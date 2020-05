Los innovadores tienen características que los hacen reconocibles. Te contamos cuáles son.

“La innovación es lo que distingue a un líder de los demás”

Cada vez son más comunes a nivel empresarial los términos: innovación, productividad, y competitividad.

Sin embargo, a pesar de que se habla mucho del tema no siempre son bien comprendidas las características que se requieren en el talento humano de la organización para que realmente surja la innovación y no se quede en un tema del cual se conversa pero no forma parte de la cultura organizacional y por lo tanto la innovación se queda en planes más no en acciones concretas, medibles y cuantificables.

A continuación los 10 rasgos más comunes en los innovadores del mundo:

Aceptación de la incertidumbre

Tolerancia al error

Pasión por lo que se hace

Tener en un equipo de trabajo multidisciplinario, open mind e integrado

Curiosidad

Adaptabilidad

Visión para saber hacia dónde se dirige la organización

Creatividad

Conocimiento comercial para saber cómo mercadear la marca y su producto

Olfato para entrar en nuevos negocios

Adicional a lo anterior, los rasgos de los innovadores se ven comúnmente reforzados con hábitos que conforman talento humano orientado a la investigación, desarrollo e innovación. Estos son los cinco hábitos mas comunes:

Cuestionarse continuamente

Observación de actividades, clientes, proveedores

Ampliar la red de contactos

Experimentación

Pensamiento creativo

Recuerda que de acuerdo a estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, la economía creativa está generando varios billones de dólares a nuestros países y posee aun muchas oportunidades sin aprovechar.

Ivan Carrizosa