Branson: ¿Nacemos o nos hacemos emprendedores?

Nacemos o nos hacemos emprendedores una pregunta ha intrigado a muchos académicos de negocios en las últimas décadas. Holly Branson, la hija de Richard, busca la respuesta

Toda mi vida he estado rodeado de empresarios. Mi abuela Eve encarna el espíritu emprendedor y hasta el día de hoy (¡tiene 94 años!), alienta a todos los que conoce a que dejen de hablar sobre sus sueños y que simplemente vayan por ellos. Tan pronto como sus propios hijos pudieron hacer uso de sus manos, los hizo participar en sus planes de hacer dinero.

Luego los envió al pueblo local para vender las mercancías. El resto, como dicen, es la historia de Branson. Mi padre y sus hermanas Vanessa y Lindy encarnan el mismo espíritu emprendedor que su madre. Si le preguntas a mi papá, él dirá que está en su ADN y que nació absolutamente de esa manera. Estoy bastante seguro de que mis tías sienten lo mismo.

¿Pero los emprendedores nacen o se hacen?

Es una pregunta que ha intrigado a muchos académicos de negocios en las últimas décadas. He estado leyendo mucho sobre esto últimamente y he conocido a muchos emprendedores que tienen diferentes historias e ideas.

Durante mi borrachera de lectura, una cita de Paul Hudson me detuvo, fue en su artículo: El gen emprendedor: por qué algunas personas nacen para iniciar empresas: “La verdad es que nadie ha nacido emprendedor; no importa cuán genéticamente inclinado pueda ser para convertirse en uno, todavía tiene que elegir convertirse en uno. Aún necesitas ponerte a trabajar y elegir la lucha como estilo de vida. Lo que es más importante, debes tener los rasgos de carácter correctos. De lo contrario, es imposible convertirse en un emprendedor exitoso … una persona que no puede administrar con éxito un negocio no es un emprendedor “.

¿Pero esto tiene en cuenta el factor de riesgo inherente que va de la mano con el espíritu empresarial? La naturaleza misma de la bestia es no temer al riesgo para aprender del fracaso y seguir adelante. Si después de cinco años de luchar para hacer crecer su propio negocio, tener algo de éxito pero desafortunadamente más fracasos, tiene que admitir que es más prudente alejarse que continuar: ¿también ha perdido el derecho de llamarse emprendedor?

Paul, junto con muchos otros académicos y escritores de negocios, también afirman que incluso si no se nace con rasgos emprendedores percibidos, eso no es necesariamente una barrera para convertirse en un empresario exitoso.

Creo que cualquiera puede ser un empresario exitoso si tiene la pasión y el impulso. Richard Branson, mi padre, dice que los empresarios más exitosos son los que resuelven un problema y mejoran el mundo. No podría estar más de acuerdo.

Virgin como marca emprendedora tiende a emplear y trabajar con miles de personas emprendedoras. Muchos de los cuales, nos enorgullece decir, continúan estableciendo sus propios negocios. Con esto en mente, a fines de 2018 (¡explica que la panza todavía está presente en los videos!) empaqué mi trípode y mi smartphone y salí para conocer y cuestionar a algunos de estos maravillosos emprendedores.

Quería tener una idea real de lo que los hizo funcionar, las lecciones que aprendieron y escuchar sobre sus éxitos y sus fracasos al establecer y hacer crecer sus negocios. Les pregunté sobre el mejor consejo comercial que les han dado, ¡y el mejor consejo que desearían haber escuchado! Y en última instancia, si creen que nacieron emprendedores o si la vida simplemente los ha empujado en esa dirección.

Sentado a su lado en un bar, charlando con ellos en las puertas de la escuela o en la fila del supermercado, puede que no pienses de inmediato en Richard Branson o Steve Jobs o Sara Blakeley, pero eso es lo maravilloso de cómo ha evolucionado el espíritu empresarial en la última década: hoy los emprendedores más inspiradores son personas normales que hacen cosas extraordinarias.

Holly Branson – Virgin.com