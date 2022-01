Ash Jurberg – Entrepreneurs Handbook

«Si este libro hubiera salido hace años, construir mi negocio habría sido mucho más sencillo» – Simon Sinek.

Simon Sinek es el autor de Start With Why y uno de los escritores más citados en Internet. Su libro de 2009 se ha convertido en una biblia empresarial para los líderes sobre el pensamiento, la acción y la comunicación.

Por eso, cuando se deshace en elogios hacia otro libro, tiene su mérito.

El libro al que se refiere es How I Built This, de Guy Raz.

Ya en 2016, Raz inició un podcast en el que entrevistaba a innovadores y emprendedores y se adentraba en sus negocios. Durante una hora cada semana, hablaban de los éxitos, los fracasos y las lecciones.

Se convirtió en una especie de porno empresarial para mí, ya que escuchaba cada semana durante una hora a algunos de mis ídolos empresariales. Y conocí a muchos nuevos. Mientras construía mi propio negocio, me inspiré en sus historias y traté de poner en práctica tantas lecciones de estos podcasts como fuera posible.

Cuando Raz lanzó un libro a finales de 2020, tuve que comprarlo inmediatamente. Encabezaba mi lista de deseos de Navidad, y Papá Noel me entregó debidamente el libro, que devoré con avidez.

Abarca muchas de las entrevistas del podcast con más información, y Raz identifica patrones que surgieron en las historias. El libro está escrito en un formato que nos lleva a través de las etapas de un negocio y teje tantos ejemplos de la vida real que lo hace mitad libro de jugadas/mitad estudio de caso.

Es el único libro que ahora recomiendo a cualquier persona interesada en iniciar su propio negocio.

Vamos, nena, enciende ese fuego

Al escribir este artículo he encontrado dos estadísticas interesantes.

El 55% de los estadounidenses cree que puede crear su propio negocio.

En 2020, la tasa de propietarios de negocios establecidos en Estados Unidos era del 9,9%.

Eso es una enorme brecha entre el número de personas que creen que podrían iniciar su propio negocio y los que realmente dan el paso. Por desgracia, son demasiados los que se preocupan por dar el paso y se quedan en su cómodo -pero poco gratificante- trabajo.

Raz dice en sus debates que la mayoría de las ideas comenzaron con una pequeña chispa.

«Una chispa que se fue alimentando, a veces muy lentamente, hasta que un día la persona que acabaría dando vida a esa idea se despertó y se dio cuenta de que lo que solía levantarle de la cama por la mañana ya no era lo que le animaba. Ahora era otra cosa».

Muchos emprendedores sugieren mantener una red de seguridad mientras se explora y se pone a prueba la idea y se dan pasos para construir un negocio paralelo. Y, con el tiempo, convertir el negocio secundario en un negocio a tiempo completo.

Herb Kelleher puso en marcha las aerolíneas SouthWest, pero siguió trabajando como abogado -durante nada menos que catorce años- mientras construía su negocio.

Tal vez sea un poco prudente, pero es muy común seguir trabajando a tiempo completo mientras se crea una empresa. Por ejemplo, Sara Blakely vendía máquinas de fax mientras construía Spanx, mientras que Phil Knight trabajaba como contable seis días a la semana y utilizaba su sueldo para invertir en Blue Ribbon Sports, que luego se convirtió en Nike.

No es necesario dejar el trabajo para crear una empresa, pero sí hay que tomar esa chispa y convertirla en fuego.

El GPS de los emprendedores

«Cualquiera que lea How I Built This tendrá una ventaja increíble, Guy proporciona la brújula, el mapa y el faro que necesitas para navegar por el desierto del emprendimiento». Joe Gebbia, cofundador de Air BnB

Al leer este artículo, es posible que pienses: «Ya tengo la idea y he lanzado mi negocio. ¿Aún así recomendaría la lectura de este libro?»

Por supuesto.

El libro mantiene una narrativa fluida en sus tres partes principales: la llamada, la prueba y el destino. Las tres secciones permiten a los empresarios saltar a la sección más relevante para su viaje.

Aunque lo mejor es leer todo el libro, se puede leer rápidamente la primera parte y dedicar tiempo a leer, subrayar y tomar notas en la segunda y tercera sección.

Estas son mis notas de síntesis sobre las secciones.

La llamada

La primera sección se centra en la idea, la investigación y la búsqueda del cofundador. Uno de los puntos que más me llamó la atención fue la búsqueda de un socio comercial. No sólo para que te ayude con el negocio, sino para que te ayude con tu bienestar mental, sobreviviendo al estrés y a la presión de empezar un negocio.

Encontrar el socio adecuado puede ser difícil; yo mismo me equivoqué con mi empresa más reciente.

La prueba(s)

Esto se centra más en la financiación, el marketing, las estructuras y, en algunos casos, el pivote. Los emprendedores que se encuentran en las primeras o medianas etapas de su negocio pueden empezar el libro aquí y peinar las lecciones y pepitas de sabiduría empresarial.

Hay formas de hacer frente a las catástrofes, incluida una clase magistral de gestión de daños impartida por James Burke, director general de Johnson and Johnson, y de cómo recuperarse de la adversidad.

El destino

¿Cuál es el objetivo final?

Puede que sueñes con convertirte en un unicornio, con salir a bolsa y llegar a la lista de multimillonarios de Forbes. Ojalá lo consigas. Pero, en realidad, es poco probable. Sin embargo, en esta sección, hay lecciones sobre la gestión de las asociaciones, cuándo vender y cuándo quedarse y lo que Raz subraya podría ser lo más importante: cómo seguir siendo amable.

En conjunto, estas tres secciones se conectan en un sistema de GPS para iniciar y construir un negocio sostenible.

Incluso los escritores pueden encontrar inspiración

Vendí mi negocio a principios de este año y he colgado mi sombrero de empresario. Pero eso no significa que no pueda aprender de libros como estos.

Leo con entusiasmo a Amardeep Parmar y añado varios a mi lista de lectura. Y como escritora, me gusta combinar las lecciones de negocios que leo con mis propios pensamientos y percepciones.

Uno de los capítulos que más me llamó la atención de este libro fue Build a Culture, Not a Cult. Es algo en lo que muchas empresas se equivocan. Raz se centró en Yve Chouinard, que fundó la Patagonia.

La historia de Chouinard es fascinante y la desconocía. Después de leer este capítulo, tuve que leer el libro de Chouinard, Let My People Go Surfing, que describe cómo Yves construyó una empresa admirada por sus bajas tasas de rotación y sus empleados motivados. Dado que estamos en medio de la llamada Gran Renuncia, había mucho que aprender para los líderes.

Después de leerlo, escribí un artículo sobre la Patagonia que proporciona el modelo perfecto para evitar la gran dimisión y que se hizo viral. Así que, aunque ya no dirija una empresa, Raz (y Chouinard) me han ayudado con mi propio trabajo.

La próxima generación

La semana pasada, recibí una llamada de un amigo mío, Adam. Empezamos un negocio juntos cuando sólo teníamos veinte años. Desde entonces, hemos intercambiado ideas como si estuviéramos dirigiendo un Shark Tank de dos personas.

Buscaba un consejo para su hijastro de dieciocho años.

«Es inteligente y tiene una idea de negocio fantástica. Sólo tengo que motivarle para que dé el siguiente paso. Sé que tendrá éxito; sólo necesita un empujón».

Adam me explicó la idea y yo estuve de acuerdo en que sonaba muy bien. Entonces me preguntó qué podía hacer para ayudar a su hijastro.

Le recomendé a Adam que le comprara un libro. Y que me llamara después de leerlo.

Quién sabe, tal vez el hijastro de Adam aparezca en el podcast How I Built This en el futuro.