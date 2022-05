por Paul Chaney* – Medium

Cada vez más personas de 50 años o más están descubriendo el placer de trabajar por cuenta propia.

De hecho, cada vez más personas de todas las generaciones adultas trabajan por cuenta propia. «Freelance Forward: 2021», el estudio más exhaustivo de la fuerza de trabajo independiente de Estados Unidos hasta la fecha, descubrió que 59 millones de estadounidenses realizaron trabajos por cuenta propia en los últimos 12 meses, lo que representa el 36% de toda la fuerza de trabajo de Estados Unidos.

Te preguntarás: «¿Los freelancers no son principalmente profesionales de la Generación Z y los Millennials?».

No. Ni mucho menos.

El Pew Research Center dice que el 20% de los freelancers de Estados Unidos son mayores de 50 años, y casi un tercio de ellos tienen más de 65 años.

¿Por qué ser freelance después de los 50?

Hay varias razones por las que los mayores de 50 años se han unido a la revolución de los freelancers. (De acuerdo, «revolución» puede ser un término demasiado fuerte, pero ciertamente es una tendencia creciente).

Las razones varían, y te contaré un pequeño secreto: no difieren mucho de los freelancers más jóvenes. Dicho esto, el sitio de trabajo freelance Upwork menciona cuatro impulsores clave:

La elección de ser su propio jefe – 40% de los freelancers senior

Perseguir una pasión creativa – otro 40%

La búsqueda de un trabajo más satisfactorio: el 20%.

Los despidos y las reducciones de plantilla fueron el cuarto motivador más mencionado.

Flexibilidad

Según Forbes (y mi mujer, a la que entrevisto en el primer episodio del podcast Freelancing After 50), el trabajo autónomo atrae a muchas personas de 50 años o más porque les da la flexibilidad de trabajar donde y cuando quieran.

El «dónde» lo entiendo -el mundo es tu ostra-, pero el cuándo es otra cuestión. Aunque no estés atado a un escritorio de 8 a 5, no significa que puedas holgazanear todo el día. Los clientes siguen teniendo plazos que esperan que se cumplan.

Tal vez sea porque soy mayor, y los canales de la red neuronal de mi cerebro están tan profundamente arraigados por los años de trabajo, que normalmente sigo llegando al trabajo no más tarde de las 8:30. Sin embargo, lo que me atrae es saber que puedo elegir hacer el tonto y empezar a mediodía (o a las 4 de la mañana) si quiero.

He aquí algunas razones más…

La gran dimisión

En medio de La Gran Resignación, más profesionales se plantean trabajar como autónomos: El 56% de los que no son autónomos dicen que es probable que trabajen por su cuenta en el futuro.

Más dinero

El número de autónomos que ganan más que en los trabajos tradicionales sigue creciendo: El 44% de los freelancers dice que gana más trabajando por su cuenta que con un trabajo tradicional en 2021, frente al 39% en 2020 y el 32% en 2019 (Upwork).

Porque quieren

Aunque no puedo hablar por los Gen Xers mayores, puedo decir que los Baby Boomers somos una raza diferente. Algunos se han jubilado pronto (es decir, antes de cumplir los 65 años) y tienen tiempo libre. Incluso los que somos mayores (yo tengo 66 años) no estamos preparados para sentarnos en nuestro Lay-Z-Boy y ver Netflix (o Hulu o Amazon Prime) todo el día.

La transición a la jubilación

Los autónomos de última hora ven el trabajo por cuenta propia como una transición hacia la jubilación, incluido el 60% de los que tienen entre 50 y 64 años y el 69% de los autónomos de 65 años o más, según Forbes.

Dado que todavía es raro que las empresas ofrezcan programas de jubilación por etapas en los que se pasa gradualmente del trabajo a tiempo completo al trabajo a tiempo parcial o al no trabajo, el trabajo por cuenta propia podría ser una alternativa. (Lo dice Jeri Sedlar, experta en jubilación y autora de «Don’t Retire, REWIRE!»).

Porque tienen que hacerlo

Hay al menos tres razones por las que las personas mayores trabajan por cuenta propia por necesidad: los han despedido; no pueden vivir de los ingresos de la jubilación, o tienen una discapacidad que les impide trabajar en un empleo típico.

Asúmelo, la discriminación por edad en el trabajo sigue viva y coleando (es un tema que trataremos en otro boletín). ProPublica dice que si tienes más de 50 años, las posibilidades de perder tu trabajo son bastante altas.

Así es como volví a trabajar por cuenta propia. Me despidieron… me dejaron marchar… me echaron de un trabajo de marketing. No voy a decir que se deba a mi edad -mi empleador lo achacó al efecto de Covid en la empresa, que redujo los resultados-, pero me di cuenta de que, a los 64 años, muchos no me considerarían un candidato atractivo. Así que me puse los pantalones de niño grande y dije que al diablo con eso. Me puse a trabajar por mi cuenta. Eso fue hace casi dos años, ¡y todavía estoy en ello!

Otro aspecto de la razón de «tener que» es que la Seguridad Social no cubre los gastos de muchas personas mayores, que no tienen lo suficiente ahorrado para jubilarse (o jubilarse cómodamente).

El grupo de los «tengo que» también incluye a las personas con problemas de salud física o mental que harían difícil trabajar en un entorno de oficina tradicional. Lo mismo ocurre con quienes cuidan de familiares mayores o más jóvenes.

Si te encuentras en alguna de estas situaciones, te animo a que consideres la posibilidad de trabajar como autónomo. Es probable que tenga un conjunto de habilidades que podría aprovechar para una carrera generadora de ingresos, si no a tiempo completo, al menos a tiempo parcial.

Otra razón… los autónomos son terribles empleados.

Forbes añadió que el 42% de los autónomos de más edad que respondieron a una encuesta de Freelancer’s Union dicen que trabajan para sí mismos porque «no pueden trabajar para un empleador tradicional». Ese soy yo al pie de la letra. Soy un empleado terrible…

Para terminar, aquí hay una lista de razones que la gente mencionó en respuesta a un post de LinkedIn:

Jay Thompson

«Gran parte de la razón por la que pude ‘jubilarme selectivamente’ a los 57 años se debe a los ingresos complementarios que ofrece el trabajo por cuenta propia».

Rob Ainbinder

«Me encontré con la falta de un salario adecuado para un W2 y la necesidad de algo de libertad. Fue una suerte que cuando mi 1ª mujer enfermó de cáncer (y posteriormente falleció) pudiera hacer de cuidador y ser autónomo.»

Amy Stanton

«Lo hago para complementar mi puesto a tiempo completo. Tengo un conjunto de habilidades bastante único que va desde los asuntos gubernamentales, que es donde empecé mi carrera y lo que hago a tiempo completo ahora, hasta los conocimientos de los consumidores y la estrategia de marketing, que es algo que he hecho mucho a lo largo de mi carrera, tengo muchos años de formación de posgrado, y que me apasiona. Trabajar como freelance es una forma de mantener afiladas todas las herramientas de mi caja de herramientas y de estar al tanto de mi sector, ya que cambia prácticamente todos los días.»

Andrew Ellenberg

«Estuve trabajando como ejecutivo de medios para un gran grupo radiofónico corporativo durante 18 años. Ese es el tiempo que me llevó crear mi clientela. Cuando llegó Covid, perdí la mitad de mi negocio de la noche a la mañana. Decidí que si iba a construir desde cero, lo iba a hacer por mí mismo».

Tim Jacobs

«Sobre todo por el tiempo. Puedo crear mi propio horario, trabajar cuando/donde quiera y elegir con quién quiero trabajar.»

Paul Chaney Escritor y editor independiente de B2B e instructor de marketing digital