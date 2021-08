Así que quieres convertirte en emprendedor, pero no en cualquier tipo. Quieres convertirte en el mejor emprendedor posible. Estos 10 pasos pueden ayudarte.

¿Cómo puedes convertirte en lo que buscas? ¿Qué debes hacer para lograrlo? ¿Qué medidas debes tomar para mejorar como emprendedor?

Son preguntas muy complicadas, que no pueden responderse con una simple plantilla que puedas seguir. Diferentes negocios y diferentes personas, necesitan diferentes pasos de acción.

Pero, como siempre, hay principios o pasos de acción de uso común que tienen el potencial de diferenciar a un emprendedor medio de uno mejor y exitoso.

En los últimos años, he trabajado con diferentes emprendedores de diferentes industrias y diferentes negocios de diferentes mercados. Todos son distintos, y ninguno de ellos ha tomado los mismos pasos de acción para su propio éxito. Sin embargo, puedo marcar la diferencia entre ellos como más exitosos y promedio. Todos los emprendedores exitosos están utilizando los siguientes pasos de acción, y debido a eso se convierten en empresarios exitosos:

1. Los empresarios de éxito son personas que actúan

Tienen ideas, quieren soñar con ellas, pero también toman acciones para que sus sueños se hagan realidad. Sin acciones, no pueden ser lo que son hoy. Sin acciones, sus sueños no pueden hacerse realidad. Sin acciones, no pueden convertirse en empresarios.

2. Siempre realizan más acciones

Sí, siempre emprenden más acciones porque no se conforman con una situación actual de status-quo, aunque ya hayan emprendido acciones anteriormente y hayan tenido éxito con ellas. Siempre hay algo más para ellos, algo que se puede mejorar, algo mejor…

3. Los emprendedores sin comunidad no pueden ser emprendedores

Los emprendedores de éxito cuentan con una gran base de seguidores, pensadores comunes, captadores de atención, seguidores… Saben que sin ellos, su negocio estará en peligro. Saben que el éxito de su negocio dependerá de esa comunidad. Por eso, una de las tareas más importantes para ellos es la mejora de la cantidad y la calidad de su comunidad.

4. Aprenden de su comunidad

Sus simpatizantes, sus pensadores comunes, los que llaman la atención y los seguidores siempre pueden darles ideas sobre posibles mejoras, posibles necesidades o posibles problemas que el negocio puede resolver. Estos empresarios tienen el mayor potencial para aumentar la energía de su negocio directamente de su comunidad aumentando su conocimiento sobre lo que la gente quiere. De este modo, pueden darles lo que quieren. Es una situación en la que todos ganan.

5. No tienen miedo a los fracasos

Quieren fracasar, pero fracasar rápido y lo antes posible. Si se equivocan, es mejor fallar en las primeras fases del proyecto, cuando fallar no es tan doloroso para ellos.

6. Aprenden del fracaso y de sus errores

Si no fallan no pueden aprender. Si no aprenden, no pueden saber qué hacer en el futuro. ¿Es sencillo?

Así pues, los fracasos son algo que les aporta nuevos conocimientos y experiencias y, de este modo, se convierten en mejores empresarios.

7. Todo lo que aprenden, lo utilizan en sus próximos pasos de acción

Siempre están dispuestos a emprender acciones, y las emprenden. Pero lo que saben del aprendizaje formal o informal lo utilizan en su trabajo diario. Esa es la norma para el futuro.

8. Siempre intentan aprender algo nuevo

Leen libros que pueden mejorar su vida empresarial. Hablan con personas y aprenden al mismo tiempo. Nunca dejan de probar diferentes maneras de aprender algo nuevo, que puedan utilizar para sus negocios.

9. Nunca se olvidan de emprender acciones

Cada decisión debe ser implementada. Cada proyecto que deben empezar y terminar. Siempre hay cosas que hay que hacer.

10. Y, sí, el fracaso forma parte de su vida cotidiana

Si se gestiona de forma correcta, pueden fracasar nueve veces de 10 intentos. Pero, el último éxito valdrá por los 9 fracasos anteriores.

Así que hay que hacer algo, fracasar y aprender de ello. Esa es la filosofía básica para convertirse en un mejor empresario.