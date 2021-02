Nacida en Barcelona en mayo de 2013 de la mano de Álex Huertas y Héctor Rey, dos jóvenes emprendedores universitarios, Northweek logró algo difícil para una startup: cobrandear con un grande como Hard Rock Cafe. Alex nos cuenta cómo lo lograron.

¿Cómo una empresa como Northweek ha conseguido un acuerdo con una cadena de las dimensiones de Hard Rock?

Los acuerdos de este tipo siempre suelen llevar una historia curiosa detrás. En 2018 tuvimos una empleada en Northweek que un día nos comentó que conocía al chef encargado del restaurante Hard Rock de Barcelona, que habláramos con él que igual podía salir algún tipo de colaboración. Sin muchas esperanzas le hicimos caso, él nos derivó al director del restaurante y responsable de Hard Rock en Barcelona.

En una reunión le planteamos la idea de crear una colección especial de Hard Rock Barcelona y Northweek ya que nosotros somos una marca barcelonesa, hicimos unas propuestas de diseño y se las enviamos. El trabajo gustó tanto que el propio director de la cadena en Barcelona pensó que aquello tenía que tener carácter europeo y expandir la colaboración a todos los cafés de Europa, pasamos a interlocutor con la dirección europea en Londres y allí pasó exactamente lo mismo, les gustó, les encajó y creyeron que debía tener carácter mundial así que terminamos reunidos directamente en la sede mundial de Hard Rock Café en Hollywood, Florida.

Con ellos negociamos los términos del acuerdo, que no fueron pocos y finalmente firmamos. ¡Una pasada!

Tips que darías a otros emprendedores para poder firmar este tipo de acuerdos

Si hay algo que he aprendido para poder llegar a firmar este tipo de acuerdos es que hay que ser muy paciente, apuntar alto pero saber siempre en que liga estas jugando. (este punto de vista para mi es importantísimo).

Nuestras aspiraciones al inicio de esta colaboración eran locales, no pensábamos que tendría una dimensión internacional, pero a veces de un proyecto surgen otros realmente buenos y hay que estar ahí para poder saber aprovecharlos.-

Sabemos nuestras posibilidades y estamos en disposición de cerrar acuerdos muy grandes pero nunca hay que olvidar que para empresas o compañías muy grandes eres un número más, por lo tanto hay que saber muy bien cómo negociar .

Hay que conseguir enamorar a las personas responsables que tienes delante, las grandes corporaciones al final están dirigidas por personas iguales que tu por lo que el trato humano es fundamental, trátalos bien, da lo mejor de ti, enseña tus mejores galas y tendrás muchas posibilidades. –

Si intentamos ir de superiores, si intentamos exigir demasiado generamos un efecto rechazo que no nos va a llevar a ningún lado.

Recomendaciones que darías a otros emprendedores para que pudieran hacer este tipo de acuerdos

Para mi es muy importante el camino que trazas hasta cerrar acuerdos grandes, nunca van en línea recta, siempre suelen ser caminos largos, con altibajos, tediosos.

Cuando alguien piensa en una colaboración a nivel mundial con una gran corporación puede pensar que el camino ha sido el de escribir, llamar o reunirse directamente con el responsable de ese área y darse la mano. Las cosas no suelen funcionar así y menos siendo una startup, el camino suele empezar con un contacto raso sin grandes esperanzas de prosperar y solo nuestra capacidad de encandilar a las personas con las que nos encontramos por el camino harán que nuestra propuesta suba y suba hasta llegar al estamento adecuado. No hay atajos en el camino, al menos no para nosotros.