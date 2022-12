por Kelly Reeves* – Entrepreneurs Handbook

Sigue estos pasos para empezar y mantener el rumbo de tu startup para llevarla a ganar dinero.

¿Tienes una idea multimillonaria pero no sabe por dónde empezar?

Caemos en la trampa de pensar que nos llevará demasiado tiempo. Y aunque Roma no se construyó en un día, ni tu negocio tampoco, no tiene por qué ser tan difícil como pensamos.

Empezar un negocio puede ser muy abrumador. Puedo dar fe de ello. He fundado cinco empresas. Cada una ha tenido sus propios retos y recompensas, pero hay aspectos comunes que he aprendido que pueden aplicarse a casi cualquier negocio, sea cual sea.

Es una fórmula básica que sigo y que me ayuda a lanzarme cada vez.

El hecho de que en realidad solo haya que seguir tres pasos puede hacer reír a la cultura del ajetreo. También demuestra que podrías estar perdiendo el tiempo haciendo un montón de cosas que no necesitas.

Aclaro: cada paso requiere trabajo. No quiero que pienses que poner en marcha, operar y hacer crecer un negocio es un paseo por el parque. Hay muchos altibajos, pero si sigues esta guía, estarás mejor preparado para empezar y mantener el rumbo.

Paso 1: Constrúyelo

Ya sea un curso en línea, un libro electrónico, un programa de coaching 1:1 o un servicio hecho para ti, tienes que construir la oferta.

Esta oferta no tiene que ser tu pasión principal o algo que harás por el resto de tu vida. Es algo que quieres hacer ahora mismo porque resuelve un problema con el que ves a la gente luchando, y quieres hacer despegar tu negocio. Ves un hueco que hay que llenar y tú eres la persona adecuada para hacerlo.

Por ejemplo, cuando empecé en las relaciones públicas tecnológicas, no me apasionaba la tecnología, pero era el boom de las puntocom y las startups querían que su nombre y su producto aparecieran en la prensa. Vi una oportunidad de ayudar a las empresas a crecer, ganar dinero y obtener unos ingresos decentes.

Entonces estalló la burbuja. Me quedé sin trabajo y monté mi propia empresa de relaciones públicas en 2002. La gente pensaba que estaba loca por crear una empresa de comunicación centrada en un sector que acababa de estallar.

Esta es la lección: cuando los mercados están a la baja, hay una tremenda oportunidad de servir a esos mercados. Si ha sido destruido, puedes formar parte del proceso de reconstrucción. Siempre se necesitan cuerpos. Empieza a construir.

Paso 2: Comercialízalo

Ahora que ya tienes lo que estás construyendo, es hora de empezar a correr la voz. No tienes que terminarlo antes de comercializarlo. Más adelante hablaremos de ello.

Puedes empezar con teasers y contenido «PRÓXIMAMENTE» en las redes sociales para suscitar interés y recopilar direcciones de correo electrónico de compradores potenciales. Esta iniciativa de recopilación de direcciones de correo electrónico también te ayudará a crear tu lista de correo electrónico.

Te recomiendo que empieces a correr la voz 21 días antes del lanzamiento, pero puedes darle más tiempo si empiezas desde cero en cuanto a audiencia. Pero no le des un plazo demasiado largo. La gente se aburre y desconecta fácilmente.

Aumente gradualmente la frecuencia de las publicaciones y los correos electrónicos a medida que se acerque el momento del lanzamiento.

Paso 3: Venderlo

Vale, ya has corrido la voz. La gente está interesada y responde «dime más» a tu CTA o pregunta sobre tu nuevo producto o servicio. Ahora es el momento de venderlo.

Puedes hacerlo de dos maneras:

Si se trata de un servicio por debajo de los 999 euros, probablemente puedas salirse con la tuya creando una página de destino con un enlace de pago. Conectar tu PayPal es fácil, especialmente si creas un enlace PayPal.Me y tienes una URL de pago directo. He visto a algunos emprendedores salirse con la suya en el nivel sub $2.299, pero por lo general tienen un gran número de seguidores y han establecido la confianza con su público.

Llamadas de ventas: Esto será obligatorio si estás vendiendo un artículo de alto precio. La gente no va a tirar miles de dólares en tu nuevo producto sin llegar a conocerte primero. Tendrás que ponerse al teléfono con tu cliente potencial y venderle personalmente tu nuevo producto o servicio.

«¿Puedo comercializar y vender mientras sigo construyendo?»

Por supuesto.

Empecé a comercializar «Morning Manifesto», el planificador semanal y diario de gratitud que escribí y autopubliqué antes de que estuviera terminado. Se agotó antes de enviarlo a la imprenta. Eso sí, no tengo una gran audiencia.

Lo publiqué en mis redes sociales, envié correos electrónicos a mi pequeña lista y contacté personalmente con amigos y familiares. También creé un evento en Facebook y animé a mi público a que invitara a sus amigos y contactos. Lo convertí en una fiesta a la que todos querían asistir.

Para vender una tarta no hace falta tenerla lista. Puedes venderla y luego hornearlo.

Por ejemplo, si estás creando un curso en línea, solo necesitas una página de destino con información sobre el curso para empezar a comercializarlo. Esto te ayudará a medir el interés, y no terminará haciendo girar tus ruedas y tu precioso tiempo construyendo un curso entero si la gente no está interesada en comprarlo.

Una vez que tengas suficientes clientes de pago, completa el primer módulo. Configúralo como un goteo y trabaja en cada módulo posterior a medida que avanzan tus alumnos. Por ejemplo, trabaja en la segunda semana mientras ellos están en la primera, luego «desbloquea» la segunda semana a la hora programada. Construye la semana tres mientras están trabajando en la semana dos.

Cosas que hacen tropezar a la gente al iniciar su negocio en línea

Estos elementos enumerados a continuación son agradables de tener, pero no los necesita para lanzar. Creer que los necesitas sólo creará agobio y estancamiento.

Embudo: No necesitas uno para vender nada. He generado más de un millón de dólares en ingresos sin un solo embudo. Ni siquiera existían cuando empecé mi empresa de relaciones públicas. Es bueno tener uno una vez que tienes un montón de productos a diferentes precios para que puedas hacer upselling o downselling, pero no necesitas uno para lanzar. Sitio web: No es necesario para empezar a crear, comercializar y vender. Crea una página de aterrizaje (landing page) sencilla con información, un botón «Tell Me More» (Cuéntame más) y un botón «Buy Now» (Compra ahora), en función del precio. Un gran número de seguidores: tampoco es necesario. Aprovecha la audiencia que tienes y construye a partir de ahí. Fotos y retratos brillantes: hazte unas cuantos selfies y utiliza fotos de archivo. Una enorme cartera de reels y videos: No, no es necesario para vender tu idea. Si crees que debes hacerlo, haz algunos Facebook Lives. Testimonios: ¿No tienes testimonios? No hay problema. Hay muchas cosas que puedes hacer para ganarte la confianza. Cuando empecé mi empresa de relaciones públicas, solo tenía como referencia a mi anterior jefe. Eso no me detuvo. Creí en mí misma, me dejé la piel, demostré mi valía, entablé buenas relaciones con los medios de comunicación, obtuve resultados y ¡voilá! Tenlo en cuenta: Estos emprendedores, con todo lo que crees que necesitas para lanzarte, tienen un equipo de gente trabajando para ellos. Tienen redactores, gente de redes sociales, cámaras, un equipo de ventas y marketing, un estudio de producción, un asistente personal, etc.

No te dejes atrapar por el síndrome del objeto brillante. Llevan años en esto. Sin duda puedes conseguirlo, pero no dejes que el hecho de no tener todo eso ahora mismo te detenga o te asuste. Tienes algo que resolverá un problema. Eso es todo lo que necesitas para empezar.

Empieza a construir, corre la voz y vende lo que tengas, sea lo que sea. Sigue construyéndolo con lo siguiente, y así sucesivamente.

No te dejes intimidar por lo que hacen los demás. Tu competencia no son los demás. Tu mayor competidor es tu confianza en ti mismo y tu mentalidad.

Cuanto más fácil te resulte iniciar tu negocio en tu mente, más fácil será convertir tu idea de negocio en realidad.

*Kelly Reeves – Redactora experta en tecnología, emprendimiento y crecimiento personal; ex relaciones públicas. Rescatista de animales