

Los bonos sin depósito en Forex: una buena forma de aprender trading

El trading es una actividad que atrae a cada vez más adeptos, incluso a aquellos que son nóveles en las operaciones en el mercado, razón por la que son muchos los brókers que ofrecen bono sin depósito Forex con el objetivo de atraer nuevos clientes. Los bonos sin depósito en Forex implican, por norma general, que el bróker proporcione al cliente una pequeña cantidad de capital con la que pueda empezar a operar en el mercado Forex. De esta forma, el cliente puede aprender las vicisitudes del funcionamiento del mercado sin miedo a perder su propio dinero.

Es importante, no obstante, saber elegir el bróker a través del cual poder hacer uso un bono sin depósito. En América Latina existen diferentes brókers que ofrecen esta posibilidad y cuyos bonos son válidos para los traders latinoamericanos.

Términos y condiciones de los bonos sin depósito de Forex

Estos bonos sin depósito que ofrecen los brókers tienen unos términos y condiciones, habitualmente muy similares independientemente de la plataforma de que se trate, que conviene conocer a la hora de aprovechar sus ventajas.

Estos bonos sin depósito solo están disponibles para nuevos clientes.

Están sujetos a límite de tiempo, de forma que el nuevo cliente solo podrá aprovechar sus ventajas durante un periodo de tiempo concreto. Normalmente, durante 30 días después del registro.

Se cancelan de forma automática si un cliente retira el dinero obtenido ruante o después del periodo de duración del bono sin depósito.

Se aplican por cliente, de forma que un cliente solo podrá tener un bono sin depósito cada vez.

Habitualmente existe un límite en la cantidad de bonos sin depósito que se pueden otorgar por hogar.

Lo habitual es que existan condiciones que se aplican en caso de retirada de beneficios. Normalmente, para poder retirar dinero, el cliente ha de completar una determinada cantidad de operaciones o generar una cantidad específica de beneficios dentro de un periodo de tiempo concreto.

También es común que existan restricciones relacionadas con los pares de divisas con los que el cliente puede operar utilizando el bono sin depósito. Esto significa que el interesado no podrá realizar transacciones en cualquier divisa, sino solo en aquellas en las que lo permita el citado bono.

Suele ser habitual que el bono sin depósito solo pueda ser usado en una plataforma de negociación específica, limitando las plataformas en que este puede ser usado para operar en el mercado.

Los mejores brókers de Forex con bonos sin depósito de América Latina

A la hora de aprovechar los bonos sin depósito Forex es fundamental conocer cuáles son los principales brókers de América Latina que ofrecen a sus nuevos clientes esta posibilidad. Veamos cuáles son estos:

Bono de XM

Este bono de 30 dólares sin depósito es una muy buena opción para que los inversores nóveles comiencen a operar en el mercado sin asumir riesgos. Este bono exige, no obstante, un depósito mínimo de 5 dólares y, además, no puede ser retirado. No obstante, sí se pueden retirar aquellas ganancias que se hubieran obtenido con el bono, siempre y cuando el volumen de operaciones en la cuenta de operaciones real alcance, al menor, 10 micro lotes y siempre que se hubieran realizado 5 operaciones completas round turn.

Bono de HFM (conocido anteriormente como HotForex)

Este bono de 35 dólares de HFM se ofrece a los nuevos clientes para que puedan operar desde sus cuentas Micro, Premium y Cent. El depósito mínimo, igual que en el caso anterior, es de 5 dólares, por lo que es posible multiplicar de forma notable el capital depositado utilizando este bono.

No obstante, este bono tiene diferentes condiciones, entre las que se encuentran las siguientes:

Los nuevos clientes que se beneficien de este bono no podrán negociar productos DMA y ETF.

Los bonos están destinados únicamente a fines de negociación.

Para retirar los beneficios obtenidos, los traders deberían haber negociado transacciones con un volumen acumulado de 2 lotes estándar, haber realizado 5 operaciones completas round turn y haber realizado operaciones calculadas con Forex, oro y plata.

Bono de FBS

El bono sin depósito de FBS es de 70 dólares, si bien esta cantidad se puede aumentar hasta los 140 dólares si se cumplen ciertas condiciones. Así, los nuevos clientes podrán aprovecharse del bono de 70 dólares cuando se registren y verifiquen su cuenta en FBS y vinculen su cuenta de Facebook a su Área Personal de FBS. No obstante, si el interesado descarga la aplicación móvil FBS Trading Broker y realiza los pasos mencionados anteriormente a través de dicha aplicación, el bono será de 140 dólares.

En este caso, las ganancias solo podrán ser retiradas hasta la cuantía del bono original y siempre y cuando hubieran transcurrido más de 20 días de negociación. Además, es necesario que se hubieran negociado, al menos, 5 lotes en un periodo de 20 días, durante los cuales la negociación ha de ser activa.

Bono de Admirals

El bono ofertado por Admirals tiene una cuantía de 100 dólares para operar en cualquiera de las cuatro cuentas de las que dispone esta plataforma. Además, este bono podrá ser aprovechado por aquellos clientes que aún no hayan financiado una cuenta real, siendo estos una buena forma para que los traders den comienzo a su aventura en el trading sin asumir riesgos.

Para poder aprovechar este bono sin depósito en Forex es necesaria la verificación de la identidad del cliente y podrá ser utilizado durante un periodo de tiempo de 30 días. Además, es necesario tener en cuenta que el bono no se puede retirar y que las ganancias solo podrán ser retiradas a través de la apertura de otra cuenta en Admirals, siempre y cuando el saldo de dicha cuenta sea de hasta 300 dólares y que se hubiera negociado un volumen total de 1.200 dólares.

Bono de Tickmill

El bono de Tickmill es una cuenta de bienvenida sin depósito con la que no se asumirá ningún riesgo por parte del cliente. Dotado con una cuantía de 30 dólares, cualquier ciudadano de América Latina podrá abrir una cuenta en Tickmill y empezar a operar con su cuenta de bienvenida sin depósito.

Además, algo que caracteriza a este bono y que lo diferencia de los anteriormente mencionados, es que no requiere un registro completo o verificación de la identidad del cliente. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la cuenta de bienvenida permanecerá abierta durante un periodo de tiempo de 60 días y que el bono de 30 dólares no podrá ser retirado. No obstante lo anterior, sí es posible retirar las ganancias obtenidas a partir del bono hasta 100 dólares, si bien, una vez se lleve a cabo cualquier retirada, la cuenta de bienvenida se cerrará.

Esta cuenta solo está disponible para nuevos clientes y la verificación de identidad solo es necesaria para poder retirar los beneficios obtenidos, ya que el bono no puede ser retirados. Además, las ganancias obtenidas solo se podrán retirar después de abrir otra cuenta en Tickmill cuyo depósito mínimo deberá ser de 100 dólares.

A pesar de que los bonos sin depósito anteriores son completamente seguros y confiables, es importante considerar algunos factores a la hora de aceptar uno de estos. En este sentido, el cliente que quiera aprovechar sus beneficios debe tener en cuenta su regulación, es decir, es imprescindible comprobar que el bono está regulado y autorizado para ofrecer servicios en el país de residencia, en concreto México.

Por otro lado, es indispensable analizar los términos y condiciones que aplican al bono sin depósito. En este caso, es importante comprender, sobre todo, las condiciones que aplican en caso de retirada de los beneficios obtenidos con su uso, así como el límite de tiempo durante el cual estos podrán ser utilizados. Otra cuestión de vital importancia a la hora de escoger bono con el que operar son las divisas con las que se pueden realizar transacciones, ya que hay brókers que permiten más cantidad de divisas que otros a la hora de comercializar sus bonos sin depósito.

Igualmente importante es la cuantía del bono, sobre todo si se tiene en cuenta que la cuantía de estos oscilan entre los 30 y los 150 dólares, dependiendo de la plataforma de trading que se elija.

Como ya hemos ido mencionando, el trading es una actividad que permite conseguir un dinero extra a final de mes o, incluso, que permite vivir holgadamente con las ganancias obtenidas de las operaciones llevadas a cabo. No obstante, es imprescindible conocer los entresijos de este mercado en México y las ventajas con que cuentan los bonos sin depósito para aquellos que quieren adentrarse en esta aventura y no desean correr demasiados riesgos en sus inicios.