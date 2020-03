Coronavirus: Consejos de una fuerte empresaria de las redes sociales para trabajar desde casa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Por el coronavirus, muchas empresas cambian a configuraciones de trabajo remotas. Estos son los mejores consejos para mantenerse productivos y conectados.

foto: Pixabay

Esta semana, miles de trabajadores experimentarán su primera incursión en el mundo del trabajo en casa, ya que las empresas grandes y pequeñas tratan de manejar la amenaza de COVID-19 pidiéndoles a sus empleados que trabajen de forma remota.

Y si bien un estudio de LinkedIn de octubre de 2019 encontró que el 82% de los trabajadores desearían poder trabajar desde casa al menos parte del tiempo: tómalo, no es tan fácil como parece.

Como emprendedora de redes sociales que ha construido un negocio de seis cifras desde mi oficina en casa durante la última década, aquí están mis mejores consejos (y aprendizajes) para hacer que su hogar, ejem, funcione para ti.

Cumplir con un horario

Una de las cosas más maravillosas de trabajar desde casa es que puedes disfrutar de la comodidad de tu hogar todo el día.

También es una de las cosas más peligrosas de trabajar desde casa.

Considera comenzar y terminar el trabajo a la misma hora todos los días, de la misma manera que lo harías si estuvieras en la oficina. Esto ayudará a separar el tiempo profesional del personal, y facilitará la separación tanto emocional como física al final del día. Incluso puedes registrar tu día y tus tareas diarias si eso te ayuda.

Durante el día, tómate una distancia física de tu espacio de trabajo con un descanso para almorzar, incluso si eso significa que está sentado en la mesa de la cocina o escuchando un podcast durante 30 minutos. Creo que esto me hace sentir más fresca y lista para sumergirme cuando regrese a mi escritorio.

No importa lo que hagas durante tu “tiempo libre” en el hogar, mantente alejado de la ropa o los platos . Realmente toma este tiempo para relajarte mentalmente. Es uno de los consejos más necesarios de atender.

Date espacio

No permitas que la mesa de tu comedor se convierta en la fuente de papeles apilados, carpetas, o Dios no lo quiera, una impresora.

Un espacio de trabajo dedicado (idealmente uno en el que puede cerrar la puerta) es una forma sólida de mantener el trabajo y la vida separados, y asegurarse de que no se te recuerden constantemente tus plazos mientras se sienta a cenar.

Al final del día, cierra la puerta (si se puede), aléjate e intenta no regresar a tu espacio de trabajo hasta la mañana siguiente.

Mira los detalles

Invierte en un anillo de luz LED (por tan solo $ 25 en Amazon), un par de plantas, una cuenta de videoconferencia Zoom o BlueJeans, y un buen micrófono. Te sorprenderá hasta dónde llega esto durante las videollamadas. (Durante un reciente Zoom, me dijeron que parecía una YouTuber de belleza, un gran cumplido en el negocio de las redes sociales)

Construye límites

Cuando se trata de trabajar desde casa, a menudo aliento a las personas a “construir” y no a “establecer” límites, porque es realmente un proceso. Este es uno de los consejos más necesarios

Me llevó años darme cuenta de que, aunque trabajo desde casa, no tengo que responder un correo electrónico a las 9:00 p.m. cuando estoy sentada en el sofá con mi esposo mirando This Is Us. (Confía en mí, de todos modos soy demasiado frágil para responder a algo después de ese espectáculo).

Si surge una emergencia, puedes, por supuesto, hacer una excepción, pero trata de limitar su trabajo solo al horario comercial, incluso si eso significa tener una plantilla de respuesta disponible. Uno de mis favoritos personales: “¡Estaré feliz de ver esto mañana con una mirada fresca!”

La construcción de límites puede ser aún más importante cuando trabajas desde casa, y tu entorno a menudo siempre puede “sentirse” como un trabajo.