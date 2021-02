Pau Garcia-Milà, un joven y experto emprendedor creó Founderz, una plataforma online enfocada en enseñar a otros emprendedores a crear empresas desde cero

En plena eclosión y polémica sobre los jóvenes youtubers y las nuevas profesiones se hace más importante delimitar lo que es emprender, y lo que supone. En España, aunque el tejido empresarial no facilita la creación de empresas ni favorece el emprendimiento, existe una generación de empresarios jóvenes, inquietos que han importado la filosofía estadounidense de emprender sin miedo al fracaso.

Y es que si bien siempre se loan y promocionan los proyectos que alcanzan el éxito, desde el ecosistema emprendedor remarcan que no todas las nuevas ideas de negocio funcionan. Lo sabe muy bien Pau Garcia-Milà, un joven emprendedor que lleva a sus espaldas varios éxitos emprendiendo y algunos proyectos con un desarrollo menor.

Quizás suene el nombre de este joven empresario catalán (tan solo tiene 33 años), ya que está considerado como una promesa en el mundo empresarial. Empezó en el mundo de los negocios en 2006 emprendiendo con su primer proyecto, eyeOS. En aquellos años, el cloud computing era residual, una tecnología emergente. Pau García-Mila supo ver la progresión que podría alcanzar y desarrolló soluciones de virtualización en este nuevo entorno. La idea fue tan innovadora, que terminó por comprarla Telefónica en 2014.

Una carrera emprendedora premiada

Su formación en el Centre for entreprenurial learning de la Universidad de Cambridge y ESADE, como recuerda el joven emprendedor, siempre han supuesto un impulso para crear nuevos productos y validarlos en el mercado. Así, al mismo tiempo que hacía crecer eyeOs, hizo su incursión en las incipientes comunidades online. La red social Bananity, que creó con su socio Sergio Galiano, a pesar de una premisa interesante, se vio engullida por la universalización de Facebook, entonces en su momento más álgido. El proyecto se cerró en 2015.

Tal y como explica Pau García-Milà, en momentos de ‘fracaso’ es cuando el emprendimiento auténtico surge. España no cuenta con un tejido empresarial y financiero dotado con capacidad para dar segundas oportunidades. Sin embargo, el emprendedor no se amilanó porque el proyecto no alcanzara los objetivos marcados.

Su mente inquieta ya estaba desarrollando el siguiente proyecto: la consultora de innovación IdeaFoster, nacida en 2014 y en la que volcó toda su expertise en la gestión y promoción de start-ups hasta conseguir una viabilidad a largo plazo. Su éxito meteórico llamó la atención de Canvia, empresa del grupo Advent Internacional, que terminó comprándola en 2018.

Ese espíritu emprendedor le ha valido a Pau Garcia-Milà varios premios como el Innovador del año (2011) y el premio Fundación Princesa de Girona (2010). Desde 2018 se ha centrado en su faceta de conferenciante y consultor, siendo referencia habitual para los grandes medios de España.

Founderz, el último gran proyecto de Pau Garcia-Milà

El último proyecto del joven emprendedor tiene un nombre de lo más sugerente: Founderz, una plataforma online que ha enfocado en enseñar a otros emprendedores a crear empresas desde cero, explicando desde la experiencia emprendiendo cuáles son los pasos a dar y cuáles los que hay que evitar.

En esta ingente tarea se ha rodeado de los mejores especialistas en cada rama: el derecho empresarial, el marketing y la comunicación. Founderz ha nacido con vocación de convertirse en la escuela online referente del mundo del emprendimiento. En tan solo cuatro meses, la plataforma ha sido un éxito, gracias sobre todo a la variedad y especialización de los diversos cursos que ofrece: desde la generación de ideas y modelos de negocio viables a todo lo relacionado con su promoción y aspectos legales a tener en cuenta. A pesar de dotarse de formaciones a precios económicos (150 euros el curso), la plataforma ha firmado un importante acuerdo con la Fundación Princesa de Girona a través del cual la empresa beca a 5000 emprendedores jóvenes para su formación. El programa Rescatadores de Talento busca contribuir a la reducción del desempleo juvenil.