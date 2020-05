Keanu Reeves rara vez habla de dinero, pero cuando lo hace, cambia la vida. Recorrí Internet buscando muchas entrevistas y videos tratando de encontrar su opinión sobre dinero.

¿Por qué? Reeves ha regalado gran parte de su dinero a una fundación de Leucemia no identificada y también a elencos y equipos técnicos de películas en las que trabajó y que no tienen buenos ingresos.

Uno de los actores de Hollywood más exitosos de todos los tiempos no se enfoca en el dinero. Tiene que haber algo en eso. Tiene que haber una razón.

Finalmente, después de horas de búsqueda, encontré una entrevista de Keanu en 2006 donde compartió sus puntos de vista sobre el dinero:

«El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme creando mi cuenta bancaria»

«Doy mucho y vivo de manera simple, principalmente en una maleta en hoteles. Todos sabemos que la buena salud es más importante «