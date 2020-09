Trabajar desde casa ha acelerado las tendencias innovadoras de formación del equipo. Cómo hacer que rasgos como la agilidad, la colaboración y la franqueza sean una parte permanente de nuestro proceso de gestión.

El futuro del trabajo llegó de la nada, como consecuencia de una pandemia única en un siglo. La dinámica del equipo se vio desafiada a medida que los miembros se enfrentaban a enfermedades, traumas y crisis. Todos nos hemos visto obligados a adaptarnos rápida y radicalmente a las nuevas normas de trabajo. El Ferrazzi Greenlight Research Institute ha pasado más de 15 años estudiando equipos de alto rendimiento, pero nunca he visto emprendedores a la altura de las circunstancias como lo han hecho este año. Cuando la crisis disminuya, la tentación será dar marcha atrás a ese progreso y volver a comportamientos antiguos. Pero los emprendedores deben pasar de la sobrecarga a la carga compartida y a prácticas que puedan transformar el desempeño del equipo para encontrar un crecimiento inesperado y un menor riesgo insospechado. No volvamos al trabajo; sigamos adelante.

Hemos estado examinando grandes equipos remotos desde mucho antes de la pandemia. Hemos descubierto que los más efectivos estaban comprometidos a ir más allá de la colaboración a lo que yo llamo co-elevación. Esta es una actitud de “juntos iremos más alto” hacia la misión y entre nosotros, acompañada de distintas prácticas de coelevación que mejoran el desempeño. Como describo en mi nuevo libro, Liderar sin autoridad, el trabajo de un verdadero líder es promover un sentido de responsabilidad compartido entre el equipo.

La pandemia ha expuesto muchas normas laborales que no nos servían. Nuestras encuestas muestran constantemente que siete de cada 10 miembros del equipo no obtienen valor por ser parte de un equipo, y el 74 por ciento siente que no puede hablar en un grupo de sus compañeros. Nosotros, los líderes, tenemos que arreglar ese fracaso. Es hora de acabar con la evasión de conflictos y adoptar medidas audaces para que todos sigan adelante.

El cambio a equipos virtuales no dificulta este trabajo y, de hecho, puede facilitar algunos aspectos del cambio. Veamos los rasgos coelevantes que sustentan a los grandes equipos, junto con algunas prácticas de alto rendimiento para mantener estos rasgos.

Agilidad

La gente ha estado hablando de técnicas ágiles durante un tiempo, pero el cambio masivo a lo virtual las ha hecho enormemente valiosas para practicar. La gestión ágil reemplaza la planificación anual y las reuniones largas y dolorosas con sprints semanales o mensuales. En estos sprints, los equipos se enfocan en uno o dos proyectos a la vez. Cada área funcional crítica del negocio sabe cuáles son los resultados de la semana. Cada equipo hace standups diarios llamados scrums, en los que todos responden tres preguntas: ¿Qué he hecho? ¿Cuáles son los desafíos con los que necesito ayuda? ¿Qué voy a hacer ahora? La toma de decisiones rápida y eficaz se convierte en la norma, al igual que se ha convertido en la norma durante la pandemia. Asegurémonos de que se pegue.

Una práctica de alto rendimiento: adopta sprints semanales o mensuales. Acuerden como equipo qué priorizar y evalúen como equipo si las cosas están fuera de lugar. Cambie el enfoque del proceso a la entrega de valor al cliente. Las decisiones correctas son las que se toman en el nivel en el que se hacen las cosas.

Co-creación

La necesidad nos ha obligado a superar los silos y aprovechar la sabiduría combinada que enciende la innovación. Los equipos con los que he trabajado a lo largo de los años han descubierto cómo el trabajo remoto puede impulsar una colaboración aún mayor. Al utilizar la seguridad psicológica de las salas de reuniones de Zoom, los líderes pueden fomentar una mayor asunción de riesgos para reemplazar los informes monótonos. Demasiadas discusiones importantes sobre la innovación de procesos o la identificación de nuevos mercados se convierten en asuntos unidireccionales, en los que los líderes hacen y responden todas las preguntas. No se considere el centro de su equipo. Su trabajo es hacer las preguntas inteligentes y dividir al equipo en grupos más pequeños para que se escuche la voz de todos y se extraigan sus conocimientos en una innovación revolucionaria.

Una práctica de alto rendimiento: mueva todas las reuniones hacia la resolución colaborativa de problemas. Haga un uso intensivo de las salas de reuniones de video, porque las personas son reacias a los conflictos y no comparten abiertamente en una sala grande. Dedique al menos el 50 por ciento de su tiempo a la resolución colaborativa de problemas.

Empatía

Se ha vuelto más difícil mantener nuestros rostros profesionales después de tantas horas de mirar en las casas de nuestros colegas, ver a los niños gatear por los regazos y escuchar las luchas de los demás. Académicos como Brené Brown de la Universidad de Houston han defendido durante mucho tiempo el poder de la vulnerabilidad y la empatía. Finalmente, el mundo entero lo acepta.

Una práctica de alto rendimiento: evite sumergirse en reuniones de manera transaccional, como podría haber hecho antes. Comience con una conversación que haga que las personas se relajen y se sientan empáticas entre sí, profundizando más que esa pequeña charla superficial que normalmente hace en el pasillo. Haga que todos hagan un “registro personal-profesional” o “agridulce”, para compartir algo con lo que están luchando.

Responsabilidad

La primera pregunta que me hacen muchos líderes es: “¿Cómo me aseguro de que los trabajadores remotos sean productivos?” Lo que realmente están preguntando es: “¿Cómo sé que no están en la otra habitación en un descanso de yoga?” Ser un gran líder significa establecer resultados claros y una visión de cómo se ve ganar. Si le ha dado a su gente resultados claros y los ha configurado con sprints de proyectos y están cumpliendo sus objetivos, ¿a quién le importa si están haciendo yoga por la tarde?

Otra excelente manera de garantizar que los equipos estén comprometidos es aumentar la responsabilidad entre los compañeros. Nadie quiere decepcionar a sus compañeros de equipo. La responsabilidad de los compañeros puede comenzar a sentirse punitiva o como una microgestión, pero sigo volviendo a este principio de co-elevación, ayudándome unos a otros a cruzar la línea de meta. Si eleva la responsabilidad de igual a igual por encima del individuo, entonces alguien que esté adelante en su línea de tiempo esta semana regresará y ayudará a un colega a cruzar la línea de meta.

Una práctica de alto rendimiento: después de que los miembros del equipo compartan sus planes o informes en una reunión, divídalos en grupos pequeños para “blindar” el trabajo de los demás señalando un riesgo del que el individuo podría protegerse, una idea innovadora a considerar, y un acto de generosidad que el grupo podría ofrecer a modo de ayuda. Si dejas espacio para que las personas se sirvan entre sí, obtienes más riesgos y más ideas locas que conducen a la innovación.

Generosidad

“¿Cómo puedo ayudar?” He escuchado esas palabras más que nunca durante la pandemia. Existe un compromiso real de cuidar a las personas y ayudar con sus proyectos e ideas. Esto es crucial para impulsar un mayor compromiso de los empleados. En nuestra investigación, los equipos remotos que quedan desatendidos sufren una reducción de aproximadamente un 50 por ciento en la productividad.

Una práctica de alto rendimiento: los líderes pueden incorporar la generosidad como una norma de comportamiento preguntando rutinariamente a quien hace un informe o una presentación: “¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros para servir?” Este tipo de ayuda se ofrece mejor durante el proceso de blindaje en las salas de reuniones. En la sala grande, se derrumbaría.

Candor

Elon Musk ha dicho que sus amigos le dicen lo buenas que son las cosas, mientras que “mis mejores amigos me dicen lo que apesta”. Entiendo por qué: los emprendedores son muy obstinados y a menudo eliminan la franqueza de su equipo. Eso es un error. El miedo a hablar honestamente conduce a ciclos más largos y a una toma de decisiones más lenta.

Una práctica de alto rendimiento: las pausas de sinceridad son la mejor manera de descubrir qué se está reteniendo. Haga una pausa en la reunión cuando lo considere oportuno y pregunte al equipo: “¿Qué no se dice?” O, nuevamente, divídase en sesiones de grupos pequeños a mitad de camino para hacer la misma pregunta.

Las tecnologías disruptivas y los mercados perturbados nos han empujado a comportarnos y trabajar de manera diferente. Pero durante demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos seguido las viejas reglas. Hay una comunidad de líderes empresariales en GoForwardtoWork.com que se dedican a recopilar y compartir las mejores ideas en el nuevo mundo del trabajo. Únete a nosotros.

Keith Ferrazzi – INC