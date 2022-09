La competencia entre negocios está a la orden del día. Seguramente haya varios negocios distintos ofreciendo el mismo o similares servicios que están constantemente pujando por conseguir atraer la mayor cantidad de clientes.

Como emprendedores, es nuestra responsabilidad hacer que nuestro negocio se mantenga competitivo con el paso del tiempo. Un buen método es analizando las demás ofertas y adaptando sus técnicas a nuestro negocio.

También podemos ser nosotros quienes marquemos el camino e innovemos con nuevas técnicas y métodos para modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento de nuestro negocio.

A menudo, cambios internos que no afectan directamente a los clientes, pueden hacerlo indirectamente. Una empresa eficaz y eficiente seguramente tendrá un tiempo de respuesta menor, por poner un ejemplo.

Hemos llevado a cabo una pequeña lista de distintos servicios que debemos implementar en nuestro negocio si queremos estar a la orden del día y, además, atraer clientes.

7 servicios útiles para que tu negocio funcione correctamente

1. Servicio de viajes

Los viajes pueden suponer un gran activo en cuanto a oportunidades de negocios y buenas relaciones con otros negocios y proveedores, pero también ser un quebradero de cabeza desde el punto de vista organizativo.

Permisos, documentos, seguros, alojamiento, etc. Hay muchas cuestiones que tener en cuenta y, a menudo, no disponemos de una persona que exclusivamente se dedique a esto ya que no suele ser algo habitual.

Si cada vez que se acerca un viaje te ves superado por el estrés de la organización, tu negocio debería implementar un servicio de viajes corporativos. Estos programas se encargan de todo lo necesario para viajar y más.

Desde lo más sencillo, como puede ser buscar la mejor opción de vuelo, a aspectos más específicos como indicarnos las emisiones de carbono de cada trayecto y del viaje en general.

Podemos hacer una comprobación en tiempo real de los gastos ya que nos facilitan herramientas para registrarlos y directamente añadir el ticket o factura. Además, al estar pensados específicamente para viajes corporativos, incluyen muchas facilidades tanto de facturación como para solicitar la devolución del IVA.

Aunque se trate de viajes de trabajo, gracias a estos servicios podremos estar más relajados y disfrutar de la experiencia sin tener que preocuparnos por el papeleo.

2. Gestión de facturación online

Siguiendo un poco el hilo de lo mencionado en el punto anterior, si hay algo con lo que tienen que lidiar tanto empresas, como negocios o autónomos son las facturas.

Tanto las generadas como las recibidas deben estar correctamente almacenadas ya que deben presentarse cuando llegue el momento oportuno.

La buena noticia, es que existen varias herramientas que nos pueden ayudar en este aspecto. La facturación puede digitalizarse al 100%, haciéndonos ahorrar espacio físico y ganar en organización.

Los programas de facturación online nos permiten generar facturas de manera sencilla y rápida. Además de dejarnos personalizar su aspecto, completa de forma automática los datos del cliente. De ahí, recaba información para calcular también de forma automática los impuestos correspondientes.

Podemos tener en pocos segundos una factura generada que cumple con la legalidad vigente, se envía al cliente y se almacena en nuestro sistema simplemente haciendo clic en un botón.

Además de hacer que nuestro negocio sea más productivo, estos programas generan informes en tiempo real para analizar y hacer un seguimiento de nuestra situación.

El seguimiento es tal, que podemos incluso activar los movimientos del banco con las facturas, para que detecte sin necesidad de intervención humana cuando y si se ha cobrado ya el importe.

Los programas de facturación nos ayudarán a ser más eficientes con los clientes, más productivos internamente y a ganar tiempo en gestiones diarias.

Fuente

3. Almacenamiento en la nube

En el punto anterior hemos mencionado que las facturas digitales nos permiten ahorrar espacio físico. Sin embargo, no hemos explicado exactamente porque aunque el motivo es bastante obvio: una factura en papel ocupa un lugar físico y tangible que una factura digital no.

No obstante, las facturas en formato digital ocupan también espacio, aunque no sea tangible. Este espacio puede ser finito o depender de un disco duro que puede ser falible o extraviado.

Si queremos mantener a buen recaudo nuestros documentos ―sean facturas u otros archivos― la mejor opción es almacenarlas en la nube. Se trata de un servicio que nos facilita espacio de almacenamiento, pero que no supone depender de ningún dispositivo para acceder.

Podemos estar en el ordenador de la oficina o en un teléfono móvil inteligente desde la playa, sea como sea el canal que utilicemos, siempre que tengamos una conexión a internet podremos acceder a los documentos.

Su sencillez y ubicuidad no nos debe engañar, cuentan con protocolos de seguridad muy estrictos y nos permiten asegurarnos que nadie que no haya sido autorizado acceda a nuestros documentos.

Si queremos que nuestro negocio esté realmente al corriente con las nuevas tecnologías, el almacenamiento en la nube nos permite serlo y ganar en comodidad.

4.Trabajo remoto

Siguiendo la línea del punto anterior, los términos “nube” y “trabajo remoto” no pueden ir por separado. Solo puede concebirse el trabajo desde fuera de la oficina si contamos con la suficiente información y aplicación en la nube.

El trabajo remoto, que hasta no hace muchos años era una utopía para muchos trabajadores, debido a la pandemia se ha convertido en algo posible y, en algunos casos, incluso necesario.

Evidentemente no es algo que se pueda aplicar a todos los negocios ni a todas las actividades, pero es altamente recomendable para aquellas que sí.

Los trabajadores ganarán en comodidad y menos estrés, y podremos ver como son más activos y productivos gracias a ello.

Si nuestro negocio ya está digitalizado, el proceso será mucho más sencillo. Utilizar aplicaciones y programas en la nube o un VPN pueden hacer que podamos trabajar desde cualquier lugar del mundo.

Si a esto le añadimos aplicaciones que nos ayuden a estar comunicados y que sean específicas para el trabajo, no necesitaremos de nada más.

Trabajar de forma remota es ya una realidad en muchos sectores y puede serlo también en tu negocio si utilizas las aplicaciones y herramientas adecuadas.

5. Redes sociales

Dejando de lado los servicios que mejoran la estructura y funcionamiento interno, pasamos a aquellas que afectan de manera directa a los clientes.

Las redes sociales forman parte central de la vida de las personas actualmente y todo indica que han llegado para quedarse.

No podemos quedarnos atrás y no participar activamente en ellas ya que nos estaremos perdiendo un gran canal para estar en contacto con los clientes.

No solamente sirve para generar una imágen corporativa compacta, moderna y activa, también puede ayudarnos a mejorar nuestra comunicación y atraer nuevos clientes en el proceso.

Contar con perfiles de redes activos nos permite informar y actualizar a nuestros clientes, crear comunidad y unos lazos más cercanos entre negocio y personas.

Además, también es un canal por el cual nos comunicamos instantáneamente: podemos responder mensajes, comentarios y reacciones en el momento. Creando así, una relación más fluida.

Fuente

6. Inbound Marketing

El marketing en general es imprescindible para todo negocio que quiera tener cierto éxito. Es importante conocer los distintos tipos que existen y cual es el que mejor se puede adaptar a nuestra situación.

El inbound marketing es una opción muy útil, aplicable a casi todas las actividades y que puede generar muy buenos resultados.

Se trata de un método de mercadotecnia que se basa en atraer a potenciales clientes ofreciéndoles contenido en base a sus intereses. No necesariamente el contenido debe ser relacionado directamente a nuestro negocio, pero pueden ser temas satélite que estén relacionados.

La idea es captar su atención durante el inicio de su proceso de compra y acompañarlos durante el resto, de forma sutil, sin presionar con anuncios invasivos

Las redes sociales mencionadas anteriormente pueden ser un canal óptimo para llevar a cabo una estrategia de inbound marketing. Combinada con, por ejemplo, una entrada de blog o una newsletter, podemos atraer nuevos clientes a la vez que fidelizamos a aquellos que ya están.

El inbound marketing es, definitivamente, una estrategia que todo negocio debería plantearse.

7. Chat Integrado

Si la idea de las redes sociales como canal directo e instantáneo nos ha parecido útil y aplicable a nuestro negocio pero creemos que se puede quedar corto, existen otros métodos más directos que nos pueden ayudar.

Integrar un chat en nuestra página web para que los clientes puedan contactarnos o preguntarnos dudas es un activo muy útil tanto para el negocio como para los clientes.

Podemos crear un chatbot que con IA almacena información y pueda resolver las dudas de los clientes. O podemos tener agentes que se encarguen de responder directamente y asistir a los clientes.

Existe también la opción de combinar ambos y que, en caso de que la IA del chatbot no sea suficiente para responder al cliente, se apoye en un agente de carne y hueso.

La comunicación es la base de toda buena relación, esto aplica también a la relación entre cliente y negocio. Por eso, la implementación de un chat en nuestra página web puede ser realmente útil y productiva para nuestro negocio.