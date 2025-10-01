por Aaron Dinin – Ehandbook

El problema de la adicción a las señales de progreso es que las señales no son lo mismo que el progreso en sí.

Cuando los fundadores se obsesionan con lo incorrecto, se olvidan de hacer el trabajo que realmente importa.

Una estudiante se me acercó después de clase para disculparse por haber pasado toda la clase mirando su teléfono. Para ser sincero, no es tan raro que los estudiantes miren sus teléfonos durante la clase, así que realmente no me di cuenta. Aun así, ella estaba visiblemente avergonzada.

«Lo siento», dijo. «No quería ser grosera. Es solo que… mi video se está volviendo viral en TikTok y no podía dejar de mirar las estadísticas».

Giró su teléfono para que yo pudiera verlo: los «me gusta» aumentaban, las veces que se compartía subían y los comentarios se multiplicaban.

Sonreí porque sabía exactamente cómo se sentía.

De hecho, recuerdo una de las primeras veces que un video mío se volvió viral e hice básicamente lo mismo. Fue hace unos años, y estaba en un partido de baloncesto de Duke con un amigo. Si sabes algo sobre el baloncesto de Duke, sabrás que las entradas para el Cameron Indoor Stadium, el pequeño estadio donde juega el equipo, son prácticamente oro. Es uno de los mejores ambientes de todos los deportes. Pero mientras mi amigo veía el partido, yo no.

Estaba mirando mi teléfono, actualizando la aplicación una y otra vez, viendo cómo mi número de visitas subía a millones.

Mi amigo estaba molesto, y no le faltaba razón. Estaba desperdiciando una experiencia única. Pero en ese momento, la pequeña dosis de dopamina que me daba ver cómo subían los números era demasiado tentadora como para resistirse. Lo cual, por supuesto, es precisamente el problema de los emprendedores. Es la adicción de la que nadie habla: la adicción que todos tenemos a las señales de progreso.

Por qué los fundadores no pueden dejar de actualizar

Los emprendedores son algunas de las personas más trabajadoras del planeta (y, si me conocen, saben que incluyo a los creadores de redes sociales en ese grupo). Pero también son algunos de los más impacientes.

Crean algo, lo lanzan al mundo y, acto seguido, empiezan a buscar la validación de que está funcionando. Quieren ver ventas o registros de usuarios. Quieren nuevas reuniones en el calendario. O, al menos, un aumento en el tráfico de su sitio web.

¿Y qué hacen? Actualizan constantemente. Paneles de análisis. Bandejas de entrada de correo electrónico. Informes de CRM. Actualizan, actualizan y actualizan, con la esperanza de que, al mirar, los números cambien por arte de magia.

Pero lo que parecen olvidar es que los números no cambian porque los mires. Los números cambian porque haces el trabajo.

Lo mismo ocurre con los videos virales. Puedes pasarte toda la noche mirando las estadísticas de TikTok, pero eso no te va a dar más «me gusta». Solo lo conseguirá crear más contenido.

Aun así, la tentación es fuerte porque ver cómo cambian los números, aunque sea solo un poco, parece un progreso. Sin duda, satisface la misma necesidad que el progreso real. Y así seguimos actualizando, aunque no pase nada.

Por eso lo llamo adicción. Es un comportamiento que nos hace sentir bien en el momento, pero que a la larga nos perjudica silenciosamente.

El trabajo aburrido que realmente importa

El problema de ser adicto a las señales de progreso es que las señales no son lo mismo que el progreso en sí.

Un video viral no te convierte en un creador exitoso. Solo significa que el algoritmo te sonrió una vez. Lo único que realmente construye una carrera creativa sostenible es publicar de forma constante, perfeccionar tu oficio y aprender lo que resuena en tu público a lo largo de los años.

Lo mismo ocurre con las startups

Una gran reunión con inversores no hace que tu empresa tenga éxito. Una semana de ventas en alza no demuestra que hayas construido algo duradero. Un artículo en TechCrunch no significa que hayas «triunfado».

El progreso real en una empresa es más lento, más silencioso y mucho menos glamuroso. Es la acumulación de pequeñas mejoras que nadie nota en el momento. Es escribir un código mejor. Es ajustar los flujos de incorporación. Es tener llamadas incómodas con los clientes en las que descubres lo que no funciona. Son las semanas y los meses en los que sientes que estás estancado, cuando en realidad estás sentando las bases para algo que se acumula.

Pero como esas cosas no nos dan la misma pequeña dosis de dopamina, las subestimamos. Preferimos actualizar la página antes que enfrentarnos al aburrimiento del trabajo incremental.

Y ahí está el verdadero peligro. Las adicciones siempre nos alejan de las cosas difíciles y aburridas que realmente importan.

Recuerda que las señales están bien. Sin duda son motivadoras porque nos dan una retroalimentación positiva. Pero no son lo importante. Lo importante es lo importante.

Y lo importante, el progreso real, lleva más tiempo del que te gustaría. Lleva más tiempo del que crees que debería llevar. De hecho, lleva tanto tiempo que la única forma de sobrevivir es dejar de actualizar tus métricas y empezar a enamorarte del trabajo aburrido.

Si no lo haces, construirás una empresa que parecerá buena por un momento, pero que se derrumbará tan pronto como las señales desaparezcan. Perseguirás la dopamina y te quemarás. Confundirás la apariencia del impulso con la realidad, y finalmente la brecha entre ambos te tragará.

Pero si logras romper la adicción, te obligas a dejar de actualizar y, en cambio, vuelves al lento trabajo de mejorar las cosas paso a paso, ocurre algo mágico: las señales comienzan a aparecer por sí solas.

Cuando lo hagan, no solo verás cómo sube un número durante unas horas, sino que construirás algo que se acumulará durante años.

*Aaron Dinin – Profesor de entrepreneurship en Duke. Ingeniero informático. Doctor en inglés. Escribe sobre los errores que cometen los emprendedores, ya que ha cometido muchos.