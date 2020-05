Las crisis pueden ser momentos difíciles, pero también pueden ser una oportunidad para innovar. Con esto en mente, un grupo de freelancers, emprendedores y trabajadores del mundo digital hispanoparlante decidieron organizar Pulsión Digital Conference 2020 el 29 de mayo a través de su canal de YouTube.

Es un evento 100% online y gratuito que se transmitirá en exclusiva para quienes se registren en la web del evento

Consiste en 12 charlas de 15 minutos sobre social media, SEO, publicidad online, email marketing, growth hacking, e-commerce y podcasting, entre otros. El objetivo es acercar casos de éxito a emprendedores, freelancers y profesionales digitales, para que puedan inspirarse, obtener ideas y mejorar sus emprendimientos y negocios digitales.

“Desde Pulsión Digital, tenemos el objetivo de ofrecer capacitaciones gratuitas sobre negocios a través de webinars y podcasts que subimos a través de nuestra web todas las semanas”, explica Esteban Cervi, Fundador de Pulsión Digital. “A raíz del coronavirus, empezamos a recibir más inquietudes sobre cómo aplicar las ideas y estrategias de marketing digital que ofrecíamos en este momento tan particular. De esa forma, se nos ocurrió organizar la Pulsión Digital Conference 2020 para poder acercar nuestros conocimientos a disposición de todos, asegura Cervi.

Los disertantes fueron sugeridos por la misma audiencia. Los organizadores simplemente validaron su trayectoria y experiencia y colaboraron con ellos para optimizar sus charlas.

Pulsión Digital Conference 2020 – 29 de Mayo de 2020

México, Perú, Ecuador y Colombia 9 AM – 1 PM

Chile, Puerto Rico y Bolivia 10 AM – 2 PM

Argentina y Brasil 11 AM – 3 PM

España 4 PM – 8 PM

Disertantes