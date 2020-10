Cómo Robert Downey Jr. y Susan Downey construyeron una empresa libre de los males de lo que el actor llama, el ‘Viejo Hollywood’

Team Downey comenzó como una forma para que marido y mujer trabajaran en conjunto. Así es como han convertido su productora en una incubadora de creatividad.

Si bien Robert Downey Jr. es quizás más conocido como Iron Man, el actor pasa muchos de sus días como dueño de un negocio, trabajando cabeza abajo en la compañía de producción que cofundó con su esposa, la productora Susan Downey.

Se conocieron en el set de la película Gothika (2003) y, a medida que su relación crecía, descubrieron que las semanas que pasaron separados mientras Susan viajaba para películas que estaba produciendo eran una “receta no solo para el desastre, sino también para la angustia … encontrar cosas que amamos y poder estar juntos en un proceso creativo”, dijo Susan en una conversación en el Fast Company Innovation Festival.

La pareja formó la productora Team Downey en 2010. Durante la última década, ha producido películas como Dolittle y The Judge, la serie de televisión Perry Mason y una serie de documentales, The Age of A.I.

Además de ofrecer al dúo una forma de trabajar juntos, Team Downey también les ofreció la oportunidad de construir una compañía de producción que apunta a ser lo opuesto a lo que Robert llama “Old Hollywood, que es un gulag con síndrome de muerte por trabajo”.

El modelo Old Hollywood, como él lo describe, es “donde estás atrapado en un trabajo que parece genial en la superficie, pero no hay una trayectoria hacia no necesitar realmente a la compañía de producción y todas sus instalaciones para prosperar”.

Susan se refiere al Equipo Downey como una organización más “familiar”: “Eso no significa que el alcance de lo que hacemos sea pequeño. Solo significa que la forma en que lo hacemos es muy práctica”. Debido a que la organización es grande y los Downey también están ocupados con dos niños, ella dice que han construido una cultura de exploración intensa: asumen solo unos pocos proyectos que todos adoran.

“Al final te das cuenta de que si te vas a tomar el tiempo para hacer algo, tienes que amarlo”, dice. “Tienes que estar dispuesto a saber a dónde van a ir esas horas, porque no van a ir a otra cosa”.

La teoría de Susan sobre la cultura empresarial saludable, dice, se aplica a cualquier grupo, ya sea en un set, en una relación o en una empresa (útil, porque su vida laboral abarca los tres): la base es la comunicación, la confianza y el respeto. Si está fomentando bien esos tres valores, creará una cultura de independencia, en la que todos reciben una educación práctica y se inspiran. “Nadie tiene que sentarse en un escritorio por mucho tiempo. Entre, haga el trabajo, absorba todo lo que pueda. Hágalo“, dice.

Robert dice que lo que ha evolucionado en Team Downey es una atmósfera que permite a las personas múltiples caminos y opciones. Algunos empleados profundizan y se convierten en salvavidas. Otros utilizan Team Downey como plataforma de lanzamiento para sus propios esfuerzos.

A diferencia de algunas grandes empresas o de los viejos estudios de Hollywood, los empleados que renuncian para perseguir sus propios proyectos no tienen rencor, dice Robert: “Algunos toman la experiencia y salen … y ahora estamos viendo la película que están escribiendo. vaya, ‘¡genial!’ Realmente es una especie de incubación”.

Christine Lagorio – Chafkin – INC