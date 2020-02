Las 8 mejores industrias para emprender en 2020

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

2020 trae buenas oportunidades para emprender en varios sectores. Aquí están los sectores calientes con las oportunidades prometedoras este año

Cuando estás considerando comenzar stu propio negocio, una de las primeras preguntas que debe hacerse es: ¿cumple mi empresa una necesidad real del mercado? El éxito como emprendedor requiere traer soluciones al mercado, y demasiadas nuevas empresas en la actualidad son realmente solo soluciones en busca de un problema.

Para los aspirantes a empresarios, el informe 2020 Best Industries de Inc., trae una lista de las mejores industrias para iniciar un negocio y sirve como una hoja de ruta para encontrar las oportunidades más prometedoras.

Cada año, hablamos con expertos de la industria y analizamos los datos más recientes para identificar áreas de la economía que están preparadas para nuevos participantes. Sigue leyendo para ver qué sectores están dando la bienvenida a las nuevas empresas de más rápido crecimiento del mañana.

NOTA: Si bien el artículo está pensado para el mercado estadounidense, se trata de problemas globales que merecen soluciones locales.

Servicios de agua limpia

Nadie puede ignorar la seguridad de nuestro recurso natural más preciado: el agua. Administrar y monitorear la calidad del agua potable es una oportunidad importante para los emprendedores que pueden proteger la salud pública al brindar soluciones a escala. Las empresas de este sector también están trabajando en el desarrollo de nuevas fuentes de agua potable.

Por qué está creciendo: la crisis del agua en Flint, Michigan, ha creado conciencia sobre los efectos nocivos de los contaminantes, lo que hace que la filtración de agua sea un tema importante para los consumidores y las empresas en todo Estados Unidos (y en todo el mundo)

Barreras de entrada: la construcción de sistemas que conectan hardware y software de prueba de agua puede requerir una inversión significativa.

La desventaja: las empresas que trabajan en iniciativas de agua limpia no han sido objetivos de inversión populares para los capitalistas de riesgo.

Competencia: Xylem y Danaher son empresas públicas con múltiples marcas en el sector del agua limpia. Zero Mass Water, respaldado por Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, creó un panel solar de $ 2,000 que extrae agua potable del aire.

Pronóstico: La inversión en compañías estadounidenses que abordan la disminución de la calidad del agua ha crecido un 25 por ciento a $ 50.7 millones en los últimos cinco años, según la empresa de datos e investigación PitchBook.

Cuidado personal de género neutro

Atrás quedaron los días en que los productos de cuidado personal se clasificaban como “belleza” para mujeres y “aseo” para hombres. Un grupo creciente de nuevas empresas ahora está haciendo humectantes, desodorantes, champús, fragancias y otros productos que lideran con sus listas de ingredientes y no se dirigen a un género en particular.

Por qué está creciendo: muchos consumidores, especialmente los más jóvenes, rechazan los productos de género tradicional en favor de las opciones no binarias. Más hombres también están adoptando regímenes de cuidado de la piel y siguiendo otras tendencias de bienestar.

Barreras de entrada: es más fácil que nunca desarrollar un producto y comenzar a venderlo en línea, dice Larissa Jensen, vicepresidenta y asesora de la industria de la belleza en la firma de investigación de mercado NPD Group. Los clientes están dispuestos a probar cosas nuevas y no son leales a las marcas establecidas. Con tantas compañías en la industria, tendrás que hacer más para destacar.

La desventaja: la distribución puede ser un desafío. Las tiendas especializadas de alta gama que destacan las marcas neutrales de género son un segmento en crecimiento del mercado, pero tienen un alcance limitado, mientras que los grandes minoristas de cosméticos y los grandes almacenes siguen siendo muy de género.

Las preocupaciones de los clientes sobre la sostenibilidad y los ingredientes sintéticos que irritan la piel también están impulsando la demanda de fórmulas “limpias” y envases ecológicos, que pueden ser costosos de desarrollar.

Competencia: no solo aparecen nuevas marcas de cuidado personal “independientes” cada año, sino que las grandes empresas de bienes de consumo y marcas de lujo como Lululemon y Gucci también ofrecen cada vez más opciones neutrales en cuanto al género. Aesop y Deciem (la empresa matriz de la marca de productos para el cuidado de la piel Ordinary) son dos de las empresas más destacadas que comercializan sus productos, incluidos humectantes y aceites faciales, basados ​​en fórmulas de ingredientes en lugar de género.

Pronóstico: El investigador de mercado CB Insights nombró “expandir la belleza inclusiva” entre las tendencias de la industria con un impulso significativo en 2020, y señaló que los productos de cuidado personal para hombres y neutrales son ambos sectores en crecimiento. La adquisición pendiente de mil millones de dólares de la nueva empresa de afeitado para hombres Harry’s y el acuerdo de mil millones de dólares para Dollar Shave Club, el último de los cuales se ha desplazado al marketing neutral en cuanto al género, ofreció evidencia temprana del crecimiento de la industria.

Prevención de violencia armada

A raíz de los tiroteos masivos, empresas, escuelas y otras organizaciones están invirtiendo en consultores de seguridad y tecnología para ayudarlos a prepararse para lo impensable. Las empresas de esta industria proporcionan herramientas de capacitación y vigilancia a los empleados y trabajan con organizaciones para desarrollar políticas para prevenir y, si es necesario, responder a incidentes violentos.

Por qué está creciendo: hubo 417 tiroteos masivos en los EE. UU. en 2019, según Gun Violence Archive. En una encuesta realizada en 2019 por la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos, casi la mitad de los profesionales del sector dijeron que su organización había experimentado un incidente de violencia en el lugar de trabajo.

Estas tragedias pueden ocurrir en cualquier lugar, por lo que una gran variedad de organizaciones recurren a empresas externas para obtener orientación.

Obstáculos a la entrada: las empresas deben asegurarse de que las políticas que desarrollan cumplan con las leyes estatales y locales sobre vigilancia, posesión de armas y elaboración de perfiles, así como con las regulaciones de recursos humanos, según Matthew Doherty, vicepresidente senior de gestión de amenazas y riesgos de Hillard Heintze , una consultora de gestión de riesgos.

Doherty advierte que muchos fundadores en esta industria tienen antecedentes militares o policiales, pero eso no es suficiente para una operación completa. Es importante encontrar su nicho y luego contratar las habilidades que no tiene, ya sean expertos en seguridad técnica, analistas de inteligencia, ingenieros o incluso psicólogos. “No pretendas ser un experto en todo”, dice.

La desventaja: la violencia armada es un tema delicado y puede tomar tiempo y esfuerzo construir relaciones con los clientes.

También hay desacuerdo sobre las mejores prácticas en esta industria emergente: hay poca investigación independiente que demuestre que cualquier medida de seguridad en particular sea efectiva para reducir las muertes o lesiones por armas de fuego, mientras que hay evidencia de que los ejercicios de disparos activos pueden ser traumáticos.

La responsabilidad también puede ser un problema si los participantes resultan heridos durante los simulacros o si las empresas de seguridad no cumplen con las regulaciones.

Competencia: a medida que los tiroteos de alto perfil estimulan una mayor conversación sobre las medidas de seguridad, espere que más consultorías de seguridad existentes cambien su enfoque a la capacitación de tiradores activos y que los vendedores de equipos comiencen a impulsar productos como puertas reforzadas, botones de pánico y sistemas de vigilancia de vanguardia.

El Alice Training Institute, fundado en 2000 después del tiroteo en Columbine, es el proveedor de capacitación de tiradores activos más destacado del país con fines de lucro.

Las startups también han proliferado en la industria; Tomahawk Strategic Solutions, que ejecuta simulacros de disparos activos y vende equipos a las fuerzas del orden público, generó $ 2.8 millones en ingresos en 2018.

Pronóstico: Existen pocas estadísticas que abarcan a toda la industria, pero la firma de investigación de mercado IHS Markit estima que el mercado estadounidense de equipos y servicios de seguridad para instituciones educativas, como cámaras de vigilancia, puertas de alta seguridad y detectores de metales, crecerá a $ 3.2 mil millones en 2022, de $ 2.5 mil millones en 2017.

Una encuesta del Wall Street Journal realizada en 2019 a 800 pequeñas empresas encontró que el 35 por ciento de los propietarios de negocios han tomado medidas para prevenir la violencia en el lugar de trabajo o planean hacerlo.

Comida chatarra más saludable

Las dietas saludables están de moda, pero los estadounidenses todavía anhelan las papas fritas y las galletas. Como resultado, las empresas están inventando nuevos tipos de alimentos envasados ​​elaborados con frutas y verduras mínimamente procesadas, así como refrigerios que imitan el sabor y la textura de los alimentos chatarra populares pero tienen menos calorías e ingredientes artificiales.

Por qué está creciendo: los consumidores preocupados por la salud están buscando versiones mejores de sus refrigerios favoritos. Algunos consumidores suponen que los productos etiquetados con términos como “vegano” y “sin azúcar” no saben tan bien como los que contienen sal, grasa y azúcar, por lo que las nuevas empresas tienen como objetivo lograr un nuevo equilibrio entre la indulgencia y la salud.

barreras de entrada: las empresas en esta industria enfrentan muchos de los mismos obstáculos que los de cualquier sector de alimentos envasados, incluida la adquisición de capital inicial suficiente para la fabricación y el desarrollo de productos, la búsqueda de distribuidores, la gestión de la logística y el cumplimiento de la FDA y otras regulaciones.

La desventaja: la competencia es feroz por el espacio en los estantes en las cadenas de supermercados nacionales como Whole Foods. Los mayores productores de bocadillos, que tienen una base firme en el mercado y pueden mantener sus precios bajos, están diversificando cada vez más sus ofertas con opciones más saludables.

Competencia: además de las muchas compañías más pequeñas que elaboran refrigerios saludables menos procesados ​​como frutas secas y chips de col rizada, las nuevas empresas en esta industria tendrán que asumir grandes marcas como Annie’s, propiedad de General Mills, cuyos productos incluyen alternativas orgánicas a Cheez-Its y Chex Mezcla.

“Los productos bajos en calorías de las grandes marcas han crecido a un ritmo mucho más rápido que los productos altos en calorías en la última década”, según IBISWorld. Las marcas emergentes incluyen Peatos, que es una alternativa crujiente de Cheetos con proteína de porotos, y Snacklins, que ofrece una corteza de cerdo sin carne hecha con champiñones, cebollas y yuca.

Pronóstico: en los EE. UU., la producción de bocadillos es una categoría creciente que se valoró en $ 43 mil millones en 2019, según IBISWorld.

Los bocadillos más saludables están impulsando gran parte de ese crecimiento, ya que los consumidores del milenio aumentan la demanda de opciones bajas en calorías, orgánicas y sin gluten.

Nueva ola en logística

Las compañías de logística solo recientemente comenzaron a procesar datos para impulsar una mayor eficiencia. La mayor dependencia de la industria en la automatización ha ayudado a crear oportunidades para las compañías de software que pueden combinar los cargadores con los camiones y optimizar el movimiento de carga, entre otros servicios.

Por qué está creciendo: los camioneros están produciendo cada vez más datos sobre el tiempo de conducción, los kilómetros recorridas y el rendimiento del motor, que los corredores de carga digitales pueden usar junto con sofisticados sistemas GPS. Además, una ley federal de 2016 requería que muchos vehículos comerciales registraran electrónicamente datos sobre sus operaciones.

Barreras de entrada: atraer ingenieros a la industria logística relativamente poco atractiva es un desafío importante.

La desventaja: en comparación con el mercado global de corretaje de carga de $ 86.5 mil millones, el mercado de software atornillado es pequeño: la consultora de la cadena de suministro Armstrong & Associates lo estima en $ 3.2 mil millones.

Competencia: FourKites, Project 44 y MacroPoint permiten a los transportistas, corredores y transportistas rastrear productos en tránsito, mientras que HubTran y Triumph Pay se enfocan en automatizar las oficinas administrativas de los corredores de carga. Uber Freight y Convoy también son grandes actores en la logística de terceros.

Pronóstico: Se espera que los ingresos de la industria de carga de los EE. UU. aumenten un 54 por ciento a $ 1.6 billones para 2030, mientras que se espera que el tonelaje total de carga crezca un 26 por ciento a $ 20.6 mil millones, según las American Trucking Associations.

Wereables para mascotas

Los dispositivos de monitoreo de salud y bienestar no son solo para humanos. La creciente conciencia sobre la salud física y mental de las mascotas está impulsando la demanda de datos de bienestar de los animales, mientras que los dispositivos de rastreo GPS se están volviendo cada vez más populares.

Por qué está creciendo: el gasto en cuidado de mascotas de EE. UU. En 2018 alcanzó un récord de $ 72,6 mil millones, según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas.

Barreras de entrada: dado que todavía es una industria incipiente, las barreras de entrada son bajas en relación con muchas otras categorías de productos electrónicos de consumo.

La desventaja: los wearables representan solo un pequeño segmento de la categoría general de cuidado de mascotas. Otros productos que compiten por el dinero de los consumidores incluyen camas, collares, correas, juguetes, artículos de viaje, ropa y otros accesorios.

Competencia: Whistle y FitBark se enfocan en la salud del perro y los rastreadores de ubicación, mientras que Garmin y Motorola ofrecen una variedad de productos que ayudan en el rastreo y entrenamiento del perro.

Pronóstico: Se espera que el mercado global de wearables para mascotas crezca a $ 1.7 mil millones en 2024 de $ 703 millones en 2019, según datos de la firma de investigación MarketsandMarkets.

Tecnología espacial

La industria espacial privada de Estados Unidos está en auge gracias a la disminución de los costos de enviar cohetes al espacio y la creciente disponibilidad de vehículos de lanzamiento.

Los avances en la electrónica comercial han permitido incluso a los aficionados y estudiantes de secundaria construir pequeños satélites que han alcanzado la órbita.

Si bien el gobierno de los EE. UU. es uno de los mayores proveedores de datos satelitales del mundo, las imágenes de la Tierra tomadas por los satélites pronto tendrán una gran demanda de los agricultores, los socorristas y los científicos.

Por qué está creciendo: el auge de compañías como SpaceX y Blue Origin ha ayudado a llevar el número de lanzamientos de cohetes globales a alrededor de 100 por año, mientras que la demanda ha aumentado para obtener imágenes satelitales de alta resolución.

Barreras de entrada: si bien los precios de lanzamiento están bajando, engancharse a cualquier cohete sigue siendo una propuesta costosa.

La desventaja: el fallo de lanzamiento es un riesgo significativo para cada vehículo de lanzamiento, independientemente del rendimiento pasado.

Competencia: las empresas estadounidenses que se centran en satélites de imágenes de la Tierra incluyen Capella Space, Planet Labs y Spire. Entre los competidores internacionales se encuentran e-GEOS de Italia, Satellogic de Argentina y Synspective de Japón.

Pronóstico: la inversión de capital de riesgo en compañías de tecnología espacial ha crecido a $ 2.27 mil millones en 2019 de $ 2.6 millones en 2011, según el proveedor de datos de mercado PitchBook.

Bienes de consumo sostenibles

Los bienes de consumo sostenibles no son solo pajitas de plástico; se trata de una ola de nuevas empresas de alta tecnología y marcas innovadoras de bienes de consumo que están desarrollando alternativas reutilizables, reciclables y compostables para una gama de productos para el hogar.

Por qué está creciendo: la escalada de la crisis climática ha provocado un consenso creciente de que los consumidores deben dejar de depender del plástico. Muchas ciudades de EE. UU. ytalgunos estados han emitido prohibiciones o impuestos a las bolsas de plástico de un solo uso con efectos en gran medida positivos, y los clientes están interesados ​​en compañías que ofrecen alternativas basadas en plantas a artículos de plástico que son menos contaminantes, o productos reutilizables para ayudar a cortar abajo en materiales por completo.

Barreras de entrada: la cantidad de experiencia técnica requerida es un obstáculo importante. Al igual que otros problemas generales relacionados con el cambio climático, el problema de la sostenibilidad no se puede resolver de manera barata o rápida, aunque, dado que el plástico tiene tantos usos, hay muchos puntos de entrada al mercado.

La desventaja: convencer a los clientes que aún no son conscientes del medio ambiente de elegir un artículo más caro en lugar de uno más barato y más conveniente puede ser difícil. Algunas alternativas biodegradables también requieren importantes recursos y emisiones de carbono para producir, no se descomponen tan rápido como se anuncia y pueden contribuir a la contaminación si no se eliminan adecuadamente.

Competencia: las nuevas empresas que ayudan a los consumidores a reducir el consumo de plástico incluyen Abeego, que es una alternativa recubierta de cera de abejas al plástico adhesivo; Stasher, que fabrica bolsas de silicona resistentes al calor y aptas para lavavajillas; y Truman, que vende productos de limpieza en forma de concentrados que se mezclan con agua en recipientes recargables. E6PR fabrica anillos de seis paquetes compostables y amigables con las tortugas para los productores de cerveza, mientras que nuevas empresas como BioCellection y Kiverdi están desarrollando formas de descomponer los desechos plásticos y reciclarlos en nuevos materiales.

Pronóstico: Los bioplásticos (hechos de materiales renovables como el maíz) son una industria de $ 486 millones en los EE. UU. con una tasa de crecimiento de ingresos anualizada de 2.1 por ciento entre 2014 y 2019, según la firma de investigación de mercado IBISWorld. CB Insights también nombró el alejamiento del plástico de un solo uso entre sus tendencias para observar en 2020 en la industria de CPG.