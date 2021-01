Si cree que nací para tener mi propio negocio, estaría equivocado. Fracasé en siete startups antes de triunfar y me convertí en un experto en fallas, afortunadamente.

Al dar mi perorata de diez segundos sobre cómo llegué al día de hoy, una línea que siempre está presente es esta: “Hubo siete startups fallidas y una empresa relativamente exitosa”.

Así es: siete grandes fracasos y solo un éxito. Y ese éxito no paga el alquiler de un Lamborghini y tampoco compra una casa en Hollywood Hills. Los fracasos no fueron intencionales.

Me metí en negocios con gente estúpida, me mintieron, muchos me engañaron e incluso mucha gente me robó. Se podría decir que fui ingenuo.

Sin embargo, la natividad en los negocios es clave. Es el músculo que dice: “Intentaré competir con los hoteles aunque nunca he tenido un hotel”.

No saber cómo funciona un negocio o industria es a veces la mayor ventaja que puede tener.

Entonces, después de siete startups fallidas, esto es lo que he aprendido que podría ayudarlo a crear un negocio o ejecutar un negocio secundario rentable.

Salte antes de que esté listo

Nunca estuve listo para hacer negocios. El primer día de tener fue aterrador. No había CRM, control de inventario ni empleados para hacer el trabajo pesado. Todo era manual y completamente nuevo.

El plan de negocios tampoco existía. Giramos constantemente. Nuestros pivotes se basaron en lo que pagaría el alquiler de nuestra oficina, no en una persona mítica de cliente que nunca habíamos conocido.

Recuerdo comprar una lista de números de teléfono y luego llamarlos en frío. El primer paso fue ponerlos en el teléfono, luego mantenerlos en el teléfono, y luego entender si algo que hiciera nuestro negocio realmente resultaría en que gastaran dinero con nosotros. La crudeza del enfoque fue poderosa.

Nunca se está listo para hacer negocios. Simplemente presione ir a su sitio web y vaya desde allí. La idea con la que comienza rara vez es la idea con la que termina cuando el negocio es rentable.

Elija un socio comercial que realmente le guste

Lo arruiné por completo, ¡varias veces!

Si tiene un socio comercial o un accionista principal, es mejor que se asegure de elegir uno que le guste. A menudo describo mi experiencia como el choque de dos líderes: uno que actuó como Hitler y otro que practicó las enseñanzas de Buda.

La segunda consideración, que también arruiné, es elegir un socio comercial en el que pueda confiar. En los primeros días, todo el mundo es tu mejor amigo. Cuando el dinero se acumula, la gente cambia y eso puede ser malo para su negocio. La confianza y la simpatía son claves en un socio comercial.

Tenga contenido al frente y al centro de todo lo que hace

Crear contenido es cómo le muestra a un cliente potencial cómo puede ser útil. Un negocio enseña a la gente. ¿Qué estás enseñando?

Una marca de moda nos enseña a vestir.

Una panadería nos enseña a disfrutar de la comida reconfortante.

Una empresa de automóviles nos enseña a conducir de forma segura.

Una empresa de muebles nos enseña a decorar nuestro hogar.

Un hotel nos enseña a relajarnos.

Trate los negocios como si fuera una enseñanza y llegará lejos.

El contenido es la forma de enseñar: a través de audio, video, escritura e imágenes.

Si no decide enseñar, su negocio simplemente se convierte en un producto básico y, por lo tanto, gana el precio más bajo y su rescate se mantiene a la oferta y la demanda.

Adquirir habilidades prácticas, no educación

No tengo educación empresarial en el sentido tradicional. Mi conocimiento empresarial proviene de estar en el terreno y aprender por las malas.

Estas son algunas de las habilidades que aprendí a lo largo del viaje:

Llamadas en frío

Conducción de montacargas

Comprender los conceptos básicos del diseño web

SEO y marketing digital

Habilidades de barista

Gestión de ventas y cuentas

Embalaje y envio

Estas no son las habilidades tradicionales que ve en el resumen de un curso de MBA en negocios. Pero estas son las habilidades que usé para aprender negocios y estar en el negocio. Concéntrese en las habilidades prácticas que se necesitan para ganar dinero; todo lo demás son tonterías y estrategias inútiles.

Esperar el caos

Un nuevo negocio es un caos. No hay ningún sistema o estructura en su lugar. Si odia el caos, quizás quiera reconsiderar la posibilidad de iniciar un negocio. El caos no es para todos y por eso hay trabajos tradicionales.

Mire su ego como un halcón

Mi ego fuera de control acabó con más negocios que la falta de clientes. Su ego en la tierra de las startups puede destruir su potencial.

Tiene un negocio, ¿y qué? No es mejor que cualquier otra persona porque inició un negocio. Iniciar un negocio no es una insignia de honor que viene con una medalla de oro de la Segunda Guerra Mundial. Calme el ego. Resista la tentación de poner “fundador” y “emprendedor” en todo lo que hace como si hubiera pasado por Elon Musk College como parte de su viaje empresarial.

Su marca emprendedora no tiene nada que ver con los negocios o con la obtención de ingresos. Me tomó años de relaciones públicas, capacitación en redes sociales y eventos StartupGrind para obtener esta información. Baje su ego y se levantará la barrera a la relación que puede ayudar a que su negocio prospere.

Nadie quiere lidiar con un idiota.

Tener una opción digital

Me duele decir esto, dado lo avanzado que estamos en el viaje de Internet.

Necesita una opción digital en caso de que una misteriosa crisis de salud haga que todos vuelvan a estar encerrados en sus hogares.

¿Puedo comprar su producto o servicio sin salir de casa y recibirlo? ¿O aún puede agregar valor a nuestras vidas desde la comodidad de nuestro hogar? Estas preguntas explican su estrategia digital. Porque lo digital solo significa negocios, y así es como se mantiene en el negocio.

Contrata personas mucho más inteligentes que tú

Las mejores personas que he contratado a lo largo de los años son mucho más inteligentes que yo. El propietario de la empresa no necesita ser la persona más inteligente de la sala.

Encuentre personas inteligentes que tengan habilidades específicas y aproveche su experiencia, en lugar de tratar de ser un experto en todos los oficios, maestro de ninguno.

Poseer una lista de correo

Las plataformas en las que comercializa su negocio no son de su propiedad. Sus cuentas de redes sociales se le pueden quitar en cualquier momento y no es propietario de los datos de contacto de sus clientes.

Un seguidor es una persona desconocida con la que nunca puedes contactar.

Una dirección de correo electrónico es un prospecto.

Una dirección de correo electrónico puede convertir a un cliente potencial en un cliente.

Socio desde el principio

Cuando comencé mi primer negocio en línea, no tenía mucho. La puesta en común de recursos fue clave para comenzar.

Por ejemplo, puede agrupar su lista de correo con propietarios de negocios de ideas afines en lugar de esperar años para crear una lista grande para vender.

Lo peor que puedes hacer es * no * colaborar.

Los negocios son realmente lentos sin colaboración; además, la colaboración es divertida porque conoce a otras personas que pueden terminar convirtiéndose en amigos para toda la vida.

Aprenda a liderar personas

Las personas están en el corazón de cualquier negocio. Incluso si es una banda de un solo hombre en los negocios, tendrá que trabajar con personas en algún momento, incluso si no son empleados y actúan como autónomos.

No aprendí a liderar personas hasta mucho más tarde en mi viaje empresarial.

La pregunta que me ayudó a dirigir a la gente fue la siguiente: ¿Qué hay para ellos?

Si sabe qué motiva a las personas, puede vincular los resultados de su trabajo con las personas que quieren convertirse. La interacción humana es una de las cosas más difíciles de aprender en los negocios. Las personas tienen prejuicios, creencias, problemas y mentalidades que les impiden ser eficaces.

Una tarea comercial simple debería ser fácil de hacer, pero una vez que involucra a las personas, se complica.

Las personas toman decisiones que no se basan en la lógica empresarial. Las personas actúan como un factor x. Por eso vale la pena comprender a las personas para poder liderarlas.

Ir a lo grande está sobrevalorado

Un amigo mío se hizo grande con su negocio. Ya tenía mucho dinero y unos ingresos estables gracias a su cartera inmobiliaria. Pero el encanto de tener un gran negocio se convirtió en su perdición. Su negocio creció y luego un bloqueo lo puso groggy después de un discurso de 15 minutos.

Ahora se está dando cuenta de que hacer grandes negocios está sobrevalorado. Cuanto más grande sea su negocio, más estrés tendrá. Si está ganando suficiente dinero para cubrir lo que necesita, ¿por qué arriesgarlo todo para ir a lo grande y potencialmente quedarse sin nada? Es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuán grande es muy grande?

En mi caso, no vale la pena ir a lo grande. Me gusta poder relajarme y no tener firmas de capital de riesgo golpeando la puerta de mi oficina en casa, exigiendo un crecimiento inalcanzable.

Es genial ser desconocido y ocuparse de sus asuntos en silencio sin toda la charla de unicornios.

Pensamiento final

Ser un experto en fallas paga generosamente.

Podría pensar que siete startups fallidas son mucho, y lo es. Sin embargo, solo con la práctica se aprende sobre los negocios de la manera más difícil. Tiene que saber qué no hacer antes de aprender qué hacer. Después de tantos experimentos e ideas comerciales que no funcionaron, eventualmente encuentra un camino que funciona.

La idea no es ganar o perder en los negocios; es aprender y aprender lo más rápido posible.

Tim Denning – Entrepreneur Handbook