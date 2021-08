¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esa idea genial que va a lanzar tu empresa a la estratosfera?

En realidad, tengo un gran ejemplo propio. Ayer mismo, estaba con unos amigos y uno de ellos empezó a quejarse de un problema que tenía. Era un problema que le estaba haciendo perder una buena cantidad de dinero, sin poder saber exactamente cuándo y cuánto hasta que ya había ocurrido.

Es un problema terrible, pero también es un problema que resolví hace unos ocho años. Digo “como que lo resolví” porque mi solución, como producto, no logró encajar en el mercado. Nunca llegó a despegar.

Pero mientras mi amigo se quejaba de su propia experiencia con este problema, había una pepita de información en los detalles que provocó una nueva visión de mi idea original. Así que, mentalmente, volví a colocar mi antiguo proyecto en el primer lugar de mi lista de prioridades.

Luego llegué a casa y lo bajé un par de escalones. Tengo trabajo de verdad y los niños tienen que comer.

Los emprendedores son un grupo persistente

Permítanme que les cuente otra historia con moraleja sobre otro emprendedor amigo mío que pasó seis largos años tratando de perfeccionar un caso de uso y un determinado conjunto de características antes de lanzar su producto. “James” era ese tipo que siempre aparecía en nuestras reuniones hablando de alguna nueva funcionalidad en la que estaba trabajando, y siempre, siempre estaba a pocos meses de lanzar su producto.

Cuando finalmente lo lanzó, su producto fracasó silenciosamente. Era difícil de empezar, difícil de usar y, en última instancia, nadie quería la maldita cosa. De hecho, nadie pudo averiguar lo suficiente sobre lo que el producto debía hacer para decidir si lo quería o no. Incluido yo.

La diferencia entre el producto de James y mi producto es la diferencia entre enamorarse de una idea y enamorarse de resolver un problema. Por muy persistentes que seamos los emprendedores, es fundamental conocer la diferencia entre esos dos fenómenos antes de pasarnos años hundiéndonos a nosotros mismos y a nuestras startups.

Idea vs. Solución

Los emprendedores podemos pasarnos años trabajando en una idea genial, la parte de nuestro producto que lo hace único, atractivo, útil y valioso. A veces, incluso, encadenamos una idea genial tras otra, sin encontrar nunca el pegamento que hace que nuestra solución cuaje y, en última instancia, dé lugar a un producto que mucha gente quiera comprar.

El producto de James fracasó porque era una idea que no se tradujo en una solución. Mi producto fracasó porque era una solución sin una gran idea detrás. Cuando cualquiera de esas cosas llega al mercado, el mercado se encoge de hombros. Siempre.

Las ideas son fáciles. Para que una idea exista, simplemente tiene que suceder. Puedes levantarte mañana, tener una idea genial, escribirla y ponerte en marcha. Si tu idea es lo suficientemente buena, puede que incluso consigas que la gente se suba a bordo y la apoye, la respalde e incluso trabaje en ella.

Pero las soluciones son difíciles. Para que esa idea genial se convierta en una verdadera solución, como cualquier solución, vas a necesitar pruebas. Esto no es sólo un principio básico de las matemáticas, sino también del espíritu empresarial.

¿Puede tu idea genial convertirse en una solución elegante?

Perseguir ideas excelentes es el trabajo de un soñador. Resolver problemas complejos es el trabajo de un triturador. Para que el producto de una startup tenga éxito, tiene que estar arraigado en el estado de sueño de una gran idea y luego convertirse en la solución elegante a un problema grande y complejo.

Hay que ser a la vez un soñador y un triturador. Es mucho pedir. Es una de las principales razones por las que los cofundadores se asocian. Uno tiene la visión, el otro tiene las habilidades para hacer realidad esa visión.

Para el típico solucionador de problemas, conseguir esta mezcla de idea/solución no es realmente tan doloroso. Una solución siempre será una solución, y una solución siempre tendrá algún valor intrínseco. Una solución siempre puede ajustarse, modificarse, mejorarse, simplificarse o cambiarse de otro modo para que pueda encontrar tracción en un mercado. Una solución puede ser incluso una solución en busca de un problema hasta que se encuentre el problema adecuado, grande y peludo.

Y lo que es más importante, los cambios que se hacen en busca de la adecuación al mercado pueden documentarse y los resultados de esos cambios pueden medirse. En el mundo actual del comercio digital, este tipo de enfoque experimental para emprender nunca ha sido más accesible y menos costoso.

Por otro lado, el soñador está necesariamente alimentado por una fe ciega en su idea. Cuentan con que, en algún momento, la solución se hará patente.

Esta es la trampa. No importa si estás intentando recaudar unos pocos miles de dólares en Kickstarter o si Softbank ha invertido miles de millones de dólares en tu falsa empresa inmobiliaria tecnológica, en algún momento vas a tener que demostrar cómo tu idea genial resuelve un gran problema para mucha gente.

No importa lo impresionante que sea tu idea, esa factura siempre llega.

Construir el puente de la solución

La mayoría de las startups que trabajan con nuevas ideas suelen empezar a construir su solución como si estuvieran construyendo un puente desde el lado más lejano. En ese lado lejano está el destino, el punto en el que un producto perfecto resuelve grandes problemas para muchos clientes. Ahí es donde los soñadores ponen su fe. Pueden ver el otro lado, y es excelente.

El lado cercano del puente es donde se encuentra esa startup hoy, con sus versiones incipientes de producto, solución y empresa.

El solucionador de problemas ve dónde está hoy, mira hacia dónde tiene que ir y diseña el siguiente paso adelante. El soñador mira a dónde tiene que ir y, normalmente sin tener en cuenta dónde está hoy, construye el siguiente paso desde el destino hacia atrás.

Sí, hacer eso requiere brazos muy largos, lo que es una metáfora de lo ineficiente y arriesgada que es esta estrategia.

Pero no puedo dejar de recalcar que ambas estrategias son obligatorias para el desarrollo de una startup exitosa. El puente de la solución ocurre en el proceso de maduración de cada idea, cada producto y cada empresa.

Y aquí es donde muchas startups se hunden, como el viaje de seis años de James. Cuando no te retiras del extremo lejano y empiezas a construir desde el lado cercano, no puedes validar sobre la marcha.

Las ideas asesinas son arriesgadas, pero necesarias

No importa si eres un emprendedor con una idea genial que aún no ha visto la luz, o si estás trabajando con ingresos positivos en tu camino hacia una escala y un crecimiento explosivos, o si has recaudado ocho o nueve cifras tratando de cambiar la forma en que todo el mundo piensa en X.

Si no construyes ese puente de soluciones desde ambos extremos, corres constantemente el riesgo de que esa gran idea asesina se lleve tu negocio por delante junto con todos los que creyeron en esa idea y se subieron a ella.

Necesitas un observador para estos momentos de validación. Alguien que se encargue de rediseñar los planos de ese puente basándose en lo que sabes sobre dónde estás en el lado cercano y cómo eso afecta a lo que tienes que hacer para llegar al lado lejano. De hecho, tendría un papel en su empresa dedicado a la validación.

Como asesor, es un papel que desempeño a menudo, casi siempre. Y puedo decirte que, si la conversación se pospone durante demasiado tiempo, empiezan a ocurrir todo tipo de cosas malas, ya que se incumplen más expectativas y se señalan más dedos, ya que los soñadores empiezan a culpar a los moledores por quedarse atrás y los moledores empiezan a culpar a los soñadores por, bueno, soñar.

Este escenario nunca es saludable.

Así que sueña. Sueña a lo grande. Es la única manera de que tu empresa destaque entre los millones de ideas que se convierten en soluciones a medias. Sólo tienes que asegurarte de que tienes los ojos puestos en la cantidad de aire que esa idea asesina está succionando de la empresa, y asegúrate de que alguien está pensando en el problema y en la solución.

Joe Procopio. Emprendedor con múltiples salidas y fracasos; fundador de Teaching Startup y jefe de producto de GetSpiffy; sus salidas incluyen Automated Insights y ExitEvent. – fuente: BuiltIn