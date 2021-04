Madrid Platform nace para cubrir la necesidad de un espacio de encuentro natural y multisectorial para empresas e instituciones de Europa y América Latina y propone a la capital ibérica como nexo estratégico para ambos continentes.

El proyecto, que cuenta con el respaldo activo del Ayuntamiento de Madrid, pretende conectar a pymes de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones one on one, así como pulsar las opiniones de numerosos expertos sobre el futuro del trabajo a partir de la denominada “nueva normalidad”.

En esta línea, la organización prepara un evento híbrido (físico y virtual) en mayo de 2021, con el objetivo de iniciar una conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Europeos e Iberoamericanos. El evento espera la participación de 500 empresas e instituciones, 20 países, 3.000 asistentes, más de 1.500 reuniones one on one y 300 participantes en su Ágora (encuentros para empresarios e inversores).

Carlos Morales, Director General de Madrid Platform, propone que la capital se convierta, definitivamente, en un player internacional: “En los últimos cuatro años se ha producido una inversión en el capital que normalmente era trasladado a América Latina, que comenzaba a salir hacia España, alrededor de 42.500 millones, según ICEX (el 50% proviene de México). Cuando esto se gestiona, surgen oportunidades a largo plazo y se puede generar un ecosistema de empresas. Es muy importante el papel de las ciudades, que quieran ser players, y es exactamente nuestra apuesta, que Madrid sea el centro de negocios entre Europa y América Latina”.

José Luis Moreno, director general de economía del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado la importancia de este proyecto de colaboración público-privada, que la pandemia ha acelerado con tanta intensidad: “Lo que va a ocurrir las próximas semanas no es el final de la historia, es el comienzo. Queremos consolidar el encuentro como un punto de inflexión, anual, entre Europa y América”.

Foros, seminarios, talleres y sesiones pro-negocio

El programa de contenidos se estructurará en 4 formatos: Foros, Seminarios, Talleres y Sesiones Pro Negocio; sesiones de debate conjunto y reflexión sobre cuatro grandes verticales de conversación que impactan en la reactivación del negocio internacional: Derechos humanos, Empresa Internacional, Transición Ecológica y Disrupción Digital. Todas las sesiones serán retransmitidas por streaming y estarán disponibles de manera gratuita, previa inscripción como “asistente virtual”.

Además, Madrid Platform acogerá varias Ágoras – formato de cierre de negocio en el que 1 pyme presenta su proyecto viable a 20 posibles inversores previamente interesados – así como Ruedas de negocio que no estarán necesariamente ligadas a las fechas del evento y que podrás ser utilizadas por los inscritos desde Mayo hasta diciembre de 2021 para crear sinergias internacionales con empresas y organismos de todos los sectores y magnitudes.