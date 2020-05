Coleccionar cómics requiere las mismas cualidades que tener un negocio propio exige a una persona.

Empecé a coleccionar comics cuando era un niño creciendo en la granja de mi familia. La fantasía y el escapismo de las historietas me llenaban la cabeza pueblerina con ideas de aventuras en las grandes ciudades. Una vez que compré la primera tira cómica, nunca me detuve.

Hoy, mi colección abarca unos 21 mil cómics que engloban 45 años de aventuras de los personajes más populares, Batman y Superman incluidos, por supuesto, y algunas historias menos conocidas que surgieron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Lo creas o no, mi amor por los cómics es más que lectura de diversión y escape de mi infancia en el campo. Con los años, la disciplina que tuve que usar para amasar mi colección me ha dejado importantes lecciones de negocios y me ha ayudado inmensamente en mi vida profesional.

1. Ama lo que haces… aun cuando otros no lo hagan

Apegarte a algo suele dar resultados. He tenido la suerte de disfrutar de las historietas durante la mayor parte de mi vida y te puedo decir que las tramas actuales son mucho más sofisticadas que cuando era niño. Esto te lo puedo decir porque con el tiempo se genera una mejor apreciación de las cosas. En los negocios esto generalmente significa aferrarte a una idea que amas – aun cuando otros no comparten tu visión- y comprometerte hasta encontrar quien crea en tu idea.

2. Evoluciona

Cuando yo era niño los cómics eran sólo eso, cómics. Hoy películas, libros, series de televisión, páginas web y, en general, el entretenimiento popular están plagados de superhéroes coloridos. Esto puede reflejarse en el mundo profesional y empresarial, donde hacer lo mismo por mucho tiempo puede llevar al estancamiento. La industria del cómic ha tenido un par de experiencias cercanas a la muerte, pero ha resistido y evolucionado hacia nuevos formatos que atraen a nuevas audiencias. Evolucionar quiere decir sobrevivir, tanto para las personas como para los negocios.

3. El equipo siempre importa

Me encantan las historias de superhéroes individuales, pero adoro las tramas sobre equipos como la Liga de la Justicia y los Teen Titans. En las historietas, la competencia entre individuos saca lo mejor de todas las partes de un equipo y esto también es real para las compañías. Contrata y construye un equipo en el que confíes para que luche por tu negocio.

4. Mantente organizado y hazlo de manera digital

Si yo no fuera una persona organizada jamás sabría en dónde tengo guardado un título cuando quisiera leerlo, podría comprar copias duplicadas o hasta perdería mi tiempo buscando un cómic que tal vez ya tengo. Mi iPhone escanea el código de barras de cada nueva historieta y la agrega a mi base de datos, de esta manera la información de mi colección siempre está al alcance de la mano.

Todos tenemos maneras diferentes de organizarnos, sin embargo es necesario recordar cuáles son las necesidades del cliente: quieren ser capaces de acceder a la información que buscan en cualquier y desde diversos dispositivos. Aunque cueste entenderlo, hoy lo más importante es tener presencia en los dispositivos móviles ya que los smartphones son cada vez una parte más integral en la relación de las personas con las marcas. Deber pensar siempre: los dispositivos móviles son primero.

5. La atención hace la diferencia

Mi amor por los cómics es parte fundamental de quien soy. Esto significa que jamás hubiera podido hacer una colección tan grande sin un poco de esfuerzo, trabajo y concentración para formarla. De manera similar, en mi compañía, tratamos de mantener esa concentración en nuestras habilidades y nichos de mercado. Enfocarse en hacer una cosa bien da más resultados que querer sobresalir en diferentes aspectos.

La disciplina, paciencia y el sentido del humor son cualidades que los cómics me ayudaron a desarrollar y que me ayudan en la vida profesional. Si puedes seguir tu pasión, cualquiera que esta sea, con vigor y concentración, seguro encontrarás el éxito.

Chuck Cordray – Soy Entrepreneur