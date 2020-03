En una conferencia dada hace unos años, el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha dado ocho titulares para los jóvenes que estén comenzando una carrera.

1. No desesperes

El magnate, según ha recogido el portal Business Insider, pide a los jóvenes que no desistan hasta que no encuentren un empleo que les apasione. «Trate de encontrar un empleo que le gustaría mantener aunque fuese rico. Olvídese del salario. Cuando se está con las personas que se ama, haciendo lo ama, nada es mejor», ha afirmado.

2. Cuidado con las personas a las que se admira

«Si me dice quienes son sus héroes, le diré en quién se convertirá. En la vida es importante tener los héroes correctos. Yo siempre tuve suerte en eso, me inspiré en media docena de personas y nunca me decepcionaron». Buffett sostiene que hay que rodearse de personas que son mejores que nosotros, porque así nos moveremos «en su misma dirección».

3. Aprender a comunicar

En sus comienzos, afirma el texto, Buffet tenía miedo a hablar en público. «No era capaz de pararme y decir mi propio nombre» hasta que se apuntó a unos cursos para quitar sus miedos. «Esa clase cambió mi vida», ha confesado.

4. Diga «no»

«Usted nunca tendrá control de su tiempo a no ser que aprenda a decir ‘no’. Nunca deje que otras personas decidan su agenda».

5. Desarrolle hábitos saludables estudiando a las personas

«Escoja una persona con hábitos saludables, que sea alegre, generosa y que sepa valorizar a los otros por lo que hacen. Estudie todas esas cualidades que usted admira en ella y hágase la pregunta: ‘¿cuáles de esas cualidades puedo adquirir?’ Porque usted esa capaz de tenerlas todas», recoge el artículo.

6. No trabaje para alguien que pague mal

No se trata únicamente de una cuestión salarial. Buffett asegura que si un jefe paga más a un trabajador que a otro por hacer lo mismo, es decir, hace un acto injusto, probablemente «ese hombre sea injusto en muchos otros aspectos».

7. Involúcrese en los negocios que están comenzando

«Si usted se quiere subir en un tren que va a ir a 90 km por hora y no a uno que va a ir a 30, entonces aprenda a hacer que el transporte vaya más rápido. Algunas empresas ofrecen más oportunidades que otras», aconseja el conocido como Oráculo de Omaha.

8. Implíquese más sobre su área de interés

El magnate confiesa que lee seis horas al día porque eso le «ayuda a mejorar su capacidad intelectual y le ayuda a resolver sus problemas futuros». Además, cuenta que cuando apenas tenía 20 años ya sabía mucho sobre su trabajo porque «leía bastante» y siempre tuvo «la ambición de saber todo sobre lo que me interesaba».