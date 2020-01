Maratón emprendedora

Compartir Facebook

Emprender no es una carrera de velocidad sino una maratón de largo aliento. Entrepreneurs y maratonistas tenemos mucho en común.

Estamos en pleno furor de las maratones. Negocios de sport business, buenos hábitos, mejor prensa; no importa la razón pero el hecho es que tenemos maratones para elegir.

Además de la obvia asociación con el ritmo de vida a las corridas que llevamos y la necesidad de poner un freno cada tanto, el aluvión maratónico me llevó a pensar qué algo debe haber para descubrir y aprender. Y no hizo falta tanto tiempo para encontrar la respuesta. Los emprendedores tenemos mucho en común con los maratonistas.

Vean estos consejos:

Pedir consejo a los que saben

No sea obsesivo, pero sea disciplinado

No haga siempre lo mismo

Sea siempre gradual y progresivo

Disfrute de lo que acaba de hacer

Es recomendable descansar un día a la semana.

Dormir no menos de siete horas.

La familia también necesita descanso.

No son tips entrepreneurs sino consejos para maratonistas; aunque bien podría ser al revés.

Seamos honestos. ¿Quién no necesita que alguien lo aliente a lo largo del camino? O manos anónimas tratando de refrescarnos cuando las ganas de abandonar compiten codo a codo con las de seguir.

Digamos la verdad, ¿no es admirable aquél que se pone metas de largo alcance pero que se esfuerza por avanzar al menos un paso por día?

Famosos, emprendedores y maratonistas

El espíritu maratonista es un ingrediente positivo para la vida. Varias celebridades del mundo de las empresas, la ciencia, la política y la cultura encuentran inspiración, relax interno y conexión corriendo.

Haruki Murakami

El escritor japonés Haruki Murakami es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Sus obras han sido traducidas a 50 idiomas y se han convertido en un éxito mundial en ventas.

También es un corredor nato que ha participado en 25 maratones, un ultramaratón de 100 kilómetros y varios triatlones.

Su historia con el running la plasmó en su autobiografía De qué hablo cuando hablo de correr (2007), libro obligado para los amantes de las carreras.

“La mayoría de lo que sé sobre la escritura lo he ido aprendiendo corriendo por la calle cada mañana. De un modo natural, físico y práctico (…) Tengo la impresión de que si, cuando decidí hacerme escritor, no se me hubiera ocurrido empezar a correr largas distancias, mis obras serían sin duda bastante diferentes”, escribió.

Alanis Morisette

Para la cantante, el running es el socio perfecto para cuidar su salud, especialmente para combatir los trastornos alimentarios que sufrió cuando era joven y un cuadro de depresión.

“Ser corredora para mí ha hecho que estar deprimida sea algo imposible. Si estoy pasando por algo emocional y salgo a correr, puedes estar seguro que volveré con claridad, y eso es enorme”, declaró a la revista Runners Word en 2009.

Alan Turing

El matemático Alan Turing es considerado uno de los fundadores de la computación moderna y uno de los científicos que contribuyó a la victoria de Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial al lograr descifrar el Código Enigma, el lenguaje secreto usado por los nazis.

Turing también fue un maratonista de alto rendimiento y en 1948 intentó formar parte del equipo olímpico de maratón de Reino Unido, aunque quedó fuera.

Joe Strummer

Punk y maratonista. Hablamos de Joe Strummer, el vocalista de The Clash.

Se destacó como corredor en su época de estudiante y completó los maratones de Londres en 1981 y 1983.

Se cree que también participó del maratón de París en 1982 pero no hay registros fotográficos.

Gaby Salter, novia de Strummer en su época de maratonista, dijo que el músico prácticamente no entrenó para su primer maratón en Londres.

Ryan Reynolds

El actor Ryan Reynolds es otra de las celebridades que han corrido 42 kilómetros.

“Fue el primero y el último”, dijo bromeando a Ellen Degeneres tras participar sobre su participación en el maratón de Nueva York de 2008, que corrió con la finalidad de recaudar fondos para la investigación sobre el Parkinson que realiza la fundación Michael J. Fox.

Reynolds participó en homenaje a su padre que padecía parkinson y su tiempo no para nada malo. 3 horas 50 minutos y 22 segundos fue lo que le tomó recorrer los 42km.

Emprender es siempre un desafío que implica disciplina, esfuerzo, carácter y determinación.

Que todos lleguemos a la meta, respetando a nuestros competidores y nuestros propios tiempos.

Feliz semana, felices emprendimientos, feliz vida para todos.

Marcelo Berenstein

[email protected]