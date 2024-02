por Joe Procopio – Entrepreneur Handbook

Tu startup es un negocio de verdad. Es algo más que un negocio secundario o un proyecto pasional. Tienes que convertirla en una gran empresa sin perder las ventajas de ser las startups.

El problema es que el atractivo de las muletas de las grandes empresas siempre estará ahí y, a la larga, contrarrestará las ventajas de tu startup.

Como veterano de 30 años en startups, he llegado a un punto en mi carrera en el que me llaman para arreglar empresas, tanto startups de alto crecimiento como grandes empresas corporativas. Después de docenas y docenas de arreglos, he desarrollado algunos puntos de vista controvertidos.

Estas son las principales cosas que tengo que deshacer, los estados que tengo que des-quitar, las trampas corporativas en las que las startups siguen cayendo.

Ah, y para que conste, no juzgo aquí. Yo mismo he caído en todas estas trampas, a veces más de una vez.

1. Elimina las reuniones de estado

A pesar de lo inocua que pueda parecer esta medida a primera vista, es una de las que más rechazo recibe. Y no de cualquier tipo, sino del tipo «eres idiota».

Permíteme aclarar que entiendo perfectamente la necesidad de que todos los miembros de tu empresa sepan todo lo que está pasando en cuanto ocurre algo. La información es la savia del éxito, y estoy totalmente de acuerdo con el deseo de que esa información fluya libremente por una organización.

Pero la reunión de estado de hoy en día es la clase de muleta más muleta que jamás haya andado con muletas.

Esto es lo que ocurre en casi todos los entornos corporativos del mundo. Digamos que tú programas una reunión de estado de una hora los lunes a las 10:00 am. Lo que ocurrirá es que todos los responsables de esa situación pasarán la hora que va de las 9:00 a las 10:00 trabajando todo lo que puedan para crear la visualización de progreso más convincente posible. A continuación, de 10.00 a 11.00 horas, sobreexplicarán esa visualización. Luego, a las 11:00 (o más probablemente, a las 12:00), volverán a hacer lo que estaban haciendo antes de la reunión.

Me gusta sumar el equivalente horario del salario de todos los asistentes a la reunión. Eso es lo que ese despliegue teatral le cuesta a la empresa.

En su lugar, fomenta una cultura transparente de responsabilidad y comunicación en toda la organización y elimina la muleta de las reuniones de estado. Puedo escribir otro post sobre eso si quieres.

2. Deja de crear puestos para contratar

No necesitas un director de tecnología. No necesita un vicepresidente de ingresos. No necesitas un Director de Marketing.

No puedo decirte cuántas veces he visto startups contratar de más para un puesto, porque no sabían que podían pedir exactamente lo que necesitaban.

Tomemos por ejemplo al director de tecnología. El título de CTO en una startup de cinco personas, o incluso en una de 20, no tiene sentido. Si pones una solicitud de empleo para un CTO, y no tienes un equipo técnico de al menos 20 personas, vas a atraer a un montón de gente que solo quiere dirigir un equipo técnico de 20 o más personas.

En su lugar, busca un talento excepcional que crea en tu visión y misión y pueda crecer contigo. Te sorprendería cuánto dinero ahorrarás y cuánto mejorarán tus resultados cuando seas honesto sobre lo que quieres.

2. No aplique metodologías estándar

OK, déjame poner esto sobre la mesa.

He visto más implantaciones del Sistema Operativo para Emprendedores (EOS) en los últimos años que desde que me convertí en emprendedor, y casi todas ellas fueron instaladas por algún tipo de empresa certificada. En el momento en que me involucro en la empresa, esto normalmente ha dado lugar a una serie de hojas de cálculo que están en su mayoría vacías en los últimos seis meses.

Esto se parece a PMI/PMP otra vez con un nombre diferente y mejor marketing.

Pero yo lo extendería incluso a metodologías como Agile. Para una nueva empresa, los riesgos de un exceso de análisis, documentación, falta de claridad y aumento de la deuda técnica a menudo superan con creces cualquier recompensa obtenida del uso de una metodología común para centralizar los objetivos de la empresa.

En lugar de ir a por todas en cualquier metodología pre-empaquetada, solo tienes que elegir las partes que te gustan de varios y asegúrate de que eres coherente con ellos.

4. Deja de aislar a tus equipos

Evitar esta trampa parece de sentido común, pero a menudo sucede como un subproducto. Una startup creará equipos de tecnología, finanzas, recursos humanos, marketing, ventas, etc., contratará a sus líderes y les dejará que establezcan sus propios objetivos y trabajen para alcanzarlos de forma totalmente independiente.

Es casi una conclusión inevitable que la creación de un equipo independiente va a dar lugar a que ese equipo trabaje en el vacío. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la gente hablará de que la empresa crece demasiado como para trabajar como una sola unidad. Pero, según mi experiencia, casi siempre ocurre porque las tres primeras trampas de las que acabo de hablar ya se han producido.

En lugar de eso, anima a todos los miembros de tu organización a ponerse en contacto con cualquier otra persona de tu organización, cuando sea y para lo que sea. A continuación, crea reglas sobre cuándo utilizar el correo electrónico, Slack, Zoom, teléfono, texto y/o acercarse a la mesa de alguien.

5. Gasta dinero en herramientas que hagan progresar, no que sigan el progreso

¿Te acuerdas de esas películas (me viene a la cabeza Dodgeball) en las que el propietario de un negocio en apuros es sometido a una auditoría por algún motivo y saca una caja de recibos arrugados?

En cierto modo, tienen razón.

Hasta que tu crecimiento haga que el seguimiento del progreso sea demasiado complejo para una hoja de cálculo o demasiado único para una aplicación gratuita de terceros, gasta el dinero en las herramientas que harán que ese crecimiento suceda en su lugar.

6. Ignorar los valores atípicos

Escucha, sé que no soy la primera persona que te dice esto, así que déjame ser el más ruidoso.

NO TIENES QUE ATENDER O SATISFACER A TODOS LOS CLIENTES.

No tienes que planificar todos los casos de uso. No tienes que cargar cada onza de prevención sobre los escuálidos hombros de tu startup.

Vas a cometer errores, lo imprevisto va a suceder, lo impredecible está esperando a la vuelta de cada esquina, no importa lo preparado que estés.

En lugar de eso, prepárate poco y cárgate de energía.

7. Nunca pronuncies la palabra «marca»

Hay una razón por la que una de las bandas de rock más famosas de los últimos 30 años se llama «Foo Fighters». Es porque el tipo que fundó la banda trabajaba demasiado para dedicar tiempo a pensar en el nombre.

Desde un punto de vista más empresarial, he visto startups gastar dinero en anuncios que solo incluían su bonito logotipo y su eslogan pegadizo. Ese dinero bien podría haberse triturado o quemado.

Pero lo entiendo. Una de las razones por las que nos convertimos en empresarios fue para hacer cosas interesantes. Y el deseo de hacerlas atractivas siempre formará parte de ello. En los negocios, eso es construir una marca.

Pero cada momento que una startup pasa pensando en su marca es un momento que pierde ganando la cuota de mercado que haría que la construcción de la marca valiera la pena para ellos. En lugar de jugar a ese juego de Catch-22, céntrate en el valor que hay detrás de la marca y deja que la construcción de marca suceda por sí sola.

8. Infravalorar las macrotendencias

He vivido esto. Se lo he preguntado a fundadores. Los he encuestado al respecto. Cuanto más pequeña sea tu empresa, menos posibilidades hay de que los cambios y las tendencias macroeconómicas influyan en tu éxito, tanto para bien como para mal.

Por ejemplo, el mejor momento para crear una empresa es cuando la economía va mal. Un panorama macroeconómico inestable suele ser una receta para el cambio, para que las empresas perezosas no tengan dónde esconderse, para que los operadores tradicionales se vean perturbados y para que el talento sea barato.

Por otro lado, mientras que todas las empresas del mundo con más de 1.000 empleados y 100 millones de dólares de ingresos están haciendo lo imposible por meter la clavija cuadrada de la IA en sus agujeros redondos, yo siempre he recomendado que las startups ignoren la IA, a menos que estén construyendo específicamente en torno a ella.

A menos que su negocio sea local y la macrotendencia o el cambio se conviertan en microtendencias, como la inflación, las ondas expansivas que siguen -de nuevo, tanto las buenas como las malas- casi siempre se disipan en el momento en que llegan al nivel de las startups y las pequeñas empresas. En lugar de eso, hay que anticiparse al impacto de esas tendencias y cambios en los clientes y la competencia, y ser lo bastante flexible para reaccionar.

No son reglas de oro, sino lo que he aprendido a lo largo de décadas. Y en algún momento, tu startup crecerá lo suficiente como para tener que asumir parte de este peso corporativo. Mantente alejado de estas trampas todo el tiempo que puedas.

*Joe Procopio. Emprendedor con múltiples salidas y fracasos. Pionero en NLG. Construyendo TeachingStartup.com y GROWERS.