por Entrepreneuria

Estamos en la cúspide de uno de los mayores cambios monetarios que ha presenciado la humanidad. Es tiempo del dinero 3.0

¿Qué pasará cuando el dinero muera…? La verdad es que el dinero, tal y como lo conocemos, no existirá durante mucho tiempo y los que no se preparen para el inevitable cambio serán los que más sufran durante esta transición.

La mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero…

El dinero es una tecnología.

Más concretamente, una tecnología de intercambio y transporte. El dinero permite transportar energía a través del tiempo y el espacio.

No sé si alguna vez lo has pensado así, pero: Despliegas energía para transformarla en dinero, la transportas a través del espacio y el tiempo y la despliegas para comprar la energía de otra persona.

O en términos más sencillos: trabajas por dinero y luego utilizas ese dinero para comprar el trabajo de otra persona en un momento diferente.

Una vez que te das cuenta de que el dinero es una tecnología, recibes una repentina llamada de atención, como: ¡Toda tecnología en la historia ha sufrido múltiples iteraciones y mejoras!

Esta versión del dinero, tal y como la conocemos, se acerca a su ciclo de muerte.

Cada vez que esto ha sucedido en la historia hay ganadores y perdedores y al final de este artículo, esperamos mostrarte cómo puedes aprovechar al máximo esta oportunidad única o al menos no ser devastado en la transición.

«Si hubiera preguntado a la gente qué quería, habrían dicho que caballos más rápidos» Henry Ford

No hay que dar a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. Así es como reacciona la gente ante cualquier cambio tecnológico, pero el cambio es inevitable. La gente se apresura a anunciar el fin de cualquier nueva tecnología y a despreciarla como una moda pasajera.

He aquí una popular portada de una revista de Nueva York de 1889, en la que se representa a la electricidad como un demonio desenfrenado que se apodera de las mujeres, atemoriza a los niños y mata a su caballo: esta revista se imprimió al mismo tiempo que Carl Benz patentaba esta extravagante idea de un «vehículo impulsado por un motor de gas».

En retrospectiva, todos sabemos cómo resultó. Avancemos más de cien años y ahora la electricidad lo alimenta todo, incluidos los coches. Históricamente, cualquiera que aproveche la nueva tecnología sale ganando.

Piensa:

la pólvora frente a los arcos y flechas.

El uso de animales para la agricultura frente al uso de máquinas.

La fabricación de artículos a mano frente a las fábricas que pueden producir en masa.

La búsqueda de información en una biblioteca frente a la búsqueda en Google.

En el juego de la escala, los que se tecnifiquen primero serán los ganadores.

También se rieron de la computadora personal… Ken Olsen, un conocido ingeniero estadounidense de los años 60, dijo:

«¿No hay ninguna razón para que alguien quiera un ordenador en su casa?»

¿Cómo resultó eso Ken?

Luego se rieron de Internet: La entrevista de Bill Gates, ¿recuerdas?

Toda tecnología acaba siendo sustituida por la versión más nueva y mejor.

Ahora… ¡le está pasando al DINERO!

Una tecnología anticuada en la que imprimimos imágenes en trozos de papel, algodón o plástico y fingimos que tiene valor porque el gobierno lo dice, ya que controla la imprenta. Pero si nos fijamos en la historia, las monedas tienen su propia fecha de caducidad debido a los cambios en los acuerdos diplomáticos o los desarrollos tecnológicos. Pasamos de las conchas marinas, a los trozos de cuero, a las canicas, a las monedas de oro, a las monedas, al papel, a lo digital.

Ya estamos asistiendo a la transición a una sociedad sin dinero en efectivo… pero ¿hay algo más en este cambio?

Desde 1971, el dinero está fuera del patrón oro: Desde entonces, Estados Unidos ha utilizado su poderío militar para imponerse como moneda de reserva del mundo. Todas las grandes mercancías, como el petróleo o las materias primas, se negocian en dólares estadounidenses.

Estados Unidos aplastó a Irak porque Sadam Hussein quería vender el petróleo en euros en lugar de en dólares. Además de eso para – uhm…uhh…uhm… propósitos de estabilidad. La mayoría de los países tenían que tener dólares estadounidenses en sus reservas.

Así es como los EE.UU. se hicieron tan increíblemente ricos: Cada vez que se crea más cantidad de algo, el precio de cada individuo baja si la demanda se mantiene igual, debido a la dilución de la oferta. En términos monetarios esto se llama inflación.

Pero los EE.UU. fueron astutos.

Porque más del 65% de todos los dólares en circulación están fuera de Estados Unidos.

Cada vez que EE.UU. imprime más dinero, está exportando también la inflación, robando así la riqueza tanto a sus ciudadanos como a otros países.

Si a principios del año 2000, la mayoría de los países tenían aproximadamente el 80% de sus reservas en dólares estadounidenses, ahora… esa cifra se acerca al 50%. Otros países se han espabilado y ya no quieren tener sus economías vinculadas a un dólar continuamente diluido, que desde la supresión del patrón oro, ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo.

La gente está enfadada, ¡y con razón!

Por qué irías a trabajar si te diluyen el sueldo… Por qué irías a trabajar si el gobierno literalmente imprimió dinero de la nada y le dio a todo el mundo dinero gratis…

Si naces hoy, estás prácticamente destinado a una vida de consumismo y deuda. Es poco probable que los adolescentes de hoy puedan permitirse una vivienda durante toda su vida. Imagínate a los 21 años con una deuda de 100.000 dólares que tendrás que devolver. No has empezado tu vida y ya estás en números rojos.

Toda la economía moderna se basa en el consumo y en la necesidad iterativa de innovación rápida. Para mantener viva toda esta farsa, es necesario gastar más dinero que el año pasado o todo se derrumbará.

Todos los países del mundo están endeudados, la gente es infeliz y le roban su riqueza sus gobiernos, que están completamente desconectados de lo que ocurre fuera de su burbuja.

Con el auge de Internet, cada vez más la población muestra un comportamiento digital. Si trabajas en línea, aprendes en línea o te entretienes en línea, probablemente tú también seas uno de ellos.

Todos somos una generación que está preparada para la era digital, mientras que el dinero es una tecnología antigua y analógica.

Cuanto más lo piensas, más te das cuenta de ello: La versión digital de cualquier cosa tiene un impacto exponencialmente mayor que el que tuvo la versión analógica.

Mezcla uno y dos y te das cuenta de que estamos a punto de tener un nuevo tipo de dinero que ya no está vinculado a los deseos de los ancianos en el gobierno.

La puerta se abrió con las cadenas de bloques y la adopción masiva de los teléfonos inteligentes. ¿Qué pasaría si tuviéramos un tipo de dinero diferente, que fuera nativo digitalmente, en el que la oferta y el flujo no estuvieran controlados por el gobierno?

Se trata de una idea tan contraria que mucha gente no tarda en poner el mismo grito de incredulidad que cuando hablaban de los caballos o la electricidad.

Tecnología nueva

Toda nueva tecnología se construye con el fin de escalar para el futuro y la infraestructura económica actual simplemente no escala.

He aquí un ejemplo:

Supongamos que la humanidad se convierte en una especie multiplanetaria y establecemos una colonia sostenible en Marte. ¿Qué pasará entonces? ¿Tomará la humanidad los lingotes de oro y los montones de dinero en efectivo, los lanzará en un cohete y los llevará a Marte? ¿Tomaremos prestadas las fracasadas monedas inflacionarias de la Tierra o utilizaremos una moneda nativa digital que sea inconfesable?

Esta es la razón por la que el precio de Bitcoin se ha disparado tanto en los últimos años. Por eso se están viendo todos los grandes fondos de riesgo de todo el mundo lanzando dinero a proyectos de criptomonedas.

La humanidad, tal y como la conocemos, se está preparando para una economía primero digital y luego multiplanetaria. Aunque el bitcoin no sea el depósito de valor preferido, la puerta a esta tecnología ya se ha abierto. Las criptomonedas basadas en la cadena de bloques han llegado para quedarse.

Por primera vez en la historia moderna, se puede poseer algo con lo que no se puede jugar. Animamos a todo el mundo a pasar de la posición de espectador a la de participante.

Como humanos, necesitamos una moneda nativa de Internet. La necesitamos para escalar a la velocidad a la que la humanidad se mueve sin fronteras. Puede que no te guste porque no entiendes cómo funciona, pero la mayoría de la gente no entiende cómo funciona la electricidad y sin embargo se beneficia de ella cada día.

Todavía estamos en los inicios de esta nueva era del dinero, pero definitivamente está llegando. Muchos países se quedarán atrás, porque simplemente no lo entienden. Corea del Norte es un ejemplo. A nivel de población, llevan un siglo de retraso en términos de adopción tecnológica.

Lo mismo ocurre con los países fuertemente religiosos que optan por negar los derechos de las mujeres o por abrazar el acceso a la educación y a un Internet libre. Estos países están perdiendo el tren y las recompensas se repartirán entre los que se subieron a bordo antes.

Si estás leyendo este artículo, tómate un momento y piensa en la riqueza que quieres dejar a tus hijos, piensa en la propiedad y en lo que realmente significa ser dueño de algo.

Estamos en la cúspide de uno de los mayores cambios monetarios que ha presenciado la humanidad, así que en lugar de tener dinero en efectivo, inviértalo en cualquier depósito de valor que considere oportuno. Ya sea en tierras, inmuebles, metales o en esta nueva versión del dinero llamada bitcoin… pero hazlo pronto.

Cada año la paga que recibes vale menos y menos hasta que finalmente no valdrá nada, porque nadie quiere aferrarse a un cubito de hielo que se está derritiendo en una habitación caliente, donde el gobierno controla el termostato.