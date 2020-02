11 cosas que un emprendedor debe tercerizar para sobrevivir

Compartir Facebook

Tu tiempo es valioso y debes utilizarlo en cosas que te lleven al mayor ROI posible. Aquí van 11 cosas que necesitas tercerizar para optimizarlo

Puedes hacerlo todo. No deberías. Y si lo intentas, mueres. Como emprendedor, no tienes tiempo de más. Cada minuto es oro y cada día está organizado. Cada momento tiene algo constantemente que pide tu atención. Entonces, ¿cómo sobrellevas este reto? La solución es fácil, muy fácil: haz menos. ¿Y cómo puedes permitirte hacer menos? Externalizando más. Pero ¿qué deberías externalizar? Aquí tienes 11 cosas de las que más tiempo te quitan:

1. Impuestos

Los negocios tienen que vivir con esto, los impuestos, todos los negocios. Y los impuestos llevan mucho tiempo. El nivel de pesadez que conlleva a nivel personal, corporativo, etcétera, no es donde deberías gastar tu tiempo. Paga a alguien para que se ocupe de ello y te ahorrarás una media hora a la semana.

2. Nóminas

Si llevas las nóminas de tu negocio, es momento de parar. Tener un servicio para que se ocupe de las nóminas te ahorrará más de un dolor de cabeza. Tiempo ahorrado: dos horas semanales.

3. Microgestión

Es duro dejarse los riñones. Al final, el negocio es tú bebé. ¿Confiarías tus responsabilidades a una nueva adquisición en la empresa? ¿a un interno? ¿a un simple mortal? Seguro, una microgestión está justificada si lo haces bien. Mucha microgestión se hace mal. Si estás desperdiciando tiempo o doblando tus horas de trabajo, entonces lo estás haciendo mal. Puedes tercerizar tu microgestión a gestores de medio nivel que pueden hacer estas cosas mejor que tú y ahorrarte cuatro horas a la semana.

4. Conducción

No me gusta conducir, así que esta es fácil para mí de externalizar. No sugiero que contrates a un chofer, pero ¿por qué no Uber o el transporte público? Puedes gastar una hora al dia conduciendo, ¿qué puedes hacer, a parte, en ese tiempo? Si puedes encontrar una forma de eliminarlo o ser productivo durante ese tiempo, hazlo. Se gasta mucho tiempo sentado tras el volante del coche y ahorras hasta 5 horas a la semana.

5. Redes Sociales

Tu reputación personal es importante. No creerías a todo el mundo pero puedes gastar muchísimo tiempo dedicándote al contenido de tu estado y tus publicaciones. Querrás mantener el nivel de control de tus redes sociales, pero hay muchas cosas de las que se puede encargar un community manager o social media manager. Además, querrás también ver crecer tus redes de las manos de un experto mientras ahorras unas 10 horas semanales.

6. Limpieza

A veces una mesa desordenada está bien, pero a veces también necesitas que las cosas estén limpias. No gastes tu tiempo organizando, almacenando y tirando la basura. Otro puede hacerlo por ti y ahorrarte, de paso, 5 horas semanales.

7. Viajes

Si viajas mucho, sabrás que consume mucho tiempo:

Coordinar tiempos y fechas

Comprar los billetes

Arreglar las quedadas en el aeropuerto

Determinar el hotel y reservar

Tener en cuenta los transportes de y desde el aeropuerto

Etcétera

Este tiempo que gastas en prepararlo todo puedes gastarlo construyendo tu negocio y tu sueño. Externalízalo y ahórrate 1 hora de cada 3 semanales.

8. Editar y corregir contenido

Muchos emprendedores producen una cantidad fija de contenido a publicar en sus blogs o webs. Animo a los emprendedores a escribir, a publicar productivamente y desarrollar su voz. Pero cuando se trata de detalles, externalízalo. ¿Qué tipo de detalles? Ediciones de copys, correcciones, posts, formato, imágenes…todas estas cosas puede hacerlas otra persona y ahorrarte a ti 4 horas semanales.

9. Cocinar

Si cocinar es tu hobby o un momento familiar, entonces mantenlo. Pero si no es así, olvídalo. Tener a alguien que cocine para ti puede suponerte un ahorro de entre 10 y 15 horas semanales y te puede ayudar también a comer mejor.

10. Investigación

Si una tarea requiere investigación, no necesitas hacerlo. ¿Por qué? Cualquier persona con internet y algo de organización puede hacerlo. Si crees que esta tarea puede hacerla otra persona, ahorra una de cada dos horas de trabajo externalizándolo.

11. Gestionar el email

Por algún motivo, la gente dedica mucho tiempo a esto, pero ¿realmente valen la pena estas horas? Puedes externalizar la gestión de tu correo también y ahorrarte de 13 a 20 horas semanales.

Pensamientos finales

Si te encanta encargarte de los impuestos, las nóminas, la microgestión, conducir, limpiar, investigar, el mail o lo que sea en lo que gastes tu tiempo, adelante. Pero si quieres vivir el mundo del emprendedor, haz las cosas que realmente importan.