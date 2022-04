por Michael Lin – Entrepreneurs Handbook

Todo el mundo es una marca. Sí, ¡eso significa que tu también!

Quería ser multimillonario.

Así que hice lo que hace todo el mundo en Silicon Valley: montar una startup. Entonces sucedió esto:

Dejé mi trabajo

Pasé 6 meses construyendo un producto

Lo lancé

Conseguí 0 clientes

De repente me quedé sin dinero, y no tenía ni idea de qué había salido mal.

No es necesario construir el próximo Tesla para tener un negocio exitoso.

Mirando hacia atrás, sé cuál fue mi error. Me centré demasiado en crear un producto y no dediqué suficiente tiempo al canal de distribución.

El canal es la forma en que vas a dirigir el tráfico a tu negocio, por ejemplo, tu canal de YouTube, tu página de Instagram o tu blog.

Ahora creo que la gente que quiere trabajar para sí misma NO debería empezar construyendo un producto. Comienza por construir un canal de distribución en su lugar.

Por qué los canales son más importantes que los productos

La razón número uno por la que creo en una estrategia de «channel-first» en lugar de «product-first» es porque:

Es más probable que fracases por la falta de un canal de distribución que por la incapacidad de crear un producto.

Quiero ser el Jeff Bezos de 2019

He aquí 3 razones por las que el canal importa más que el producto.

Un producto mejor por sí solo no gana

El producto ya no es un diferenciador. Cualquier ingeniero de Google puede copiar tru sitio web, pero no puede copiar tu canal. Así que un canal de distribución es un foso empresarial en sí mismo.

Reutilización de canales para otros productos

La mayoría de los productos fracasan. Pero siempre se puede reutilizar un canal para vender otra cosa más adelante.

Esto es lo que hace Beyoncé. Si un producto suyo fracasa, siempre puede cambiar el enlace de su biografía para promocionar otro producto.

De hecho, hace poco lo hizo cuando cambió su biografía para promocionar su línea de ropa en lugar de su sitio web.

Beyoncé reutiliza su canal en Instagram para vender diferentes productos.

Los canales tardan más en construirse que los productos

Se necesita tiempo para construir un canal – no se llega a clasificar uno en Google de la noche a la mañana. Así que tienes que empezar a construirlo cuanto antes.

Por ejemplo, si quieres construir un negocio de software y tu crecimiento vendrá principalmente del marketing de contenidos, no empieces por construir el software. Empieza por publicar artículos en tu blog.

Tus lectores acabarán viendo el producto que vendes.

Más adelante podrá convertir a esos lectores recurrentes en clientes de pago.

El mejor canal de distribución es tu marca

Está claro que el canal importa más que el producto.

Así que si quieres dejar tu trabajo y montar una startup, deberías empezar por construir tu marca primero. Esto es así porque:

Tu marca es un canal de distribución en sí mismo.

Si tienes decenas de miles de seguidores, está garantizado que podrás monetizar más tarde.

Centrarte en tu marca tiene otros beneficios:

Ventaja competitiva– Nadie es una versión mejor de ti que tú. Así que nadie podrá copiar tu negocio.

Tiempo de lanzamiento más rápido – no hay código que escribir si estás construyendo una marca porque el producto ya existe – ¡eres tú!

Experiencia – Usted ya es un experto en su dominio, por lo que puede producir contenido en torno a sus consejos inmediatamente.

Nadie puede copiar la marca de Michael Jordan.

Cómo construir tu marca

Aquí tienes 3 preguntas que debes tener en cuenta a la hora de construir tu marca:

¿Sobre qué te pide consejo la gente?

¿De qué puedes hablar sin parar?

¿Qué se te da mejor: fotos, vídeos, escribir o hablar?

Los consejos que te pide la gente es el mundo diciéndote qué contenido debes hacer.

Cómo conseguiste tu trabajo, si la escuela de posgrado vale la pena, y consejos para tu yo más joven – todas estas son preguntas que la gente hace.

Cada una de ellas puede ser una marca independiente.

De lo que puedes hablar sin parar significa que nunca te quedarás sin contenido sobre este tema.

Y lo que se te da bien es tu futuro canal.

Si se combinan estas tres cosas, se tiene una marca. Algunos ejemplos:

Si eres ingeniero en una empresa tecnológica de primera línea, te encanta dar consejos sobre tu carrera y te gustan los vídeos, puedes crear un canal de YouTube para ayudar a la gente a entrar en el mundo de la tecnología.

Digamos que te apasiona la ingeniería, pero prefieres hablar. Entonces puedes crear el mismo contenido, pero con un podcast. Un directivo de Netflix lo hizo con su «Front End Happy Hour Podcast».

Más consejos de ingeniería, pero con un canal diferente mediante podcasts.

O si prefieres escribir, entonces puedes publicar en Medium o Substack como yo.

En los ejemplos anteriores, el mismo producto combinado con tres canales diferentes crea tres negocios diferentes.

Mismo producto + diferente canal = diferente negocio

Puedes mezclar y combinar cualquier canal con cualquier producto y tendrás un nuevo negocio. Las oportunidades para tu marca son infinitas.

Cómo monetizar después

Al empezar, tu objetivo número 1 es conseguir más seguidores. Para ello, debes centrarte únicamente en aportar valor de forma gratuita a tu audiencia. No se trata de ti, sino de enseñar a otros.

No monetices hasta que alcances 10-20k seguidores en cualquier plataforma. Esto se debe a que cuando se monetiza, sólo una pequeña fracción de sus seguidores podría convertir.

Ganar unos cientos de dólares ahora no es nada comparado con los miles que ganarás cuando tu audiencia sea mayor.

Substack, por ejemplo, sólo tiene un 5-10% de conversión de pago para los boletines. Pero si tienes 10k seguidores, y el 10% se convierte en pago por 10$/cada uno al mes, tienes un sueldo muy vivible de 10k/mes, o 120k/año anualizado. ¡No está mal para tu primer negocio!

Dos ejemplos de cómo la gente monetiza los canales más tarde incluyen:

Hacer dinero con el contenido directamente a través de anuncios, paywalls o patrocinios. Twitch, OnlyFans y los boletines (de pago) de Substack son tres ejemplos de canales en los que puedes monetizar directamente tu contenido.

Mantener el canal gratuito y vender otros productos de pago en su lugar. Esto incluye la venta de mercancía, consultoría, cursos o el producto de tu futura startup.

Con el tiempo, puedes combinar estas ideas para crear un negocio con múltiples flujos de ingresos.

El gran maestro de ajedrez Eric Hansen lo hizo con su canal de Twitch. Mira cómo utilizó su experiencia (ajedrez) y la combinó con un canal (Twitch) para crear una marca (ChessBrah).

A continuación, la combinó con varias fuentes de ingresos mediante la venta de productos, suscripciones a Twitch y patrocinios.

¿Cómo empezar a construir tu marca hoy mismo?

Si quieres emprender un negocio, tienes que empezar a construir un canal ahora.

Mi tarea para ti es comenzar publicando una pieza de contenido en una plataforma de tu elección para el final de la próxima semana.

Tu primer contenido no tiene que ser perfecto. Tu primer vídeo en YouTube podría ser simplemente tú hablando por tu teléfono durante un minuto sobre «3 consejos rápidos para hacer «. Otra idea es «Lo que desearía saber antes de «.

Lánzalo rápidamente. No pases más de un día haciendo tu primera pieza de contenido. Tu primer intento no será el mejor, pero no importa.

Tu objetivo es hacer lo que sea necesario para llegar a los 1.000 seguidores orgánicos en cualquier plataforma que elijas.

Y si llegas a los 10k seguidores, es menos arriesgado lanzarse a por tu negocio ya que tienes un canal con el que trabajar.

Sal, deja que el mundo escuche tu mensaje y ¡ponte a crear! No dudes en enviarme por DM tu primera pieza de contenido, ¡me encantaría verla!